Samsung Galaxy S22 serisi için Android 13 ve One UI 5.0 beta güncellemesi başlıyor

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S22 serisi kullanıcıları için Android 13 tabanlı One UI 5.0 beta güncellemesini başlatıyor. İlk olarak Almanya’da başlayan ve sınırlı sayıda kişiyi kapsayan beta süreci ilerleyen zamanlarda genişletilecek.

Samsung Galaxy S22 Android 13 ve One UI 5.0 Beta güncellemesi nasıl yüklenir?

Samsung’un açıkladığına göre Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi şimdilik sadece Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra modellerini kapsıyor. Beta sürümü indirmek için Samsung Members uygulamasına üye olmak gerekiyor. Samsung ayrıca Beta programına giren kullanıcılara verilerini mutlaka yedeklemelerini tavsiye ediyor. Ayrıca Samsung Pay ve Google Pay gibi temassız ödeme uygulamaları da bu beta yapısında çalışmayacak. Benzer şekilde kullanıcıların üçüncü taraf uygulamalarda uyumsuzluk sorunu ile karşılaşabilecekleri belirtiliyor.

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One UI 5.0 ne zaman çıkacak?

One UI 5.0 arayüzü kullanım deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Henüz tam manasıyla özellikleri açıklanmayan yeni UI sürümünde, daha akıcı animasyonlar ve daha hızlı tepkime süreleri vadediliyor. Henüz resmi bir bilgi olmasa da Samsung’un Ekim ayında One UI 5.0’ın kararlı sürümünü yayınlaması bekleniyor. Eylül ayında ise Google’ın Android 13’ün kararlı sürümüyle karşımıza çıkacağı söylenmekte.

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Galaxy S22 serisi Android 13 ve One UI 5.0 güncellemesi başladı