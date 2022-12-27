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    Yenilenmiş telefon, bilgisayar ve elektronik cihazların ithalatına izin verildi

    Yenilenmiş telefon, tablet, bilgisayar, beyaz eşya vb. elektronik cihazların ithalatına izin verildi. Yurt dışında yenilenmiş telefonlar ve elektronik eşyalar Türkiye'de satışa sunulabilecek.
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    Yenilenmiş telefon, tablet ve bilgisayar ithalatına izin verildi Tam Boyutta Gör
    Resmi Gazete’de yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi” düzenlemesi ile elektronik atıkların çevreye etkisinin azaltılması amaçlanıyor. Bu doğrultuda elektronik eşyaların yeniden kullanıma sunulması ve evlerde atıl durumda duran elektronik atıkların firmalar tarafından toplanması hedefleniyor. Ayrıca üreticilerin geri dönüştürülmüş ürünler kullanılması teşvik ediliyor.

    Düzenlemenin en dikkat çekici yanı ise yenilenmiş elektronik eşyalara ithalat izni verilmesi oldu. Yurt dışından yenilenmiş durumdaki cep telefonları, bilgisayarlar, konsollar, beyaz eşyalar, küçük ev aletleri vb. elektronik eşyalar ithal edilerek Türkiye’de satılabilecek. Örneğin Apple'ın yurt dışında kendisi tarafından yenileyerek "refurbished" olarak sattığı iPhone'lar, Türkiye'ye Apple veya aracı bir şirket tarafından ithal edilerek "yenilenmiş" olarak satışa sunulabilecek. Bu düzenlemeyle elektronik atıkların çevreye etkisinin azaltılması ve tüketicilerin elektronik eşyaları sıfırından daha uygun fiyata satın alması sağlanacak.

    Markalar, elektronik atıkları toplama kampanyaları düzenleyecek

    Bu kapsamda, elektronik eşya üreticileri, yılda en az bir defa marka ve model gözetmeksizin atık elektrikli elektronik eşyaların etkin şekilde toplanması için geri alma kampanyaları düzenleyecek ve sosyal medyada duyuracak. Türkiye’de yerleşik olmayan üreticiler tarafından piyasaya elektrikli ve elektronik eşya arz eden üreticiler, Türkiye’ye yetkili temsilci atayacak. Yapılan düzenlemelerle atık elektrikli elektronik eşyaların toplanması ve işleme tesislerine taşınmasının daha etkin ve çevreye uyumlu şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

    Geri dönüştürülmüş ürünler kullanılacak

    Yeni düzenleme ile Avrupa Birliği’nin geri dönüştürülmüş ürün mevzuatına uyum sağlandı. Elektrikli ve elektronik eşyaların tasarımı ve üretimi sırasında ürünlerin atık olduktan sonra kolayca parçalanması, ayrıştırılması, yeniden kullanıma hazırlanması ve geri kazanılması için üreticilere yükümlülükler verildi. Yeni düzenleme ile üreticilere, geri dönüşümünü ve geri kazanımını kolaylaştıracak malzeme ve parçaları kullanmaları ve bununla birlikte yeni tasarım ürünlerinde teknik açıdan uygun olması durumunda geri dönüştürülmüş malzeme kullanımına öncelik vermesine yönelik yükümlülükler getirildi.

    Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221226-1.htm https://www.haberturk.com/elektronik-esyalarda-yeni-donem-3550943-teknoloji
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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 1 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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