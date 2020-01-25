Galaxy S20 basın görselleri karşınızda

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Samsung'un iki hafta sonra tanıtacağı yeni Galaxy S20 amiral gemi serisi ile ilgili sızıntılar yoğunlaşmaya başladı. Yeni seriyi en net şekilde yansıtan basın görselleri de sızdırılmış durumda.

Galaxy S20 serisi neler sunacak?

Seride Galaxy S20 modeli en düşük seviye olacak ve E isimlendirmesinin yerini alacak. 6.2 inç ekran Dynamic AMOLED ekran kullanıyor. Snapdragon 865 veya Exynos 9830 yonga seti barındıran model 12GB RAM ile destekleniyor. Depolama tarafında ise 128GB/256GB seçenekleri var ancak hafıza kartı desteği olmayacağı ifade ediliyor. 4000mAH kapasiteli batarya hızlı şarj ile desteklenirken ana kameranın da 12MP çözünürlüğünde olacağı belirtiliyor.

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Galaxy S20+ modeli çıtayı biraz daha yukarı çekiyor. 6.7 inçlik Dynamic AMOLED ekran yanında diğer özellikler aynı. Ekranın hafif kavisli olduğu ifade ediliyor. Kameranın ise telefoto lense sahip olması bekleniyor. Yine batarya tarafında 4500mAh kapasite ve 45W hızlı şarj olacak.

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Galaxy S20 Ultra seriden oldukça farklılaşacak. 6.9 inçlik ekran SAMOLED adında yeni bir kavisli panel teknolojisi kullanıyor. Snapdragon 865/Exynos 9830 yonga seti yanında 16GB RAM ve 512GB depolama kapasitesi bu modele özgü olacak. Ayrıca tek hafıza kartı desteğini de bu modelin sunacağı iddia ediliyor.

Arka kısımda 108MP özelleştirilmiş Samsung ana sensörü yanında 48MP çözünürlüğünde 10x telefoto lens ve 12MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı bir sensör yer alıyor. Sensör melez olarak 100x yakınlaştırma yapabilecek ve rekor kıracak. 5000mAh kapasiteli batarya ise 45W hızlı şarj destekli.

https://www.androidheadlines.com/2020/01/samsung-galaxy-s20-official-marketing-images-leak.html

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