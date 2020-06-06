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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram, ana sayfadaki gönderileri ikiye ayıran sekmeli tasarımı test ediyor

    Instagram, ana sayfadaki gönderileri "Önerilen" ve "Eski" olmak üzere iki bölüme ayıran yeni sekmeli görünüm üzerinde çalışıyor. İşte testlerine başlanan sekmeli tasarıma ait görüntüler:
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    4 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    3,8b
    38
    7
    sosyal medya
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Popüler sosyal medya platformu Instagram, ana sayfadaki gönderileri "önerilen" ve "eski" olmak üzere iki bölüme ayıran yeni sekmeli görünüm üzerinde çalışıyor.

    Ayrıca Bkz. "Öne çıkan Google snippet'larına eklenen vurgu özelliğiyle birlikte aradığınızı bulmak artık çok daha kolay"

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    Şimdilik sınırlı sayıda kullanıcı ile A/B testi gerçekleştirilen yeni tasarım, daha önce görüntülenen gönderilerin tekrar tekrar akışta listelenmesinin önüne geçerken, aynı zamanda reklam ve sponsorlu içeriklerin de etkileşim oranlarını artıracak

    Instagram sekme özelliğini test ediyor

    Kullanıcılar ana sayfadaki tüm gönderileri görüntüleyip "Hepsini Gördün" bildirimini aldıklarında, akışın üstünde "Önerilen" ve "Eski" adında iki sekme belirecek ve kullanıcılar sayfayı aşağı kaydırdıklarında varsayılan olarak "Önerilen" sayfasında gezinmeye devam edecek.

    Eski sekmesi altında daha önce görüntülenen gönderiler yer alacakken, önerilen sekmesinde ise tıpkı keşfet sayfasında olduğu gibi kullanıcıların daha önceki etkileşimlerine göre beğenebilecekleri gönderilerle birlikte, reklam ve sponsorlu içerikler listelenecek.

    Yani bir taraftan kullanıcı deneyimi iyileştirilecekken, diğer taraftan da reklam ve sponsorlu içeriklerin etkileşim oranı artacağı için reklam gelirlerinde artış meydana gelecektir.



    https://www.socialmediatoday.com/news/instagram-tests-new-format-for-recommended-content-listings-below-the-all/579256/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rammercan ( Rammercan) 2 sa. en beğenilen
    Bence sayfalar ve kişi hesapları olarak 2 ye ayirsinlar sayfa postlarindan arkadaslarin paylaşımları görünmüyor
    Yanıtla +34
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    yorumculuklar 3 sa.
    Telefonda yüklü kalan tek sosyal medya uygulamasıydı o da güme gidecek. Gerçi herkes storylere geçti neredeyse, gönderiler reklam için olacak sadece. Zaten son 1 senedir keşfet kısmı da hiç güzel değil, Twitter'dan gönderi ss'i ve youtube'dan video kestileri ile doldu taştı platform.
    Telefonda yüklü kalan tek sosyal medya uygulamasıydı o da güme gidecek. Gerçi herkes storylere geçti neredeyse, gönderiler reklam için olacak sadece. Zaten son ...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    danlabilic (Danla Bilic) 2 sa.
    çok bi fark oluşturcağını sanmıyorum
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    yunus00541 2 sa.
    Kesfet butonunu uste tasimis olacaklar yani. Farki var mi?
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    TurboBoosted (Evren X) 2 sa.
    Bırak böyle kalsın yaw elleme
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    Rammercan ( Rammercan) 2 sa. en beğenilen
    Bence sayfalar ve kişi hesapları olarak 2 ye ayirsinlar sayfa postlarindan arkadaslarin paylaşımları görünmüyor
    Yanıtla +34
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    yorumculuklar 3 sa.
    Telefonda yüklü kalan tek sosyal medya uygulamasıydı o da güme gidecek. Gerçi herkes storylere geçti neredeyse, gönderiler reklam için olacak sadece. Zaten son 1 senedir keşfet kısmı da hiç güzel değil, Twitter'dan gönderi ss'i ve youtube'dan video kestileri ile doldu taştı platform.
    Yanıtla +5
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    Rachsuchtig 3 sa.
    Ulan Mark, Facebook'tan soğuttun her geçen gün Instagramdan da soğutuyorsun
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