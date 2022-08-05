Tam Boyutta Gör

Samsung Galaxy S22 Ultra'nın halefi S23 Ultra hakkında çıkan söylentiler hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde telefonun 200MP ISOCELL HP1 ve HP3 kamera sensörlerine sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda çıkan bir sızıntıya göreyse telefon 5.000 mAh güce sahip bir pil ile gelecek.

Samsung Galaxy s23 Ultra, 5.000 mAh pille gelecek

Tipster Ice Universe tarafından Weibo'da yayınlanan bir gönderiye göre, Galaxy S23 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 SoC tarafından desteklenecek ve 5.000 mAh pil ile donatılacak. Tipster ayrıca bu telefonun yaklaşık 228g ağırlığında olacağını ve selefi Galaxy S22 Ultra ile benzer bir kalınlığa sahip olacağını da ekledi.

Vivo Y35'in canlı görüntüleri ortaya çıktı 1 gün önce eklendi

Önceki sızıntılara göre Galaxy S23 Ultra, 12MP ultra geniş açı, 3x optik zoom 10MP telefoto ve 10x optik zoom 10MP periskop kamera tarafından desteklenecek. Ön tarafında ise otofokus ve 4K 60FPS destekli 40MP bir kamera bulunacak. Yonga seti tarafında ise gücünü Snapdragon 8 Gen 2 platformundan alacak yeni amiral gemisinin 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy S23 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 SoC'den güç alacak