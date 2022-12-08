Galaxy S22 hacker'ların elinde: İki yeni açık bulundu!

Yarışmacılar Galaxy S22'ye sızmayı başardı
Bildirilenlere göre yarışmada yer alan STAR Labs ekibi, üçüncü denemelerinde uygunsuz giriş doğrulama saldırısı gerçekleştirerek Galaxy S22’ye sızmayı başardı. Amiral gemisi telefonu hackleyen ikinci isim ise Chim adlı bir katılımcı oldu. Bununla birlikte ilk grup 50.000 dolar, ikinci kullanıcı ise 25.000 dolarlık ödülün sahibi olurken, keşfedilen sıfırıncı gün güvenlik açıklarının Samsung’a iletildiği belirtiliyor. Ayrıca düzenlenen etkinlik kapsamında 26 yarışmacı, Canon, Lexmark ve HP yazıcıların yanı sıra bir dizi TP-Link, Synology, NETGEAR, Mikrotik yönlendiricilerde yeni açıklar aramaya devam ediyor.
Günümüzde sıfırıncı gün güvenlik açıkları büyük tehlikeleri beraberinde getirebiliyor. Özellikle daha önce keşfedilmemiş olmaları sebebiyle, sorunu çözmek için olabildiğince çabuk bir güncelleme paylaşılması gerekiyor. Bu nedenle Samsung'un Galaxy S22 için yakın zamanda bir güvenlik yaması yayınlayacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım