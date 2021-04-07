Galaxy S21 satışları Samsung’u güldürdü

Pandemi döneminde satışlarını arttıran firmalardan birisi de Samsung. Geçen yıl özellikle televizyon ve tablet tarafında başarılı satışlar yapan Samsung akıllı telefon satışlarından da memnun.İlginizi Çekebilir Makine Hatıraları Uzay sergisi Samsung Galaxy S21 sponsorluğunda hayata geçiyor
Samsung yeni yıl gelirleri ne kadar?
Analiz uzmanlarının araştırmalarına göre Samsung’un yeni yıl ilk çeyrek faaliyet karı 8.5 milyar dolar civarında gerçekleşecek. Yüzde 45 civarında bir artış yakalayan firmanın Galaxy S21 serisi bunda önemli bir rol oynadı.
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Galaxy S21 serisi ile birlikte Galaxy A ve Galaxy M serilerinden de piyasaya çıkan telefonlar lokomotif oldu. Samsung’un ilk çeyrekte yüzde 23 civarında bir pazar payına ulaştığı belirtiliyor. Apple’ın performansı sonrasında yeni zirve belli olacak.
2018 yılından bu yana ilk kez bu kadar yüksek kar elde eden firmanın akıllı telefon yanında ev eşyaları sektöründe de önemli satışlar yaptığı ifade ediliyor. Bununla birlikte Texas eyaletindeki elektrik kesintisi nedeniyle yaşanan üretim sıkıntısı yarı iletken gelirlerini azalmış durumda.
https://www.gizmochina.com/2021/04/07/samsung-profit-surged-q1-2021/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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öncelikle arayüz kullanımı ve yedekleme android'de daha rahat geliyor.en önemlisi, android10'la beraber ios'a kıyasla tek elle kullanıma çok daha yatkın bir hale geldi.
iphone güncellemeleri ana güncelleme dense de çok az değişklik getiriyor.daha çok güvenlik güncellemesi gibi.android güncellemeleri ise arayüzden kamera performansına kadar 2 yıl kadar hala iyileşmeleri hissettiriyor.bu arada galaxy s9, 24 değil tam 33 ay ana güncelleme aldı.s10'dan itibaren 36 ay ana güncelleme sözü başladı.bence çok iyi.
iphone7plus'ı s21'le değistirdim.bu sefer plus model gerek duymadım.çünkü hem telefon daha ufak hem ekran daha büyük.apple store'daki satın aldığım uygulamlar,whatsapp ve clubhouse dışında geçiş rahat oldu.
S20'den kurtulmak için S21 serisine geçenler sağolsun, Samsung iyi satış yapmış. :D
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