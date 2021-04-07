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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S21 satışları Samsung’u güldürdü

    Samsung’un Galaxy S21 satışları ile yılın ilk çeyreğinde başarılı bir grafik izlediği belirtiliyor. Ayrıca elektrikli ev aletleri sektörü de ilk çeyrekte büyüme gösterdi.
    07 Nisan 2021, 13:30 (1 hf.)
    3,5b
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    18
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy S21 satışları Samsung’u güldürdü
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    Pandemi döneminde satışlarını arttıran firmalardan birisi de Samsung. Geçen yıl özellikle televizyon ve tablet tarafında başarılı satışlar yapan Samsung akıllı telefon satışlarından da memnun.

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    Samsung yeni yıl gelirleri ne kadar?

    Analiz uzmanlarının araştırmalarına göre Samsung’un yeni yıl ilk çeyrek faaliyet karı 8.5 milyar dolar civarında gerçekleşecek. Yüzde 45 civarında bir artış yakalayan firmanın Galaxy S21 serisi bunda önemli bir rol oynadı.

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    Galaxy S21 serisi ile birlikte Galaxy A ve Galaxy M serilerinden de piyasaya çıkan telefonlar lokomotif oldu. Samsung’un ilk çeyrekte yüzde 23 civarında bir pazar payına ulaştığı belirtiliyor. Apple’ın performansı sonrasında yeni zirve belli olacak.

    2018 yılından bu yana ilk kez bu kadar yüksek kar elde eden firmanın akıllı telefon yanında ev eşyaları sektöründe de önemli satışlar yaptığı ifade ediliyor. Bununla birlikte Texas eyaletindeki elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan üretim sıkıntısı yarı iletken gelirlerini azalmış durumda.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/07/samsung-profit-surged-q1-2021/
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    ezicioyuncu (Bora ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    8 yıl iphone kullandım son 3 yildir s9 ve s20+ ile samsung kullanıyorum. Bir kere olsun iphone a döneyim diye beni pişman etmedi.
    2 Yanıt Yanıtla +18
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    N nuksws_99 (dasasd ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) mustafacoban
    yaw bi s3 s4cüler bitmedi. s7 cıktıgından beri kullanıyorum, daha yeni google maps yavas acılmaya basladı. O da memory full oldugundan diye düşünüyorum. İphone 6 vardı zamanında 600 tl fazlası, hem de 2.eli :). 6 ÇÖP şu an.
    yaw bi s3 s4cüler bitmedi. s7 cıktıgından beri kullanıyorum, daha yeni google maps yavas acılmaya basladı. O da memory full oldugundan diye düşünüyorum. İphone ...
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    Yanıtla +9
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Aynı şekilde bende yıllarca iphone kullandım ve hepsinde en son modellerini kullandım, şuan oneplusa geçtim. Bir kere olsun pişman olmadım aksine çok memnunum. Ama forumda her telefon haberinin altına hala iphone 5s,6,7 kullananlar gelip android telefonlara sallıyor :)
    Aynı şekilde bende yıllarca iphone kullandım ve hepsinde en son modellerini kullandım, şuan oneplusa geçtim. Bir kere olsun pişman olmadım aksine çok memnunum. ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    C CaRviLLE (Kerim KOÇAK) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    s21 haberi yapıp s20 görseli kullanmanızın mantığı nedirt? Bu arada bende s7 edge s9 ve şuan s20 kullanıyorum memnunum
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    10 yıldır ipad kullanıyorum.aynı zamanda iphone7plus ve samsung s9 sahibiyim.ikisi de birkaç ay öncesine kadar ana güncelleme alıyordu.dolayısıyla uzun yıllar güncellemelerin kullnaıcı etkisini çok rahat kıyasladım.

    öncelikle arayüz kullanımı ve yedekleme android'de daha rahat geliyor.en önemlisi, android10'la beraber ios'a kıyasla tek elle kullanıma çok daha yatkın bir hale geldi.

    iphone güncellemeleri ana güncelleme dense de çok az değişklik getiriyor.daha çok güvenlik güncellemesi gibi.android güncellemeleri ise arayüzden kamera performansına kadar 2 yıl kadar hala iyileşmeleri hissettiriyor.bu arada galaxy s9, 24 değil tam 33 ay ana güncelleme aldı.s10'dan itibaren 36 ay ana güncelleme sözü başladı.bence çok iyi.

    iphone7plus'ı s21'le değistirdim.bu sefer plus model gerek duymadım.çünkü hem telefon daha ufak hem ekran daha büyük.apple store'daki satın aldığım uygulamlar,whatsapp ve clubhouse dışında geçiş rahat oldu.
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    F fırcasızressam 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hergün 1 telefon çıkıyor elbet biri tutucak
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    sis651 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Güldüren S21 satışları, kullanılan S20 görselleri. :D

    S20'den kurtulmak için S21 serisine geçenler sağolsun, Samsung iyi satış yapmış. :D
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    Z zeusoftech (Gürhan Çakmak) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Samsung: HAHAHAHAHAH
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    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir süredir S21 Ultra kullanıyorum, harika cihaz. S8 Plus'dan geçiş yaptım ben de.
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    E edward7 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Galaxy serisi iyidir
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    D DH Misafiri 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Aynı şekilde bende yıllarca iphone kullandım ve hepsinde en son modellerini kullandım, şuan oneplusa geçtim. Bir kere olsun pişman olmadım aksine çok memnunum. Ama forumda her telefon haberinin altına hala iphone 5s,6,7 kullananlar gelip android telefonlara sallıyor :)
    Yanıtla +7
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    M mrspotter 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Her gün bir model telefon çıkarıyorlar elbet satarlar
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    M mustafacoban (mustafa coban) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    zamanında S3 modelini kullanıp tövbe etmiştim tehbere giriş 12dk sürüyordu.format atıyordum 1 gün sonra yine aynı oluyordu.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 6 gün ( Mesaj Silindi ) mustafacoban
    s6'dan sonra değişti esasen hocam.
    Yanıtla +3
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    N nuksws_99 (dasasd ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) mustafacoban
    yaw bi s3 s4cüler bitmedi. s7 cıktıgından beri kullanıyorum, daha yeni google maps yavas acılmaya basladı. O da memory full oldugundan diye düşünüyorum. İphone 6 vardı zamanında 600 tl fazlası, hem de 2.eli :). 6 ÇÖP şu an.
    Yanıtla +9
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