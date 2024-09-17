Samsung, yakında One UI 7.0 beta sürecini başlatabilir

One UI 7.0 beta artık çok yakın
Samsung’un yan kuruluşlarının yeni One UI arayüzünü test etmeye başlaması firmanın nihayet One UI 7.0 Beta Programını açmaya hazır olduğuna işaret ediyor olabilir. Samsung beta güncellemelerini genellikle Çin, Almanya, Hindistan, Polonya, Güney Kore, İngiltere ve ABD'de yayınlıyor. One UI 7.0'ın beta sürümü haftalardır bu ülkelerde test ediliyordu ve şimdi, beta güncellemesinin genellikle yayınlanmadığı diğer ülkelerde bile testler başladı.
Aktarılanlara göre One UI 7.0 beta’nın gecikmesinin arkasındaki sebep ise bir süre önce yayınlanan One UI 6.1.1 güncellemesi. Bu güncelleme birçok yeni Galaxy AI özelliği getirdiği için normalden daha büyük bir sürümdü. Öte yandan Samsung’un One UI 7.0 ile daha yumuşak animasyonlar ve geçişler, bildirimler için ayrı bir ekrana sahip yenilenmiş, iki sayfalı bir Hızlı Panel düzeni, tek elle daha iyi kullanılabilirliğe sahip yeniden tasarlanmış bir kamera uygulaması ve bazı stok uygulamalar için yeni simgeler getireceği belirtiliyor.
Ayrıca yeni bir şarj animasyonu, yeni bir ekran kilidi açma animasyonu, ana ekran ve kilit ekranı için yeni widget'lar ve ana ekranda büyük klasörler için destek getirdiği bildiriliyor. Yeni bir pil simgesi, geliştirilmiş arka plan bulanıklığı, uygulama simgesi boyut ayarlamaları ve devam eden görevler için hap şeklinde bir kullanıcı arayüzü öğesi getirmesi bekleniyor. One UI 7.0 beta güncellemelerinin tam olarak ne zaman başlayacağı halen belirsiz olsa da bu ayın sonuna kadar 3 Ekim'de düzenlenecek Samsung geliştirici konferansı sırasında yayınlanması olası. Genellikle birkaç hafta süren beta testlerinin ardından kararlı sürüm güncellemeleri yayınlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...