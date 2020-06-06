Instagram, ana sayfadaki gönderileri ikiye ayıran sekmeli tasarımı test ediyor

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Popüler sosyal medya platformu Instagram, ana sayfadaki gönderileri "önerilen" ve "eski" olmak üzere iki bölüme ayıran yeni sekmeli görünüm üzerinde çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Öne çıkan Google snippet'larına eklenen vurgu özelliğiyle birlikte aradığınızı bulmak artık çok daha kolay"

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Şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı ile A/B testi gerçekleştirilen yeni tasarım, daha önce görüntülenen gönderilerin tekrar tekrar akışta listelenmesinin önüne geçerken, aynı zamanda reklam ve sponsorlu içeriklerin de etkileşim oranlarını artıracak.

Instagram sekme özelliğini test ediyor

Kullanıcılar ana sayfadaki tüm gönderileri görüntüleyip "Hepsini Gördün" bildirimini aldıklarında, akışın üstünde "Önerilen" ve "Eski" adında iki sekme belirecek ve kullanıcılar sayfayı aşağı kaydırdıklarında varsayılan olarak "Önerilen" sayfasında gezinmeye devam edecek.

Eski sekmesi altında daha önce görüntülenen gönderiler yer alacakken, önerilen sekmesinde ise tıpkı keşfet sayfasında olduğu gibi kullanıcıların daha önceki etkileşimlerine göre beğenebilecekleri gönderilerle birlikte, reklam ve sponsorlu içerikler listelenecek.

Yani bir taraftan kullanıcı deneyimi iyileştirilecekken, diğer taraftan da reklam ve sponsorlu içeriklerin etkileşim oranı artacağı için reklam gelirlerinde artış meydana gelecektir.

https://www.socialmediatoday.com/news/instagram-tests-new-format-for-recommended-content-listings-below-the-all/579256/

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