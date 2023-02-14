Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S23 serisi ile tanıtılan One UI 5.1 sürümünü Galaxy S20 ve Galaxy Z Flip sonrasında çıkan tüm amiral gemisi akıllı telefonlara ulaştırmayı planlıyor. Bu bağlamda kısa süre önce Galaxy S22 ve S21 için erişime açılan güncelleme, şimdi de Galaxy S20, Galaxy S20 FE, Galaxy Z Fold 4/ Flip 4 ve Galaxy Fold 3/ Flip 3 için yayınlandı.

One UI 5.1 daha fazla modele geliyor

An itibarıyla One UI 5.1, Galaxy S20, S20 FE ve Galaxy Z telefonlar için belirli ülkelerde yayınlanmaya başladı. Ancak Samsung'un güncelleme desteğini göz önünde tutarak, önümüzdeki günlerde Türkiye'de dahil olmak daha fazla pazara ulaşacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte Şubat ayı güvenlik yamasını beraberinde getiren yeni güncelleme, belirtilen cihazlar için aşağıdaki sürüm numaraları ile geliyor:

Galaxy Z Fold 4 – F936BXXU1CWAC

Galaxy Z Flip 4 – F721BXXU1CWAC

Galaxy Z Fold 3 – F926BTBU3EWB1

Galaxy Z Flip 3 – F711BXXU4EWB1

Galaxy S20 FE – G781BXXU4HWB1

Samsung One UI 5.1, Expert RAW'a hızlı erişim, Galeri'de ortak aile albümü için 5 GB depolama, yeni Pil ve sezgisel hava durumu widget'ları dahil olmak üzere küçük iyileştirmeler içeriyor. Yeni sürüm hakkında daha fazlasını öğrenmek için bu yazımıza göz atabilirsiniz.

Galaxy S22 ve Galaxy S21 için One UI 5.1 güncellemesi yayınlandı! 1 gün önce eklendi

Yeni güncellemeyi kontrol etmek isteyen kullanıcıların Galaxy telefonları üzerinden Ayarlar » Yazılım güncellemesi sekmesine tıklaması yeterli. Yukarıda da belirttiğimiz gibi güncellemenin tüm ülkelerde sunulması biraz zaman alacak. Bu nedenle güncellemeyi aralıklarla kontrol etmenizde fayda var diyebiliriz.

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Galaxy S20 ve Galaxy Z telefonlar için One UI 5.1 yayınlandı!