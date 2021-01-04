Galaxy S21 serisi 14 Ocak tarihinde tanıtılacak

Samsung’un merakla beklenen Galaxy S21 amiral gemi serisi için tanıtım tarihi nihayet resmi olarak belli oldu. Samsung önümüzdeki hafta içerisinde Galaxy Unpacked 2021 etkinliği düzenleyecek.
14 Ocak tarihi resmileşti
Samsung’un sanal olarak düzenleyeceği tahmin edilen Unpacked etkinliğinde Galaxy S21 serisinin yanı sıra Galaxy Buds Pro tam kablosuz kulaklık modelinin de tanıtılması bekleniyor. Modeller tanıtımın ardından piyasaya sürülecek. Galaxy Buds Pro muhtemelen ön siparişlerde hediye olarak verilebilir.
Ayrıca Bkz. "Yeni Resident Evil filminin çekimleri bitti"
Tanıtım görselinde herhangi bir isim belirtilmemiş ancak Galaxy S21 serisinin arka kamera yuvasına ait bir tasarıma yer verilmiş. Sızdırılan görsellerde de bu kamera modülü net bir şekilde görülüyordu.
Galaxy S21 özellikleri ve fiyatı
Ekran: 6.2 inç Full HD+ AMOLED, 120Hz, 1300nit, Gorilla Glass Victus
İşlemci: Exynos 2100 / Snapdragon 888
RAM: 8GB LPDDR5
Depolama: 128GB/256GB UFS 3.1
Batarya: 4000mAh 25W hızlı şarj
Arka kamera: 12MP OIS ana sensör+64MP OIS telefoto sensör+12MP ultra geniş
Ön kamera: 10MP
Fiyatı: 849 Avro
Galaxy S21+ özellikleri ve fiyatı
Ekran: 6.7 inç Full HD+ AMOLED, 120Hz, 1300nit, Gorilla Glass Victusİlginizi Çekebilir iPhone 12 mini için Samsung’dan ilginç teklif
İşlemci: Exynos 2100 / Snapdragon 888
RAM: 8GB LPDDR5
Depolama: 128GB/256GB UFS 3.1
Batarya: 4800mAh 25W hızlı şarj
Arka kamera: 12MP OIS ana sensör+64MP OIS telefoto sensör+12MP ultra geniş
Ön kamera: 10MP
Fiyatı: 1049 Avro
Galaxy S21 Ultra özellikleri ve fiyatı
Ekran: 6.8 inç Full HD+ AMOLED, 120Hz, 1800nit, Gorilla Glass Victus, S-Pen desteği
İşlemci: Exynos 2100 / Snapdragon 888
RAM: 12GB LPDDR5
Depolama: 128GB/256GB/512GB UFS 3.1
Batarya: 5000mAh 45W hızlı şarj
Arka kamera: 108MP OIS ana sensör+12MP OIS telefoto sensör+12MP OIS telefoto sensör +12MP ultra geniş
Ön kamera: 40MP
Fiyatı: 1400 Avro
https://www.gizmochina.com/2021/01/04/official-samsung-galaxy-unpacked-2021-will-be-held-on-january-14/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Modemi ve GPU yu hariç tutarsak CPU bire bir aynı olacak.