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    Anlık Bildirim

    Samsung, yakında One UI 7.0 beta sürecini başlatabilir

    Samsung Galaxy kullanıcıları bir süredir One UI 7.0 beta güncellemelerinin başlaması bekliyor. Yeni gelen bilgilere göre ise Güney Koreli teknoloji yakında düğmeye basabilir.
    Samsung, yakında One UI 7.0 beta sürecini başlatabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy kullanıcıları bir süredir One UI 7.0 beta güncellemelerinin yayınlanmasını bekliyor. Esasında bundan birkaç hafta öncesine kadar beta sürümünün yayınlanacağı söyleniyordu ancak aktarılanlara göre bazı ertelemeler yapıldı. Ancak yeni gelen bilgilere göre artık sürecin son aşamasına gelindi ve yakında One UI 7.0 beta yayınlanmaya başlayabilir. Zira bildirilenlere göre Samsung'un yan kuruluşları (Samsung Hindistan ve Samsung İngiltere gibi) yeni güncellemeyi test etmeye başladı.

    One UI 7.0 beta artık çok yakın

    Samsung’un yan kuruluşlarının yeni One UI arayüzünü test etmeye başlaması firmanın nihayet One UI 7.0 Beta Programını açmaya hazır olduğuna işaret ediyor olabilir. Samsung beta güncellemelerini genellikle Çin, Almanya, Hindistan, Polonya, Güney Kore, İngiltere ve ABD'de yayınlıyor. One UI 7.0'ın beta sürümü haftalardır bu ülkelerde test ediliyordu ve şimdi, beta güncellemesinin genellikle yayınlanmadığı diğer ülkelerde bile testler başladı.

    Aktarılanlara göre One UI 7.0 beta’nın gecikmesinin arkasındaki sebep ise bir süre önce yayınlanan One UI 6.1.1 güncellemesi. Bu güncelleme birçok yeni Galaxy AI özelliği getirdiği için normalden daha büyük bir sürümdü. Öte yandan Samsung’un One UI 7.0 ile daha yumuşak animasyonlar ve geçişler, bildirimler için ayrı bir ekrana sahip yenilenmiş, iki sayfalı bir Hızlı Panel düzeni, tek elle daha iyi kullanılabilirliğe sahip yeniden tasarlanmış bir kamera uygulaması ve bazı stok uygulamalar için yeni simgeler getireceği belirtiliyor.

    Ayrıca yeni bir şarj animasyonu, yeni bir ekran kilidi açma animasyonu, ana ekran ve kilit ekranı için yeni widget'lar ve ana ekranda büyük klasörler için destek getirdiği bildiriliyor. Yeni bir pil simgesi, geliştirilmiş arka plan bulanıklığı, uygulama simgesi boyut ayarlamaları ve devam eden görevler için hap şeklinde bir kullanıcı arayüzü öğesi getirmesi bekleniyor. One UI 7.0 beta güncellemelerinin tam olarak ne zaman başlayacağı halen belirsiz olsa da bu ayın sonuna kadar 3 Ekim'de düzenlenecek Samsung geliştirici konferansı sırasında yayınlanması olası. Genellikle birkaç hafta süren beta testlerinin ardından kararlı sürüm güncellemeleri yayınlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 1 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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