Galaxy Note 21 için umut ışığı

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Samsung’un önümüzdeki yıl amiral gemilerini tek bir seri altında toplamak istediği ve katlanabilir akıllı telefonlarını biraz daha öne çıkaracağı dedikoduları sık sık gündeme geliyor. Bununla birlikte geçiş süreci biraz uzun sürebilir.

Galaxy Note 21 neler sunacak?

Sektörden gelen bilgiler Samsung’un S-Pen için gerekli olan ekran dijitalleştirme bileşenini sipariş geçmeye başladığını gösteriyor. Yakın dönemde bir Galaxy Note veya Galaxy Z Fold model beklenmediği için tahminler Galaxy S21 üzerinde yoğunlaşıyor.

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Samsung’un Galaxy S21 Ultra için S-Pen desteği sunacağı bir süredir dile getiriliyor. Yaşanan gelişme de bunun ispatı niteliğinde. Bununla birlikte Galaxy Note serisinin akibeti de merak edilmeye başlandı.

Yine kaynaklara göre Galaxy Note 21 bir süre daha devam edecek ancak sadece bir versiyon olacağı ifade ediliyor. Yani bir Ultra veya Plus tarzında daha güçlü versiyonlara yer verilmeyecek. Bunun yerine Galaxy S21 Ultra önce çıkarılacak.

Samsung’un bir süre tek Galaxy Note modeli ile devam etmek ve nabız yoklamak istediği düşünülüyor. Galaxy S21 üzerinde S-Pen desteğinin benimsenme ivmesine göre Samsung yeni stratejisini belirleyecek.

https://www.slashgear.com/galaxy-note-21-might-still-happen-next-year-with-a-catch-29649136/

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