Samsung, yakında One UI 7.0 beta sürecini başlatabilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy kullanıcıları bir süredir One UI 7.0 beta güncellemelerinin yayınlanmasını bekliyor. Esasında bundan birkaç hafta öncesine kadar beta sürümünün yayınlanacağı söyleniyordu ancak aktarılanlara göre bazı ertelemeler yapıldı. Ancak yeni gelen bilgilere göre artık sürecin son aşamasına gelindi ve yakında One UI 7.0 beta yayınlanmaya başlayabilir. Zira bildirilenlere göre Samsung'un yan kuruluşları (Samsung Hindistan ve Samsung İngiltere gibi) yeni güncellemeyi test etmeye başladı.

One UI 7.0 beta artık çok yakın

Samsung’un yan kuruluşlarının yeni One UI arayüzünü test etmeye başlaması firmanın nihayet One UI 7.0 Beta Programını açmaya hazır olduğuna işaret ediyor olabilir. Samsung beta güncellemelerini genellikle Çin, Almanya, Hindistan, Polonya, Güney Kore, İngiltere ve ABD'de yayınlıyor. One UI 7.0'ın beta sürümü haftalardır bu ülkelerde test ediliyordu ve şimdi, beta güncellemesinin genellikle yayınlanmadığı diğer ülkelerde bile testler başladı.

Aktarılanlara göre One UI 7.0 beta’nın gecikmesinin arkasındaki sebep ise bir süre önce yayınlanan One UI 6.1.1 güncellemesi. Bu güncelleme birçok yeni Galaxy AI özelliği getirdiği için normalden daha büyük bir sürümdü. Öte yandan Samsung’un One UI 7.0 ile daha yumuşak animasyonlar ve geçişler, bildirimler için ayrı bir ekrana sahip yenilenmiş, iki sayfalı bir Hızlı Panel düzeni, tek elle daha iyi kullanılabilirliğe sahip yeniden tasarlanmış bir kamera uygulaması ve bazı stok uygulamalar için yeni simgeler getireceği belirtiliyor.

Samsung, 2025'te yuvarlanabilir ekranlı telefonunu tanıtabilir 11 sa. önce eklendi

Ayrıca yeni bir şarj animasyonu, yeni bir ekran kilidi açma animasyonu, ana ekran ve kilit ekranı için yeni widget'lar ve ana ekranda büyük klasörler için destek getirdiği bildiriliyor. Yeni bir pil simgesi, geliştirilmiş arka plan bulanıklığı, uygulama simgesi boyut ayarlamaları ve devam eden görevler için hap şeklinde bir kullanıcı arayüzü öğesi getirmesi bekleniyor. One UI 7.0 beta güncellemelerinin tam olarak ne zaman başlayacağı halen belirsiz olsa da bu ayın sonuna kadar 3 Ekim'de düzenlenecek Samsung geliştirici konferansı sırasında yayınlanması olası. Genellikle birkaç hafta süren beta testlerinin ardından kararlı sürüm güncellemeleri yayınlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Samsung, yakında One UI 7.0 beta sürecini başlatabilir