Galaxy Note 21 için umut ışığı

Samsung’un önümüzdeki yıl amiral gemilerini tek bir seri altında toplamak istediği ve katlanabilir akıllı telefonlarını biraz daha öne çıkaracağı dedikoduları sık sık gündeme geliyor. Bununla birlikte geçiş süreci biraz uzun sürebilir.
Galaxy Note 21 neler sunacak?
Sektörden gelen bilgiler Samsung’un S-Pen için gerekli olan ekran dijitalleştirme bileşenini sipariş geçmeye başladığını gösteriyor. Yakın dönemde bir Galaxy Note veya Galaxy Z Fold model beklenmediği için tahminler Galaxy S21 üzerinde yoğunlaşıyor.İlginizi Çekebilir Galaxy Z Fold 3; S-Pen desteği ile geliyor, Galaxy Note serisi sallantıda
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Samsung’un Galaxy S21 Ultra için S-Pen desteği sunacağı bir süredir dile getiriliyor. Yaşanan gelişme de bunun ispatı niteliğinde. Bununla birlikte Galaxy Note serisinin akibeti de merak edilmeye başlandı.
Yine kaynaklara göre Galaxy Note 21 bir süre daha devam edecek ancak sadece bir versiyon olacağı ifade ediliyor. Yani bir Ultra veya Plus tarzında daha güçlü versiyonlara yer verilmeyecek. Bunun yerine Galaxy S21 Ultra önce çıkarılacak.
Samsung’un bir süre tek Galaxy Note modeli ile devam etmek ve nabız yoklamak istediği düşünülüyor. Galaxy S21 üzerinde S-Pen desteğinin benimsenme ivmesine göre Samsung yeni stratejisini belirleyecek.
https://www.slashgear.com/galaxy-note-21-might-still-happen-next-year-with-a-catch-29649136/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri
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hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.
Bunu Sony bir ara Compact serisindeve hatta Ultrada yaptı sanırım. Normal Xperia'yı her sene çıkartıp, bir sene Z Compact, bir sene Z Ultra çıkardılar. Bu bence mantıklıydı. Sonra saçmaladılar.
İkincisi, Note önemli ve güzel bir seri. Bence devam etmeli. Ancak telefonun gövdesine kalem yuvası koymanın tasarım olarak maliyeti büyük. En azından pil alanından eksiltiyor. Dolayısıyla en büyük ve en güçlüyü istiyorum ama kalemle işim olmaz diyenler için de bir telefon olması mantıklı. Gene de eğer bir model eksilecekse S serisinin ultrası gitsin, Note kalsın. Normal S aşırı büyük olmayıp bütün özelliklere sahip, kırpılmamış versiyon olsun.