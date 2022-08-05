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    Samsung Galaxy S23 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alacak

    Tipster Ice Universe tarafından Weibo'da yapılan paylaşıma göre Samsung Galaxy S22 Ultra'nın halefi Galaxy S23 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alacak ve 5.000 mAh pile sahip olacak.
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    Samsung Galaxy S23 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alacak
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    Samsung Galaxy S22 Ultra'nın halefi S23 Ultra hakkında çıkan söylentiler hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde telefonun 200MP ISOCELL HP1 ve HP3 kamera sensörlerine sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda çıkan bir sızıntıya göreyse telefon 5.000 mAh güce sahip bir pil ile gelecek.

    Samsung Galaxy s23 Ultra, 5.000 mAh pille gelecek

    Tipster Ice Universe tarafından Weibo'da yayınlanan bir gönderiye göre, Galaxy S23 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 SoC tarafından desteklenecek ve 5.000 mAh pil ile donatılacak. Tipster ayrıca bu telefonun yaklaşık 228g ağırlığında olacağını ve selefi Galaxy S22 Ultra ile benzer bir kalınlığa sahip olacağını da ekledi.

    Önceki sızıntılara göre Galaxy S23 Ultra, 12MP ultra geniş açı3x optik zoom 10MP telefoto ve 10x optik zoom 10MP periskop kamera tarafından desteklenecek. Ön tarafında ise otofokus ve 4K 60FPS destekli 40MP bir kamera bulunacak. Yonga seti tarafında ise gücünü Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alacak yeni amiral gemisinin 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    ccguven 1 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

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    Sonic.Storm 3 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 5 gün önce

    Çok güzel yaw

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