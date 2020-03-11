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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Note 20'nin tasarımını açık eden yeni görüntüler

    Samsung'un yaklaşan amiral gemisi Galaxy Note 20 ile ilgili sızıntılar gelmeye başladı. Yeni yayınlanan render görüntüleri, bizi nasıl bir cihazın beklediğini gözler önüne seriyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Galaxy Note 20'nin tasarımını açık eden yeni görüntüler
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung geçtiğimiz ay bu yılın ilk amiral gemisi olan Galaxy S20 serisini tanıtmıştı. Şirketin olağan yol haritasına göre bir sonraki amiral gemisi Galaxy Note 20 olacak ve cihazla ilgili ilk ayrıntılar da gelmeye başladı.

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    120Hz ekranla gelecek

    Letsgodigital, Samsung Galaxy Note 20 serisinin nasıl bir tasarımla geleceğini gösteren render görüntülerini yayınladı. Görsellere bakılırsa cihaz arka panelinde yatay olarak konumlandırılmış üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. SM-N981 ve SM-N971 model numaralarıyla 4G ve 5G destekli model seçenekleriyle piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefonların 120Hz yenileme hızı sunan ekran ve gelişmiş bir stylus kalem ile geleceği belirtilmiş.

    Galaxy Note 20'nin tasarımını açık eden yeni görüntüler
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    Samsung önceki yıllardan da bildiğimiz üzere genellikle Ağustos veya Eylül aylarında Note serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor. Dolayısıyla da Galaxy Note 20'nin yine bu aylarda tanıtılacağını düşünebiliriz. Lansman tarihi yaklaştıkça cihazlarla ilgili daha fazla detayın gün yüzüne çıktığına şahit olacağız. Dolayısı ile Galaxy Note 20 serisi ile ilgili olarak şimdilik bu bilgilerle yetinmek zorundayız.



    https://mspoweruser.com/renders-show-samsung-galaxy-note-20-look-like/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    renega (Ömer Can IŞIK) 1 hf.
    Gta şifresini fetö şifresi sananda daha çok akıl vardır konsept resimi sızıntı diye kakalayan uğur editörcük
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    Das Boot 1 hf.
    Gorsellerde konsept yaziyor.
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    cem650 (cem ) 1 hf.
    note 9 ile aldım aldım payımı daha alırmıyım asla... ne varsa iphone apple da var .
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    Stanislas Xavier (Evren ) 1 hf.
    Sonunda simetiri konusunda düzgün bir telefon. Devasa kamera adası yapıp onu da sol tarafa koyan rezalet akım umarım hızla biter, Apple benzemeye gerek var mı hala?
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    montaj34 1 hf.
    5G kapalı gelirse 10000 lira verip bu telefonu almak biraz enayilik sanki.
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    hamza5806 1 hf.
    A80i tasarlayan samsung hala niye ekrani deliyor anlamis degilim iğrenç ya
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Sonunda duz ekrana gecilmis . 2.5 D cam olayi da cabasi tipki Note2 de ldugu gibi ... Delikli ekran olmasaymis. Kalemi de dayanikli olacak gibi ... Malumunuz, ortasindna kolaylikla kirilmaktadir Note10 Plus dahil ...

    Islemcisi Snapdragon lu olani alin derim mumkunse 5G li ... Aksi halde degistirmenin bir anlami yok ...
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