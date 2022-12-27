Samsung Galaxy S22 serisi için One UI 5.1 güncellemesi test edilmeye başlandı

Galaxy S22 serisi için One UI 5.1 yolda
Samsung'un halihazırda Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için S90xEXXU2CVL7 sürümüne sahip One UI 5.1 güncellemesini dahili olarak test ettiği bildiriliyor. İlgili test yazılımı Samsung’un sunucularında da tespit edilmiş vaziyette. Öte yandan daha önceki bilgiler One UI 5.1 sürümünün Galaxy S23 ile birlikte piyasaya çıkacağını gösteriyordu. Dolayısıyla One UI 5.1'i ilk olarak Galaxy S23 serisinde göreceğiz.
Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için One UI 5.1 güncellemesi ise Galaxy S23’ün tanıtılmasından kısa bir süre sonra gelecektir. One UI 5.1'in masaya hangi özellikleri getirebileceği net değil. Ancak şirket, birkaç ay önce Android 13 tabanlı One UI 5.1 için bazı kilit ekranı özelleştirme seçeneklerini hazırladığını ima etmişti. Şirketin Android 13'ün yeni medya oynatıcı widget tasarımını bildirimler alanına eklemesi oldukça muhtemel görünüyor.
Öte yandan bildirim çubuğu ve diğer özelleştirme seçeneklerinde One UI 5.1’den yenilikler görebiliriz. Samsung, mevcut One UI 5.0 güncellemesini oldukça hızlı bir şekilde akıllı telefonlarına getirdi ve getirmeye de devam ediyor. Firmanın bu formu ortadayken yeni One UI 5.1’de yine hızlı bir şekilde dağıtılacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d