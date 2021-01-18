Galaxy S21 Ultra’nın kamerası detaylandı

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Akıllı telefon sensörü yarışlarında çözünürlüğü en yukarılara taşıyan ve yaygınlaştıran şüphesiz Samsung. Firmanın 108MP çözünürlüğünde birden fazla sensörü mevcut ve pek çok akıllı telefon modelinde kendisine yer buldu. Galaxy S21 Ultra en yeni 108MP sensör ile geliyor.

Galaxy S21 Ultra hangi sensörü kullanıyor?

Amiral gemi ve üst seviye akıllı telefon modellerinde sadece 108MP vurgusu yapıldığı için hangi sensör versiyonu olduğunu ilk anda görmek biraz zor ve detaylı bir araştırma yapmak gerekiyor. Örneğin Xiaomi Mi 11 modelinde 108MP ISOCELL HMX sensörüne yer verilmişti.

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Samsung’un müşterileri için özelleştirdiği tahmin edilen ISOCELL HMX sonrasında Galaxy S21 Ultra modelinde de ISOCELL HM3 karşımıza çıktı. ISOCELL HM3 ilk kez Galaxy S21 Ultra modelinde kullanıldı ve Samsung’un resmi açıklaması da geldi.

ISOCELL HM3 aslında pek çok anlamda HMX ile benzer özelliklere sahip. 1/1.33 inçlik sensör boyutu ve 0.8 mikron piksel boyutu aynı. 108MP çözünürlükte 10fps sürekli çekim yapabiliyor.

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Farklı olarak Full HD çözünürlükte HM3 sensörü 240fps hızına ulaşabiliyor. 12-bit renk desteği ile 68 milyar renge ulaşabiliyor ve RAW 10 yanında RAW 8 ile RAW 12 formatlarını da destekliyor.

Diğer bir avantajı ise NonaCell dizilimi ile oluyor. HMX sensöründe TetraCell çözümü 2x2 olan piksel dizilimini 4x4 yaparak 27MP çözünürlüğünde detaylı görseller elde edebiliyor. NonaCell ise 2x2 dizilimi 6x6 haline getirebiliyor. Böylece 12MP çözünürlüğünde çok daha keskin görseller ve yakınlaştırma elde ediliyor.

ISOCELL HM3 yine halefine göre daha yüksek bant genişliği, daha iyi otomatik ISO ayarı ve aşamalı HDR çözümleri ile öne çıkıyor. Xiaomi patronu 108MP kamerasının DxOMark testlerinde zirveye oynayacağını belirtmişti. Galaxy S21 Ultra modeli ile muhtemelen başa baş bir sonuç göreceğiz.

https://news.samsung.com/global/samsungs-newest-108mp-mobile-image-sensor-with-advanced-features-captures-more-details-and-produces-sharper-results

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