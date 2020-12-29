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    Galaxy S21 FE bazı özellikleri kırpabilir

    Samsung Galaxy S21 FE amiral gemisinde Exynos 2100 yonga seti, daha iyi kamera paketi gibi geliştirmelerin yanında 60Hz tazeleme hızı ve 6GB RAM bellek olabilir.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy S21 FE bazı özellikleri kırpabilir
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    Samsung’un uygun fiyatlı amiral gemi stratejisinin önemli bir adımı olan Galaxy S20 FE özellikle ABD’de önemli satış rakamlarına ulaştı. Samsung’un gelecek yıl güncelleyeceği FE serisi bununla birlikte bazı kırpmalara sahne olabilir.

    Galaxy S21 FE neler sunacak?

    Kaynaklara göre Galaxy S21 FE modeli 5nm sürecindeki Exynos 2100 yonga seti ile iddialı bir performans sunacak. 4580mAh kapasiteli batarya hesaba katıldığında daha uzun kullanım sürelerine imza atabilecek.

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    Kamera tarafında çözünürlük henüz belli değil ancak Galaxy S20 FE ve Galaxy Note 20 sensörlerinin biraz daha geliştirileceği ifade ediliyor. Yani bu yılın amiral gemilerinden daha iyi bir kamera paketi bizi bekliyor olacak.

    Bununla birlikte mevcut modeldeki 120Hz AMOLED ekranın yerini 60Hz AMOLED ekran alıyor. 8GB RAM bellek seçeneği kalkarken ilk etapta 6GB RAM bellek pakete ekleniyor. Sonraki dönemde Snapdragon 888 yonga setli ve 8GB RAM bellekli bir versiyonun da ihtimali üzerinde duruluyor.

    Kamera ve performans tarafındaki iyileştirmeler göz önüne alındığında tazeleme hızı ve RAM bellek değerlerinden kırpılmış olması rahatsızlık vermeyebilir. Yine sonbahar ayları için planlanan Galaxy S21 FE için henüz bir fiyat bilgisi mevcut değil.



    https://wccftech.com/galaxy-s21-fe-alleged-specs-downgrade-from-galaxy-s20-fe/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    2 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    8 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    9 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    10 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    10 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    12 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    14 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    aydinsukru (Aydın ) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    s20 fe satmadı bari bunu kırpalım hic satmasın okey samsung
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    filarmoni 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Neden sürekli olasılıklar üzerinden haberler yapıyorsunuz, doğmamış çocuğa don biçiyorsunuz ? Kim öyle diyor, hangi kaynağa göre yazıyorsunuz? En büyük teknoloji sitelerinden biri değil de mahalle kıraathanesinden haber alıyormuşuz gibi.
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