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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy Note 21 için umut ışığı

    Samsung’un Galaxy S21 Ultra modeline S-Pen desteği sunacak Galaxy Note serisini kaldıracağı bir süredir gündemde. En azından gelecek yıl Galaxy Note serisi yaşayacak gibi.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy Note 21 için umut ışığı
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    Samsung’un önümüzdeki yıl amiral gemilerini tek bir seri altında toplamak istediği ve katlanabilir akıllı telefonlarını biraz daha öne çıkaracağı dedikoduları sık sık gündeme geliyor. Bununla birlikte geçiş süreci biraz uzun sürebilir.

    Galaxy Note 21 neler sunacak?

    Sektörden gelen bilgiler Samsung’un S-Pen için gerekli olan ekran dijitalleştirme bileşenini sipariş geçmeye başladığını gösteriyor. Yakın dönemde bir Galaxy Note veya Galaxy Z Fold model beklenmediği için tahminler Galaxy S21 üzerinde yoğunlaşıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Galaxy Z Fold 3; S-Pen desteği ile geliyor, Galaxy Note serisi sallantıda

    Ayrıca Bkz. "Samsung gelecek ay QD-OLED üretim testlerine başlıyor"

    Samsung’un Galaxy S21 Ultra için S-Pen desteği sunacağı bir süredir dile getiriliyor. Yaşanan gelişme de bunun ispatı niteliğinde. Bununla birlikte Galaxy Note serisinin akibeti de merak edilmeye başlandı.

    Yine kaynaklara göre Galaxy Note 21 bir süre daha devam edecek ancak sadece bir versiyon olacağı ifade ediliyor. Yani bir Ultra veya Plus tarzında daha güçlü versiyonlara yer verilmeyecek. Bunun yerine Galaxy S21 Ultra önce çıkarılacak.

    Samsung’un bir süre tek Galaxy Note modeli ile devam etmek ve nabız yoklamak istediği düşünülüyor. Galaxy S21 üzerinde S-Pen desteğinin benimsenme ivmesine göre Samsung yeni stratejisini belirleyecek.



    https://www.slashgear.com/galaxy-note-21-might-still-happen-next-year-with-a-catch-29649136/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    Coco.Jambo

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    12 saat önce
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    1 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 gün önce
    interwap

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    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    1 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    1 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    2 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    2 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    leventalpsal (Levent Alpsal) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hepsinden önemlisi, bence telefon üreticileri yavaş yavaş yıllık model döngülerini 2 yıla çıkartmayı düşünebilirler. Bu çok zor bir karar ve muhtemelen böyle birşeyi yapmazlar ama bence daha güzel olurdu. Hatta bazı modelleri bir yıl bazılarını diğer yıl çıkartırlar. Örneğin S serisi 2021, 2023... yıllarında, Note serisi 2022,2024... yıllarında çıkar.

    Bunu Sony bir ara Compact serisindeve hatta Ultrada yaptı sanırım. Normal Xperia'yı her sene çıkartıp, bir sene Z Compact, bir sene Z Ultra çıkardılar. Bu bence mantıklıydı. Sonra saçmaladılar.
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    leventalpsal (Levent Alpsal) 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    Birincisi, kalem telefonun gövdesine girmezse hiç bir anlamı olmaz. Yani Galaxy S21 (veya s30) yanında bir de kalem verelim, kalemi cebinize atarsınız derlerse süper salakça olur.

    İkincisi, Note önemli ve güzel bir seri. Bence devam etmeli. Ancak telefonun gövdesine kalem yuvası koymanın tasarım olarak maliyeti büyük. En azından pil alanından eksiltiyor. Dolayısıyla en büyük ve en güçlüyü istiyorum ama kalemle işim olmaz diyenler için de bir telefon olması mantıklı. Gene de eğer bir model eksilecekse S serisinin ultrası gitsin, Note kalsın. Normal S aşırı büyük olmayıp bütün özelliklere sahip, kırpılmamış versiyon olsun.
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