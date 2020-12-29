Galaxy S21 FE bazı özellikleri kırpabilir

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Samsung’un uygun fiyatlı amiral gemi stratejisinin önemli bir adımı olan Galaxy S20 FE özellikle ABD’de önemli satış rakamlarına ulaştı. Samsung’un gelecek yıl güncelleyeceği FE serisi bununla birlikte bazı kırpmalara sahne olabilir.

Galaxy S21 FE neler sunacak?

Kaynaklara göre Galaxy S21 FE modeli 5nm sürecindeki Exynos 2100 yonga seti ile iddialı bir performans sunacak. 4580mAh kapasiteli batarya hesaba katıldığında daha uzun kullanım sürelerine imza atabilecek.

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Kamera tarafında çözünürlük henüz belli değil ancak Galaxy S20 FE ve Galaxy Note 20 sensörlerinin biraz daha geliştirileceği ifade ediliyor. Yani bu yılın amiral gemilerinden daha iyi bir kamera paketi bizi bekliyor olacak.

Bununla birlikte mevcut modeldeki 120Hz AMOLED ekranın yerini 60Hz AMOLED ekran alıyor. 8GB RAM bellek seçeneği kalkarken ilk etapta 6GB RAM bellek pakete ekleniyor. Sonraki dönemde Snapdragon 888 yonga setli ve 8GB RAM bellekli bir versiyonun da ihtimali üzerinde duruluyor.

Kamera ve performans tarafındaki iyileştirmeler göz önüne alındığında tazeleme hızı ve RAM bellek değerlerinden kırpılmış olması rahatsızlık vermeyebilir. Yine sonbahar ayları için planlanan Galaxy S21 FE için henüz bir fiyat bilgisi mevcut değil.

https://wccftech.com/galaxy-s21-fe-alleged-specs-downgrade-from-galaxy-s20-fe/

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