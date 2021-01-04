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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Galaxy S21 serisi 14 Ocak tarihinde tanıtılacak

    Yılın ilk Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S21 serisi görücüye çıkıyor. Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra modelleri yanında Galaxy Buds Pro kulaklığı da olacak.
    6 gün
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Galaxy S21 serisi 14 Ocak tarihinde tanıtılacak
    Tam Boyutta Gör

    Samsung’un merakla beklenen Galaxy S21 amiral gemi serisi için tanıtım tarihi nihayet resmi olarak belli oldu. Samsung önümüzdeki hafta içerisinde Galaxy Unpacked 2021 etkinliği düzenleyecek.

    14 Ocak tarihi resmileşti

    Samsung’un sanal olarak düzenleyeceği tahmin edilen Unpacked etkinliğinde Galaxy S21 serisinin yanı sıra Galaxy Buds Pro tam kablosuz kulaklık modelinin de tanıtılması bekleniyor. Modeller tanıtımın ardından piyasaya sürülecek. Galaxy Buds Pro muhtemelen ön siparişlerde hediye olarak verilebilir.

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    Tanıtım görselinde herhangi bir isim belirtilmemiş ancak Galaxy S21 serisinin arka kamera yuvasına ait bir tasarıma yer verilmiş. Sızdırılan görsellerde de bu kamera modülü net bir şekilde görülüyordu.

    Galaxy S21 serisi 14 Ocak tarihinde tanıtılacak
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy S21 özellikleri ve fiyatı

    Ekran: 6.2 inç Full HD+ AMOLED, 120Hz, 1300nit, Gorilla Glass Victus

    İşlemci: Exynos 2100 / Snapdragon 888

    RAM: 8GB LPDDR5

    Depolama: 128GB/256GB UFS 3.1

    Batarya: 4000mAh 25W hızlı şarj

    Arka kamera: 12MP OIS ana sensör+64MP OIS telefoto sensör+12MP ultra geniş

    Ön kamera: 10MP

    Fiyatı: 849 Avro

    Galaxy S21+ özellikleri ve fiyatı

    Ekran: 6.7 inç Full HD+ AMOLED, 120Hz, 1300nit, Gorilla Glass Victus

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    İşlemci: Exynos 2100 / Snapdragon 888

    RAM: 8GB LPDDR5

    Depolama: 128GB/256GB UFS 3.1

    Batarya: 4800mAh 25W hızlı şarj

    Arka kamera: 12MP OIS ana sensör+64MP OIS telefoto sensör+12MP ultra geniş

    Ön kamera: 10MP

    Fiyatı: 1049 Avro

    Galaxy S21 serisi 14 Ocak tarihinde tanıtılacak
    Tam Boyutta Gör

    Galaxy S21 Ultra özellikleri ve fiyatı

    Ekran: 6.8 inç Full HD+ AMOLED, 120Hz, 1800nit, Gorilla Glass Victus, S-Pen desteği

    İşlemci: Exynos 2100 / Snapdragon 888

    RAM: 12GB LPDDR5

    Depolama: 128GB/256GB/512GB UFS 3.1

    Batarya: 5000mAh 45W hızlı şarj

    Arka kamera: 108MP OIS ana sensör+12MP OIS telefoto sensör+12MP OIS telefoto sensör +12MP ultra geniş

    Ön kamera: 40MP

    Fiyatı: 1400 Avro



    https://www.gizmochina.com/2021/01/04/official-samsung-galaxy-unpacked-2021-will-be-held-on-january-14/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    astegon (astegon CF) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bize yine exynos
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    onboardx 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Şimdi android bir tele bunlar 14 bin TL isteyecekler öyle mi ? Mi varken Samsung niye alayım hiçbir üstünlüğü yok.
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    sis651 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İşlemci ile ilgili bir şeyler paylaşılıyor ama modem? Modem yine Snapragon 865'in gerisinde kalmaya mı devam edecek?
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    Barni Moloztaş (Eren ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    arkası çok çirkin
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Çirkin.
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    drjacob (... ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    O da tanıtılsın
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    astegon (astegon CF) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bize yine exynos
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    Erasmus78 (Yalçın BAHADIR) 5 gün ( Mesaj Silindi ) astegon
    Exynos ile Snapdragon arasdında modem ve belki GPU haricinde bir fark kalmadı. O yüzden canınızı sıkmayın. ARM tasarımlarını özellştiren Apple harici bir firma yok artık.

    Modemi ve GPU yu hariç tutarsak CPU bire bir aynı olacak.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Holk (Holk Holk) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni kamera tasarımları beni rahatsız ediyor, arka tarafta 5-6 adet örümcek gözü gibi deliklerin olması aşırı irrite edici. Bunda daha çok belli oluyor.
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    Clusive 6 gün ( Mesaj Silindi )
    1800 nit nedir öyle, süper!
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    chakra7o (mehmet narin) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Clusive
    1800 nit 1400 avro para ya gelll 😱
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    Drahmizm (Deniz Pirasa) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Clusive
    1800 nitte 1 hafta kullanırsan ekran çarşaf gibi olur
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