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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S22 serisi için One UI 5.1 güncellemesi test edilmeye başlandı

    Samsung, halihazırda hızla akıllı telefonlarını Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesine kavuşturuyor. Öte yandan firma Galaxy S22 serisi için One UI 5.1 testlerine de başladı.
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    Galaxy S22 serisi için One UI 5.1 güncellemesi yakında gelebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S23 serisinin tanıtımı için gerekli hazırlıklarını sürdürüyor. Firma söylenenlere göre 1 Şubat tarihinde yeni amiral gemi serisini tanıtacak. Ancak görünen o ki Güney Koreli teknoloji devi aynı zamanda Galaxy S22 serisi için One UI 5.1 testlerine de başlamış durumda.

    Galaxy S22 serisi için One UI 5.1 yolda

    Samsung'un halihazırda Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için S90xEXXU2CVL7 sürümüne sahip One UI 5.1 güncellemesini dahili olarak test ettiği bildiriliyor. İlgili test yazılımı Samsung’un sunucularında da tespit edilmiş vaziyette. Öte yandan daha önceki bilgiler One UI 5.1 sürümünün Galaxy S23 ile birlikte piyasaya çıkacağını gösteriyordu. Dolayısıyla One UI 5.1'i ilk olarak Galaxy S23 serisinde göreceğiz.

    Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için One UI 5.1 güncellemesi ise Galaxy S23’ün tanıtılmasından kısa bir süre sonra gelecektir. One UI 5.1'in masaya hangi özellikleri getirebileceği net değil. Ancak şirket, birkaç ay önce Android 13 tabanlı One UI 5.1 için bazı kilit ekranı özelleştirme seçeneklerini hazırladığını ima etmişti. Şirketin Android 13'ün yeni medya oynatıcı widget tasarımını bildirimler alanına eklemesi oldukça muhtemel görünüyor.

    Öte yandan bildirim çubuğu ve diğer özelleştirme seçeneklerinde One UI 5.1’den yenilikler görebiliriz. Samsung, mevcut One UI 5.0 güncellemesini oldukça hızlı bir şekilde akıllı telefonlarına getirdi ve getirmeye de devam ediyor. Firmanın bu formu ortadayken yeni One UI 5.1’de yine hızlı bir şekilde dağıtılacaktır.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 6 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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