Tam Boyutta Gör Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi konusunda elini hızlandıran Samsung, kullanıcılardan olumlu geri dönüşler almayı başarmıştı. Şimdi de Güney Koreli dev, Galaxy S23 serisi ile tanıtılan One UI 5.1güncellemesini eski amiral gemileri Galaxy S22 ve Galaxy S21 serisi içinyayınlamaya başladı.

Galaxy S22 ve Galaxy S21 için One UI 5.1 güncellemesi yayınlandı

One UI 5.1, Galaxy S22 serisiiçin S90xBXXU3CWAI, Galaxy S21 serisine ise G99xBXXU6EWAF yapı numarasıyla geliyor. Ek olarak 2GB boyutlarındaki güncelleme, Şubat 2023 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Samsung, One UI 5.1 takvimi hakkında ayrıntılı bir bilgi sağlamadı. Ancak halihazırda Avrupa ülkelerinde erişime açılan güncellemenin, kısa süre içerisinde ülkemizde de kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz.

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Samsung One UI 5.1, yeni widget'lar, Expert RAW modu, galeri, bağlantı ve DeX modu dahil olmak üzere küçük iyileştirmeler ile geliyor. Yeni sürüm hakkında daha fazlasını öğrenmek için bu yazımıza göz atabilirsiniz.

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Galaxy S22 ve Galaxy S21 için One UI 5.1 güncellemesi yayınlandı!