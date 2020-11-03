Galaxy Note 20 FE geliyor

Samsung’un biraz daha uygun fiyatlı amiral gemisi serisi oluşturma çabalarının bir ürünü olan FE (Fan Edition) isimlendirmesi bundan sonra bir gelenek haline dönüşecek gibi. Yakın dönemde Galaxy Note 20 FE modeli de bekleniyor.

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Galaxy Note 20 FE neler sunacak?

Henüz Galaxy Note 20 FE ile ilgili bilinenler şimdilik fazla değil ancak Galaxy S20 FE modelinin resmi ürün sayfasında elde edilen bazı bilgiler geleceğe ışık tutuyor. Bilgilere göre telefonun ekranı 6.5 inç iken köşeleri de dahil ettiğinizde 6.3 inç gibi bir ölçü ortaya çıkıyor. Diğer taraftan 3x optik yakınlaştırma yapan bir kamera da mevcut ve gelişmiş gece modu yer alıyor.

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Hazıtlranacağı üzere Galaxy S20 FE modeli orijinal amiral gemisinin donanımını aynen kullanırken ekran, kasa, batarya ve kamera gibi bazı ayrıntılarda farklılaşıyordu. Böylece fiyat konusunda biraz daha esnek olmayı başarmıştı.

Muhtemelen Galaxy Note 20 FE modelinde de yine benzer bir strateji uygulanacaktır ve fiyatı rakiplere biraz daha düşük tutulacaktır. Diğer taraftan Fan Edition stratejisi sonrasında amiral gemilerinin Lite sürümlerinin akibeti de merak ediliyor.

https://www.sammobile.com/news/samsung-accidentally-mentions-galaxy-note-20-fe-official-landing-page/

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