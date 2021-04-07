Galaxy S21 satışları Samsung’u güldürdü

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Pandemi döneminde satışlarını arttıran firmalardan birisi de Samsung. Geçen yıl özellikle televizyon ve tablet tarafında başarılı satışlar yapan Samsung akıllı telefon satışlarından da memnun.

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Samsung yeni yıl gelirleri ne kadar?

Analiz uzmanlarının araştırmalarına göre Samsung’un yeni yıl ilk çeyrek faaliyet karı 8.5 milyar dolar civarında gerçekleşecek. Yüzde 45 civarında bir artış yakalayan firmanın Galaxy S21 serisi bunda önemli bir rol oynadı.

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Galaxy S21 serisi ile birlikte Galaxy A ve Galaxy M serilerinden de piyasaya çıkan telefonlar lokomotif oldu. Samsung’un ilk çeyrekte yüzde 23 civarında bir pazar payına ulaştığı belirtiliyor. Apple’ın performansı sonrasında yeni zirve belli olacak.

2018 yılından bu yana ilk kez bu kadar yüksek kar elde eden firmanın akıllı telefon yanında ev eşyaları sektöründe de önemli satışlar yaptığı ifade ediliyor. Bununla birlikte Texas eyaletindeki elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan üretim sıkıntısı yarı iletken gelirlerini azalmış durumda.

https://www.gizmochina.com/2021/04/07/samsung-profit-surged-q1-2021/

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