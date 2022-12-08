Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S22 hacker'ların elinde: İki yeni açık bulundu!

    Hacker'ların birbirleri arasında yarıştığı Pwn2Own etkinliğinde Galaxy S22 telefonlarda iki yeni güvenlik açığı keşfedildi. Yarışmacıların çalışmaları devam ediyor. 
    Oy Ver
    Galaxy S22 hacker'ların elinde: İki yeni açık bulundu! Tam Boyutta Gör
    Her yıl düzenlenen bir bilgisayar korsanlığı etkinliği olan Pwn2Own'un bu yılki etkinliğinde Galaxy S22 serisi telefonlarda iki yeni güvenlik açığı keşfedildi. Ödül almak için kullanıcıların ve siber güvenlik uzmanlarının yarıştığı etkinlikte, önemli başarılara imza atıldı.

    Yarışmacılar Galaxy S22'ye sızmayı başardı

    Bildirilenlere göre yarışmada yer alan STAR Labs ekibi, üçüncü denemelerinde uygunsuz giriş doğrulama saldırısı gerçekleştirerek Galaxy S22’ye sızmayı başardı. Amiral gemisi telefonu hackleyen ikinci isim ise Chim adlı bir katılımcı oldu. Bununla birlikte ilk grup 50.000 dolar, ikinci kullanıcı ise 25.000 dolarlık ödülün sahibi olurken, keşfedilen sıfırıncı gün güvenlik açıklarının Samsung’a iletildiği belirtiliyor. Ayrıca düzenlenen etkinlik kapsamında 26 yarışmacı, Canon, Lexmark ve HP yazıcıların yanı sıra bir dizi TP-Link, Synology, NETGEAR, Mikrotik yönlendiricilerde yeni açıklar aramaya devam ediyor.

    Günümüzde sıfırıncı gün güvenlik açıkları büyük tehlikeleri beraberinde getirebiliyor. Özellikle daha önce keşfedilmemiş olmaları sebebiyle, sorunu çözmek için olabildiğince çabuk bir güncelleme paylaşılması gerekiyor. Bu nedenle Samsung'un Galaxy S22 için yakın zamanda bir güvenlik yaması yayınlayacağını söyleyebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A52
    Samsung Galaxy A52
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız