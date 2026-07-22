Samsung Galaxy Z Flip 8 tanıtıldı: Artık çok daha yetenekli

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Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy Unpacked 2026 etkinliğinde Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 modellerini resmi olarak tanıttı. Yeni Galaxy Z Flip 8, selefine kıyasla büyük bir tasarım değişikliği sunmasa da daha ince ve hafif gövdesi, yapay zeka destekli kapak ekranı deneyimi ve yeni yazılım özellikleriyle öne çıkıyor. Peki Galaxy Z Flip 8 özellikleri neler? İşte Galaxy Z Flip 8 fiyatı ve tüm detayları.

Kapak ekranı her şeyi yapabiliyor

Galaxy Z Flip 8'in en dikkat çekici yeniliği, 4,1 inç büyüklüğündeki Flex Window kapak ekranı oldu. Daha önce Good Lock uygulamasıyla mümkün olan kapak ekranında uygulama çalıştırma özelliği artık yerleşik olarak sunuluyor. Kullanıcılar telefonu açmadan bildirimleri görüntüleyebiliyor, hızlı ayarlara erişebiliyor ve uygulama çekmecesini kullanabiliyor.

Samsung ayrıca kapak ekranına Now Brief adını verdiği yeni yapay zeka destekli bilgi kartlarını ekledi. Bu özellik, gün içerisindeki önemli gelişmeleri, önerileri ve kişiselleştirilmiş bilgileri tek bakışta gösteriyor. Kullanıcılar doğal sesli komutlarla veya yan güç tuşunu kullanarak Gemini Intelligence üzerinden çeşitli işlemleri doğrudan kapak ekranından gerçekleştirebiliyor. Samsung, kullanıcıların kendi ihtiyaçlarına göre özel Now Brief kartları da oluşturabileceğini belirtiyor.

Daha ince gövde ve yeni ekran teknolojisi

Galaxy Z Flip 8, katlı halde 75,4 x 85,7 x 13,1 mm, açık halde ise 75,4 x 166,9 x 6,1 mm ölçülerinde. 180 gram ağırlığındaki telefon, önceki nesle göre biraz daha ince ve hafif hale gelirken Samsung, bunun şimdiye kadar ürettiği en ince ve en hafif kapaklı katlanabilir telefon olduğunu ifade ediyor.

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Bu incelmenin arkasında yeni Flex Titanium ekran teknolojisi bulunuyor. OLED panelin altında daha ince bir titanyum katman kullanan Samsung, ekran modülü ile taban plakasını daha sıkı bir yapıda birleştirerek hem kalınlığı azaltmayı hem de dayanıklılığı artırmayı başardı. Şirket, yeni yapının önceki çözüme göre 20 kata kadar daha dayanıklı olduğunu söylüyor.

Telefonun ana ekranında 6,9 inç Dynamic AMOLED 2X panel yer alıyor. 1080 x 2520 piksel çözünürlük, 1-120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı ve Vision Booster desteği sunan ekran, geçen yılki modelle aynı özellikleri taşıyor.

Kapak ekranı ise 4,1 inç Super AMOLED panelden oluşuyor. 948 x 1048 piksel çözünürlük ve 60/120 Hz yenileme hızı sunan bu ekran da teknik açıdan selefiyle aynı kalırken, yazılım tarafındaki yeniliklerle çok daha işlevsel hale geliyor.

Türkiye’de Exynos 2600 işlemciyle geliyor

Samsung Galaxy Z Flip 8'in Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisini kullandığı belirtilse de Türkiye'de satışa sunulan model Exynos 2600 işlemciyle geliyor. Exynos modeli cihazın küresel versiyonu tarafından kullanılıyor. Snapdragon yongası ise Kuzey Amerika pazarında bulunacak.

Cihaz, 12 GB RAM ile birlikte 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Bağlantı tarafında ise 5G, LTE, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği bulunuyor.

