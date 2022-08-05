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    Samsung Galaxy S22 serisi için Android 13 ve One UI 5.0 beta güncellemesi başlıyor

    Samsung, Galaxy S22 serisi için Android 13 tabanlı One UI 5.0 beta güncellemesini başlatıyor. Güncellemeyle birlikte daha hızlı ve akıcı bir kullanıcı deneyimi hedefleniyor.
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    samsung galaxy s22 android 13 ve one ui 5.0 güncellemesi başlıyor
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S22 serisi kullanıcıları için Android 13 tabanlı One UI 5.0 beta güncellemesini başlatıyor. İlk olarak Almanya’da başlayan ve sınırlı sayıda kişiyi kapsayan beta süreci ilerleyen zamanlarda genişletilecek.

    Samsung Galaxy S22 Android 13 ve One UI 5.0 Beta güncellemesi nasıl yüklenir?

    Samsung’un açıkladığına göre Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesi şimdilik sadece Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra modellerini kapsıyor. Beta sürümü indirmek için Samsung Members uygulamasına üye olmak gerekiyor. Samsung ayrıca Beta programına giren kullanıcılara verilerini mutlaka yedeklemelerini tavsiye ediyor. Ayrıca Samsung Pay ve Google Pay gibi temassız ödeme uygulamaları da bu beta yapısında çalışmayacak. Benzer şekilde kullanıcıların üçüncü taraf uygulamalarda uyumsuzluk sorunu ile karşılaşabilecekleri belirtiliyor.

    One UI 5.0 ne zaman çıkacak?

    One UI 5.0 arayüzü kullanım deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Henüz tam manasıyla özellikleri açıklanmayan yeni UI sürümünde, daha akıcı animasyonlar ve daha hızlı tepkime süreleri vadediliyor. Henüz resmi bir bilgi olmasa da Samsung’un Ekim ayında One UI 5.0’ın kararlı sürümünü yayınlaması bekleniyor. Eylül ayında ise Google’ın Android 13’ün kararlı sürümüyle karşımıza çıkacağı söylenmekte.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 1 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 3 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 5 gün önce

    Çok güzel yaw

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