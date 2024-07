Samsung telefonlar için büyük güncelleme geliyor: İşte One UI 6.1.1 alacak cihazlar

Tam Boyutta Gör Samsung, 10 Temmuz’da Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 katlanır telefonlarıyla birlikte One UI 6.1.1’i tanıttı. One UI 6.1.1, Samsung cihazlar için önemli bir güncelleme ve artık hangi cihazların güncellemeyi alacağını biliyoruz.

One UI 6.1.1 alacak telefonlar ve tabletler

Galaxy S24 serisi

Galaxy S23 serisi (S23 FE dahil)

Galaxy S22 serisi

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8

One UI 6.1.1 güncellemesini alacağı onaylanan cihazlar arasında Galaxy S23 serisi (FE modeli dahil), S22 serisi ve S24 serisi yer alıyor. Katlanır telefonlar Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 5 ve Z Flip 5 de bu büyük güncellemeyi alacak. Tablet tarafında, Galaxy Tab S8 ve S9 serisi güncellemeyi alacak.

Samsung, One UI 7'den önce One UI 6.1.1 güncellemesini son 2-3 yılda piyasaya sürülen tüm amiral gemisi Galaxy telefonlarına ve tabletlerine sunmayı planlıyor. Listede ilginç olarak Mayıs 2024’te One UI 6.1 ile bazı Galaxy AI özelliklerini alan Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3’ün olmaması. Bu cihazların doğrudan Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini alacağı tahmin ediliyor.

One UI 6.1.1 güncellemesi neler sunacak?

Katlanır modeller için gelişmiş kamera özellikleri: Otomatik yakınlaştırma ve Flex kayıt modu

Ağır çekim videoları kaydetmeden paylaşma

Üretken yapay zeka özellikleri (Portre stüdyo, Sketch to Image, Canlı efekt)

Gelişmiş düzenleme araçları: Motion Clipper (Hareketli fotoğraflardan GIF yapma) ve Raw düzenleyici

Canlı Çeviri artık üçüncü parti uygulamalarla çalışıyor.

Not uygulamasına yeni özellikler (çeviri, özetleme, yazıya dökme)

