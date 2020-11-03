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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Note 20 FE geliyor

    Fiyatları giderek uçan amiral gemisi modellerinin altına konumlayarak biraz daha bütçeye hitap eden FE serisine yakın zamanda Galaxy Note 20 FE modeli de katılacak.
    1 hf.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy Note 20 FE geliyor

    Samsung’un biraz daha uygun fiyatlı amiral gemisi serisi oluşturma çabalarının bir ürünü olan FE (Fan Edition) isimlendirmesi bundan sonra bir gelenek haline dönüşecek gibi. Yakın dönemde Galaxy Note 20 FE modeli de bekleniyor.

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    Galaxy Note 20 FE neler sunacak?

    Henüz Galaxy Note 20 FE ile ilgili bilinenler şimdilik fazla değil ancak Galaxy S20 FE modelinin resmi ürün sayfasında elde edilen bazı bilgiler geleceğe ışık tutuyor. Bilgilere göre telefonun ekranı 6.5 inç iken köşeleri de dahil ettiğinizde 6.3 inç gibi bir ölçü ortaya çıkıyor. Diğer taraftan 3x optik yakınlaştırma yapan bir kamera da mevcut ve gelişmiş gece modu yer alıyor.

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    Hazıtlranacağı üzere Galaxy S20 FE modeli orijinal amiral gemisinin donanımını aynen kullanırken ekran, kasa, batarya ve kamera gibi bazı ayrıntılarda farklılaşıyordu. Böylece fiyat konusunda biraz daha esnek olmayı başarmıştı.

    Muhtemelen Galaxy Note 20 FE modelinde de yine benzer bir strateji uygulanacaktır ve fiyatı rakiplere biraz daha düşük tutulacaktır. Diğer taraftan Fan Edition stratejisi sonrasında amiral gemilerinin Lite sürümlerinin akibeti de merak ediliyor.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-accidentally-mentions-galaxy-note-20-fe-official-landing-page/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    42 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    59 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Fiasco Edition (FE)

    Fiyasko Sürümü.....

    Exynos ile gelirse....
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    bytradm (adem ademy) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    not7 kasası böyle yapmacık sırık erkranlı kasalardan
    binkat güzel.
    Yanıtla +3
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    yolyordam35 (yol yordam) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ram 8 olursa satar.
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Fiasco Edition (FE)

    Fiyasko Sürümü.....

    Exynos ile gelirse....
    Yanıtla +6
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    hareketliperde (tuluy ....) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    SNApdragon yapın bari bunu
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    daha kaç tane telefon çıkarıcaklar acaba
    1 Yanıt Yanıtla
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    BayRote 1 hf. ( Mesaj Silindi ) th9
    Çıkarabilcekleri kadar.
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