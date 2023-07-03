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    Samsung onayladı: Galaxy S21 FE önemli bir değişiklikle tekrardan satışa çıkıyor

    Ufukta bekleyen Galaxy S23 FE’ye rağmen Samsung, Galaxy S21 FE cihazını tekrardan piyasaya sürüyor. Ancak Galaxy S21 FE önemli bir yükseltme alarak piyasaya giriş yapacak.
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    Samsung onayladı: Galaxy S21 FE tekrardan satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Galaxy S21'in bütçe dostu alternatifi Samsung Galaxy S21 FE, önemli bir yükseltme almaya hazırlanıyor. Teknoloji devi, Qualcomm Snapdragon 888 5G işlemcisiyle güçlendireceği cihazını yakında piyasaya sürüleceğini resmen duyurdu. Bu güçlü yonga setinin daha hızlı genel performans sunarak kullanıcı deneyimini geliştirmesi beklenebilir.

    Yeni Galaxy S21 FE geliyor

    Snapdragon 888 işlemcili Galaxy S21 FE'nin orijinal özelliklerinin çoğunu koruması bekleniyor. Akıllı telefon, mevcut bilgiler ışığında 120Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç FHD+ Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip olacak. Kamera kurulumunun 12MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera ve 8MP telefoto kamera dahil olmak üzere üçlü arka konfigürasyondan oluşması bekleniyor. Özçekimler için ise ön tarafta 32MP kameraya bulunabilir.

    Galaxy S21 FE, hem 25W kablolu şarjı hem de 15W kablosuz şarjı destekleyen 4500mAh batarya ile gelebilir. Tüm bu özellikler orijinal Galaxy S21 FE modelinde zaten bulunuyordu. Muhtemelen IP68 derecesi, güvenlik için ekran altı parmak izi sensörü ve temassız ödemeler için NFC desteği telefonda bulunacaktır.

    Hintli perakendecilerden gelen son rapora göre, Samsung Galaxy S21 FE 5G'nin 49.999 Hindistan Rupisi, yani yaklaşık 609 dolar gibi bir fiyatla piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Orijinal Galaxy S21 FE, Hindistan’da yaklaşık 670 dolara çıkış yapmıştı. Bununla birlikte Samsung, yeni Galaxy S21 FE’nin “yakında” çıkacağını belirtiyor. Ek olarak Galaxy S21 FE’nin sadece Hindistan pazarında satışa çıkması bekleniyor.

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