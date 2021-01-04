Galaxy S21 serisi 14 Ocak tarihinde tanıtılacak

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Samsung’un merakla beklenen Galaxy S21 amiral gemi serisi için tanıtım tarihi nihayet resmi olarak belli oldu. Samsung önümüzdeki hafta içerisinde Galaxy Unpacked 2021 etkinliği düzenleyecek.

14 Ocak tarihi resmileşti

Samsung’un sanal olarak düzenleyeceği tahmin edilen Unpacked etkinliğinde Galaxy S21 serisinin yanı sıra Galaxy Buds Pro tam kablosuz kulaklık modelinin de tanıtılması bekleniyor. Modeller tanıtımın ardından piyasaya sürülecek. Galaxy Buds Pro muhtemelen ön siparişlerde hediye olarak verilebilir.

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Tanıtım görselinde herhangi bir isim belirtilmemiş ancak Galaxy S21 serisinin arka kamera yuvasına ait bir tasarıma yer verilmiş. Sızdırılan görsellerde de bu kamera modülü net bir şekilde görülüyordu.

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Galaxy S21 özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.2 inç Full HD+ AMOLED, 120Hz, 1300nit, Gorilla Glass Victus

İşlemci: Exynos 2100 / Snapdragon 888

RAM: 8GB LPDDR5

Depolama: 128GB/256GB UFS 3.1

Batarya: 4000mAh 25W hızlı şarj

Arka kamera: 12MP OIS ana sensör+64MP OIS telefoto sensör+12MP ultra geniş

Ön kamera: 10MP

Fiyatı: 849 Avro

Galaxy S21+ özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.7 inç Full HD+ AMOLED, 120Hz, 1300nit, Gorilla Glass Victus

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İşlemci: Exynos 2100 / Snapdragon 888

RAM: 8GB LPDDR5

Depolama: 128GB/256GB UFS 3.1

Batarya: 4800mAh 25W hızlı şarj

Arka kamera: 12MP OIS ana sensör+64MP OIS telefoto sensör+12MP ultra geniş

Ön kamera: 10MP

Fiyatı: 1049 Avro

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Galaxy S21 Ultra özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.8 inç Full HD+ AMOLED, 120Hz, 1800nit, Gorilla Glass Victus, S-Pen desteği

İşlemci: Exynos 2100 / Snapdragon 888

RAM: 12GB LPDDR5

Depolama: 128GB/256GB/512GB UFS 3.1

Batarya: 5000mAh 45W hızlı şarj

Arka kamera: 108MP OIS ana sensör+12MP OIS telefoto sensör+12MP OIS telefoto sensör +12MP ultra geniş

Ön kamera: 40MP

Fiyatı: 1400 Avro

https://www.gizmochina.com/2021/01/04/official-samsung-galaxy-unpacked-2021-will-be-held-on-january-14/

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