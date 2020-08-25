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    Galaxy Note 20 parçalarına ayrıldı, grafit soğutma ortaya çıktı

    Bazı Galaxy Note 20 modellerinin parçalara ayrılması esnasında bakır soğutma plakaları yerine grafit soğutma plakaları kullanıldığı görülmüş. Samsung’un bir test süreci yürüttüğü düşünülüyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy Note 20 parçalarına ayrıldı, grafit soğutma ortaya çıktı

    Karbon atomunun son dönemde elektronik dünyasına olan katkısı yadsınamaz. Nobel ödülü kazandıran altıgen yapıdaki grafen materyalinin elektronik dünyasına önemli bir potansiyel sunduğu ifade ediliyor. Yüksek ısılarda elmasa dönüşebilen bir bir altıgen karbon yapısı grafit ise yüksek iletkenliği sayesinde elektronik cihazlarda kendisine yer bulmaya başladı.

    Galaxy Note 20 serisinde grafit izleri

    Elektronik cihazları parçalarına ayırması ile tanınan iFixit platformu, Galaxy Note 20 serisini de masaya yatırdı. Genel anlamda bilinen ve beklenen bileşenlerden oluşan Galaxy Note 20 serisinde grafit soğutma ise sürpriz oldu.

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    Isıyı çok daha iyi iletmesi ile bilinen grafit plakalar; iFixit tarafından yapılan incelemede anakartın alt kısmına entegre edilmiş şekilde bulundu. Çok katmanlı bu grafit plakanın telefonu daha iyi soğuttuğu ifade ediliyor. Samsung normalde bakır plakalardan faydalanıyordu.

    Bununla birlikte tüm Galaxy Note 20 modellerinde grafit plaka yer almıyor. Yine genel olarak bakır plakalar kullanılırken bazı Galaxy Note 20 ve Ultra modellerinde grafen plakaya rastlanmış. Ağırlık ise Exynos tabanlı Galaxy Note 20 Ultra modellerinde.

    Resmi bir açıklama olmadığı için kaynaklar tam olarak grafit plakanın neden kullanıldığını anlayamamış. Exynos versiyonlar daha fazla ısındığı için kullanıldığı şeklinde bir fikir olsa da tüm Exynos versiyonlarında bu plaka yer almıyor. En akla yakın seçenek Samsung’un bir test süreci yürüttüğü ve gelecek dönemde tüm amiral gemisi modellerde grafit plakaya yer vereceği yönünde.



    https://www.engadget.com/samsung-note-20-teardown-ifixit-223733040.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    deniz_sea (Deniz ) 1 gün en beğenilen
    Yada bazı işlemciler aynı frekansta daha fazla sıcaklık üretiyor, çöpe gitmesin diye grafen ile soğutup, kullanmaya devam etmişlerdir.
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    deniz_sea (Deniz ) 1 gün en beğenilen
    Yada bazı işlemciler aynı frekansta daha fazla sıcaklık üretiyor, çöpe gitmesin diye grafen ile soğutup, kullanmaya devam etmişlerdir.
    Yanıtla +9
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