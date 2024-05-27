Tam Boyutta Gör Samsung, bir sonraki yazılım sürümü olacak One UI 6.1.1 üzerinde çalışıyor. Bu güncellemenin Temmuz ayında gerçekleşecek Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 katlanır telefonlar ile birlikte Galaxy S24 serisi için de yayınlanması planlanıyor. Yeni bir rapor, Galaxy S24 Ultra’nın kamerasını düzeltecek büyük bir güncelleme olacağını söylüyor.

Galaxy M53 için One UI 6.1 yayınlandı 1 gün önce eklendi

Samsung, One UI 6.1.1 güncellemesini test ediyor

Ice Universe’e göre Samsung, Galaxy S24 Ultra için bir sonraki büyük yazılım güncellemesini test etmeye başladı. Tipster, bu güncellemenin kamerayla ilgili birçok iyileştirme içerdiğini ve Galaxy S24 Ultra’nın piyasaya sürülmesinden bu yana yayınlanmış en büyük yazılım güncellemesi olacağını iddia ediyor.

Galaxy S24 Ultra kullanıcıları özellikle düşük ışık koşullarında çekim yaparken kamerayla birçok sorun yaşıyor. Gökyüzünün bulanık çıkması, belirli kısımlarda aşırı pozlama, 10x veya daha yüksek yakınlaştırma yapıldığında fotoğrafta yağlı boya benzeri efekt oluşması, videolarda gren oluşması gibi sorunlar gündemde.

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Galaxy S24 Ultra'nın kamera sorunlarını çözecek güncelleme yolda