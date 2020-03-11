Galaxy Note 20'nin tasarımını açık eden yeni görüntüler

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung geçtiğimiz ay bu yılın ilk amiral gemisi olan Galaxy S20 serisini tanıtmıştı. Şirketin olağan yol haritasına göre bir sonraki amiral gemisi Galaxy Note 20 olacak ve cihazla ilgili ilk ayrıntılar da gelmeye başladı.

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120Hz ekranla gelecek

Letsgodigital, Samsung Galaxy Note 20 serisinin nasıl bir tasarımla geleceğini gösteren render görüntülerini yayınladı. Görsellere bakılırsa cihaz arka panelinde yatay olarak konumlandırılmış üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. SM-N981 ve SM-N971 model numaralarıyla 4G ve 5G destekli model seçenekleriyle piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefonların 120Hz yenileme hızı sunan ekran ve gelişmiş bir stylus kalem ile geleceği belirtilmiş.

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Samsung önceki yıllardan da bildiğimiz üzere genellikle Ağustos veya Eylül aylarında Note serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürüyor. Dolayısıyla da Galaxy Note 20'nin yine bu aylarda tanıtılacağını düşünebiliriz. Lansman tarihi yaklaştıkça cihazlarla ilgili daha fazla detayın gün yüzüne çıktığına şahit olacağız. Dolayısı ile Galaxy Note 20 serisi ile ilgili olarak şimdilik bu bilgilerle yetinmek zorundayız.

https://mspoweruser.com/renders-show-samsung-galaxy-note-20-look-like/

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