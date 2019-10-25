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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD, TikTok'un ulusal güvenlik riski oluşturabileceği konusunda endişeli

    Dünyanın en popüler mobil uygulamalarından biri olan TikTok, birçok ülkede listenin başlarında yer alıyor. Ancak ABD bu durumu hoş karşılamayan ülkelerden biri...
    1 gün
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    ABD, TikTok'un ulusal güvenlik riski oluşturabileceği konusunda endişeli
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    Son yıllarda Çin merkezli TikTok uygulamasının inanılmaz bir hızda popülaritesini arttırdığına şahit olduk. Bu mobil uygulama başta ülkemizde de olmak üzere tüm listelerde baş sıralarda yer alıyor ve ABD Senatörleri'nin yaptığı açıklamalara bakılırsa, Çinli TikTok'un bu yükselişi pek hoş karşılanmıyor.

    Ayrıca Bkz. "ABD'li Senatörler, Netflix ve Spotify'ın acil durum uyarıları göstermesini istiyor"

    İstihbarat için kullanılabilir

    ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Senatör Tom Cotton, TikTok uygulamasının ulusal güvenlik için bir tehdit ve tehlike yaratıp yaratmayacağının araştırılmasını istiyorlar. Bu şüphelerin nedeni ise TikTok uygulamasının Çin merkezli ByteDance şirketi tarafından geliştiriliyor olması ve ABD hükümetinin Çin'e yaptığı casusluk suçlamaları.

    ABD, TikTok'un ulusal güvenlik riski oluşturabileceği konusunda endişeli
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    Schumer konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "Sadece ABD'de 110 milyon indirme rakamına sahip olan TikTok uygulamasının, potansiyel bir istihbarat tehdidi oluşturma tehlikesini göz ardı edemeyiz." ifadelerini kullanırken, konunun araştırılmasını ve gerekirse bu konuda yasa çıkarılmasını istiyor. Zira bir başka Çinli şirket Huawei de uzun bir süredir ABD'nin hedefinde ve şirketin geleceği ciddi şekilde etkilenebilir. Öte yandan TikTok sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamalarda uygulamanın ABD yasalarına uyduğunu ve verilen sorumlulukları yerine getirdiğini belirtti.



    https://www.scmp.com/news/china/article/3034479/us-senators-call-intelligence-probe-app-tiktok-owned-chinas-bytedance Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    alico28 1 gün en beğenilen
    Kapatılacaksa kapatılsın ona bişey dedigim yok ama facebook Twitter instegram bunlar cok mu faydalı güvenli ? 🤔
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Askaparta 5 sa.
    Kendisi yapınca sosyal medya, başkası yapınca ajan amca.
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    BBCOOPER1 5 sa. yeni yorumcu
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    Portraitclub 11 sa.
    Kesinlikle kapatılmalı
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    CüneytU. 12 sa.
    Ulan yillardir bizim bilgilerimizi sizdiran instagram facebook ulusal tehdit degilde tiktok mu tehdit oldu simdi. Bu Abd ne yapacagini sasirdi. Bunlarin hepsi hikaye.
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    WmGMD 1 gün
    Şimdi biz bunu yasaklıyoruz istihbarat felan sizi düşündüğümüzden sadece yanlış anlamayın. Aynısıni yapacak adı usatok olacak hemi de ultra mega güvenli yersen.
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    Plyra 1 gün
    Ulusal güvenlik hikaye. Pastadan payı Çin yiyince hemen bağırıyorlar :)
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    mkyb 1 gün


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    alico28 1 gün en beğenilen
    Kapatılacaksa kapatılsın ona bişey dedigim yok ama facebook Twitter instegram bunlar cok mu faydalı güvenli ? 🤔
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Mirram 1 gün alico28
    En azından onlar toplumun IQ seviyesini düşürmüyor
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    sadrag 1 gün
    En çok istediğim şeylerden biride bu. Keşke zamanında mobil oyun/uygulama sektörünün ulusal güvenlik açısından ne kadar önemli olduğu kavranabilseydi. Savaş önce cephede yapılmıyor artık.

    (Yapılmış yada yapılan birşeyler elbette vardır ama.. işte..)
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    interwap 1 gün
    Acaba Çin olduğu için mi?
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