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    Anlık Bildirim

    Galaxy S22 ve Galaxy S21 için One UI 5.1 güncellemesi yayınlandı

    Samsung, Galaxy S23 serisi ile tanıtılan One UI 5.1'i daha fazla cihaza getiriyor. Küçük yenilikler içeren güncelleme bugün Galaxy S22 ve Galaxy S21 için yayınlanmaya başladı.
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    Galaxy S22 ve Galaxy S21 için One UI 5.1 güncellemesi yayınlandı! Tam Boyutta Gör
    Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi konusunda elini hızlandıran Samsung, kullanıcılardan olumlu geri dönüşler almayı başarmıştı. Şimdi de Güney Koreli dev, Galaxy S23 serisi ile tanıtılan One UI 5.1güncellemesini eski amiral gemileri Galaxy S22 ve Galaxy S21 serisi içinyayınlamaya başladı.

    Galaxy S22 ve Galaxy S21 için One UI 5.1 güncellemesi yayınlandı

    One UI 5.1, Galaxy S22 serisiiçin S90xBXXU3CWAI, Galaxy S21 serisine ise G99xBXXU6EWAF yapı numarasıyla geliyor. Ek olarak 2GB boyutlarındaki güncelleme, Şubat 2023 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Samsung, One UI 5.1 takvimi hakkında ayrıntılı bir bilgi sağlamadı. Ancak halihazırda Avrupa ülkelerinde erişime açılan güncellemenin, kısa süre içerisinde ülkemizde de kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz.

    Samsung One UI 5.1, yeni widget'lar, Expert RAW modu, galeri, bağlantı ve DeX modu dahil olmak üzere küçük iyileştirmeler ile geliyor. Yeni sürüm hakkında daha fazlasını öğrenmek için bu yazımıza göz atabilirsiniz. 

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 15 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 2 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 3 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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