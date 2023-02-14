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    Anlık Bildirim

    Galaxy S20 ve Galaxy Z telefonlar için One UI 5.1 yayınlandı

    Samsung, Galaxy S23 serisi ile tanıtılan One UI 5.1 desteğini genişletiyor. Yeni güncelleme an itibarıyla Galaxy S20, Galaxy S20 FE, Galaxy Z Fold 4/ Flip 4 ve Galaxy Fold 3/ Flip 3 için yayınlandı.
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    Galaxy S20 ve Galaxy Z telefonlar için One UI 5.1 yayınlandı! Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S23 serisi ile tanıtılan One UI 5.1 sürümünü Galaxy S20 ve Galaxy Z Flip sonrasında çıkan tüm amiral gemisi akıllı telefonlara ulaştırmayı planlıyor. Bu bağlamda kısa süre önce Galaxy S22 ve S21 için erişime açılan güncelleme, şimdi de Galaxy S20, Galaxy S20 FE, Galaxy Z Fold 4/ Flip 4 ve Galaxy Fold 3/ Flip 3 için yayınlandı.

    One UI 5.1 daha fazla modele geliyor

    An itibarıyla One UI 5.1, Galaxy S20, S20 FE ve Galaxy Z telefonlar için belirli ülkelerde yayınlanmaya başladı. Ancak Samsung'un güncelleme desteğini göz önünde tutarak, önümüzdeki günlerde Türkiye'de dahil olmak daha fazla pazara ulaşacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte Şubat ayı güvenlik yamasını beraberinde getiren yeni güncelleme, belirtilen cihazlar için aşağıdaki sürüm numaraları ile geliyor:

    • Galaxy Z Fold 4 – F936BXXU1CWAC
    • Galaxy Z Flip 4 – F721BXXU1CWAC
    • Galaxy Z Fold 3 – F926BTBU3EWB1
    • Galaxy Z Flip 3 – F711BXXU4EWB1
    • Galaxy S20 FE – G781BXXU4HWB1

    Samsung One UI 5.1, Expert RAW'a hızlı erişim, Galeri'de ortak aile albümü için 5 GB depolama, yeni Pil ve sezgisel hava durumu widget'ları dahil olmak üzere küçük iyileştirmeler içeriyor. Yeni sürüm hakkında daha fazlasını öğrenmek için bu yazımıza göz atabilirsiniz. 

    Yeni güncellemeyi kontrol etmek isteyen kullanıcıların Galaxy telefonları üzerinden Ayarlar  » Yazılım güncellemesi sekmesine tıklaması yeterli. Yukarıda da belirttiğimiz gibi güncellemenin tüm ülkelerde sunulması biraz zaman alacak. Bu nedenle güncellemeyi aralıklarla kontrol etmenizde fayda var diyebiliriz. 

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-surprises-galaxy-s20-fe-5g-users-with-one-ui-5-1-update/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-z-flip-3-fold-3-one-ui-5-1-update-released/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-z-fold-4-one-ui-5-1-update-released/
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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