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Kamera tarafında ise arka tarafta OIS destekli 50 MP f/1.8 ana kamera ile 12 MP ultra geniş açı kamera, ön tarafta ise 10 MP selfie kamerası yer alıyor. Ana kamera, 2 kat optik kalite yakınlaştırma sunarken kapak ekranı sayesinde yüksek kaliteli selfie çekimleri de yapılabiliyor. Bunlar geçen yılki modelle aynı.

Video tarafında ise Samsung yeni bir özellik ekledi. 4K 60 FPS kayıt sırasında kullanılabilen Horizontal Lock (Yatay Kilit) modu, aksiyon kameralarındaki ufuk sabitleme teknolojisine benzer şekilde görüntünün yatay eksende dengeli kalmasını sağlıyor.

Silikon-karbon pil teknolojisine geçildi

Galaxy Z Flip 8'de 4.300 mAh çift batarya yer alıyor. Kapasite ve şarj hızları değişmezken Samsung, bu modelde ilk kez silikon-karbon batarya teknolojisine geçtiğini açıkladı.

Şarj tarafında 25 W kablolu ve 15 W kablosuz şarj desteği korunuyor. Samsung, uygun adaptörle telefonun yaklaşık 30 dakikada yüzde 55 seviyesine kadar şarj olabildiğini belirtiyor. Galaxy Z Flip 8 ayrıca IP48 suya dayanıklılık sertifikası ile geliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 8 özellikleri

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Dış (Kapak) ekranı : 4,1 inç Super AMOLED, 948 x 1048 piksel, 60/120 Hz yenileme hızı, 342 PPI

: 4,1 inç Super AMOLED, 948 x 1048 piksel, 60/120 Hz yenileme hızı, 342 PPI İç (Ana) ekran : 6,9 inç Dynamic AMOLED 2X, FHD+ (1080 x 2520 piksel), 1-120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı, Vision Booster, 400 PPI

: 6,9 inç Dynamic AMOLED 2X, FHD+ (1080 x 2520 piksel), 1-120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı, Vision Booster, 400 PPI Kamera : 50 MP geniş açı (f/1.8, Dual Pixel AF, OIS, 2x optik kalite yakınlaştırma) + 12 MP ultra geniş açı (f/2.2), 10 MP ön kamera (f/2.2), 4K 60 FPS video

: 50 MP geniş açı (f/1.8, Dual Pixel AF, OIS, 2x optik kalite yakınlaştırma) + 12 MP ultra geniş açı (f/2.2), 10 MP ön kamera (f/2.2), 4K 60 FPS video İşlemci : Exynos 2600 (Türkiye modeli)

: Exynos 2600 (Türkiye modeli) Batarya : 4.300 mAh çift batarya, 25W kablolu, 15W kablosuz şarj

: 4.300 mAh çift batarya, 25W kablolu, 15W kablosuz şarj Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Bağlantı : 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C

: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C Renkler : Jet Black, Blue Shadow, Coral Red, Mint (Samsung.com'a özel)

: Jet Black, Blue Shadow, Coral Red, Mint (Samsung.com'a özel) Yazılım : Android 16 tabanlı One UI 9

: Android 16 tabanlı One UI 9 Boyut : Katlı: 75,4 x 85,7 x 13,1 mm / Açık: 75,4 x 166,9 x 6,1 mm

: Katlı: 75,4 x 85,7 x 13,1 mm / Açık: 75,4 x 166,9 x 6,1 mm Ağırlık: 180 gram

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Galaxy Z Flip 8 Türkiye fiyatı

Samsung Galaxy Z Flip 8'in Türkiye fiyatları şu şekilde açıklandı:

12 GB RAM + 256 GB: 96.999 TL

12 GB RAM + 512 GB: 108.999 TL

Samsung, yeni katlanabilir modelin teslimatlarının 11 Ağustos 2026 tarihinde başlayacağını açıkladı.

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Samsung Galaxy Z Flip 8 tanıtıldı: Artık çok daha yetenekli

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