Galaxy S20 ve Galaxy Z telefonlar için One UI 5.1 yayınlandı

One UI 5.1 daha fazla modele geliyor
An itibarıyla One UI 5.1, Galaxy S20, S20 FE ve Galaxy Z telefonlar için belirli ülkelerde yayınlanmaya başladı. Ancak Samsung'un güncelleme desteğini göz önünde tutarak, önümüzdeki günlerde Türkiye'de dahil olmak daha fazla pazara ulaşacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte Şubat ayı güvenlik yamasını beraberinde getiren yeni güncelleme, belirtilen cihazlar için aşağıdaki sürüm numaraları ile geliyor:
- Galaxy Z Fold 4 – F936BXXU1CWAC
- Galaxy Z Flip 4 – F721BXXU1CWAC
- Galaxy Z Fold 3 – F926BTBU3EWB1
- Galaxy Z Flip 3 – F711BXXU4EWB1
- Galaxy S20 FE – G781BXXU4HWB1
Samsung One UI 5.1, Expert RAW'a hızlı erişim, Galeri'de ortak aile albümü için 5 GB depolama, yeni Pil ve sezgisel hava durumu widget'ları dahil olmak üzere küçük iyileştirmeler içeriyor. Yeni sürüm hakkında daha fazlasını öğrenmek için bu yazımıza göz atabilirsiniz.
Yeni güncellemeyi kontrol etmek isteyen kullanıcıların Galaxy telefonları üzerinden Ayarlar » Yazılım güncellemesi sekmesine tıklaması yeterli. Yukarıda da belirttiğimiz gibi güncellemenin tüm ülkelerde sunulması biraz zaman alacak. Bu nedenle güncellemeyi aralıklarla kontrol etmenizde fayda var diyebiliriz.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-surprises-galaxy-s20-fe-5g-users-with-one-ui-5-1-update/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-z-flip-3-fold-3-one-ui-5-1-update-released/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-z-fold-4-one-ui-5-1-update-released/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah