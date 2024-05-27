Galaxy S24 Ultra'nın kamera sorunlarını çözecek güncelleme yolda

Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesini test ediyor
Ice Universe’e göre Samsung, Galaxy S24 Ultra için bir sonraki büyük yazılım güncellemesini test etmeye başladı. Tipster, bu güncellemenin kamerayla ilgili birçok iyileştirme içerdiğini ve Galaxy S24 Ultra’nın piyasaya sürülmesinden bu yana yayınlanmış en büyük yazılım güncellemesi olacağını iddia ediyor.
Galaxy S24 Ultra kullanıcıları özellikle düşük ışık koşullarında çekim yaparken kamerayla birçok sorun yaşıyor. Gökyüzünün bulanık çıkması, belirli kısımlarda aşırı pozlama, 10x veya daha yüksek yakınlaştırma yapıldığında fotoğrafta yağlı boya benzeri efekt oluşması, videolarda gren oluşması gibi sorunlar gündemde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.