ABD, TikTok'un ulusal güvenlik riski oluşturabileceği konusunda endişeli

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Son yıllarda Çin merkezli TikTok uygulamasının inanılmaz bir hızda popülaritesini arttırdığına şahit olduk. Bu mobil uygulama başta ülkemizde de olmak üzere tüm listelerde baş sıralarda yer alıyor ve ABD Senatörleri'nin yaptığı açıklamalara bakılırsa, Çinli TikTok'un bu yükselişi pek hoş karşılanmıyor.

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İstihbarat için kullanılabilir

ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Senatör Tom Cotton, TikTok uygulamasının ulusal güvenlik için bir tehdit ve tehlike yaratıp yaratmayacağının araştırılmasını istiyorlar. Bu şüphelerin nedeni ise TikTok uygulamasının Çin merkezli ByteDance şirketi tarafından geliştiriliyor olması ve ABD hükümetinin Çin'e yaptığı casusluk suçlamaları.

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Schumer konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada: "Sadece ABD'de 110 milyon indirme rakamına sahip olan TikTok uygulamasının, potansiyel bir istihbarat tehdidi oluşturma tehlikesini göz ardı edemeyiz." ifadelerini kullanırken, konunun araştırılmasını ve gerekirse bu konuda yasa çıkarılmasını istiyor. Zira bir başka Çinli şirket Huawei de uzun bir süredir ABD'nin hedefinde ve şirketin geleceği ciddi şekilde etkilenebilir. Öte yandan TikTok sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamalarda uygulamanın ABD yasalarına uyduğunu ve verilen sorumlulukları yerine getirdiğini belirtti.

https://www.scmp.com/news/china/article/3034479/us-senators-call-intelligence-probe-app-tiktok-owned-chinas-bytedance