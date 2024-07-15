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    Samsung telefonlar için büyük güncelleme geliyor: İşte One UI 6.1.1 alacak cihazlar

    One UI 6.1.1, yeni özellikler getirecek büyük bir yazılım güncellemesi olacak. Samsung, One UI 6.1.1 alacak telefon ve tabletlerin listesini paylaştı.           
    samsung one ui 6.1.1 alacak telefonlar ve tabletler Tam Boyutta Gör
    Samsung, 10 Temmuz’da Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 katlanır telefonlarıyla birlikte One UI 6.1.1’i tanıttı. One UI 6.1.1, Samsung cihazlar için önemli bir güncelleme ve artık hangi cihazların güncellemeyi alacağını biliyoruz.

    One UI 6.1.1 alacak telefonlar ve tabletler

    • Galaxy S24 serisi
    • Galaxy S23 serisi (S23 FE dahil)
    • Galaxy S22 serisi
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Tab S9
    • Galaxy Tab S8

    One UI 6.1.1 güncellemesini alacağı onaylanan cihazlar arasında Galaxy S23 serisi (FE modeli dahil), S22 serisi ve S24 serisi yer alıyor. Katlanır telefonlar Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 5 ve Z Flip 5 de bu büyük güncellemeyi alacak. Tablet tarafında, Galaxy Tab S8 ve S9 serisi güncellemeyi alacak.

    Samsung, One UI 7'den önce One UI 6.1.1 güncellemesini son 2-3 yılda piyasaya sürülen tüm amiral gemisi Galaxy telefonlarına ve tabletlerine sunmayı planlıyor. Listede ilginç olarak Mayıs 2024’te One UI 6.1 ile bazı Galaxy AI özelliklerini alan Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3’ün olmaması. Bu cihazların doğrudan Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini alacağı tahmin ediliyor.

    One UI 6.1.1 güncellemesi neler sunacak?

    • Katlanır modeller için gelişmiş kamera özellikleri: Otomatik yakınlaştırma ve Flex kayıt modu
    • Ağır çekim videoları kaydetmeden paylaşma
    • Üretken yapay zeka özellikleri (Portre stüdyo, Sketch to Image, Canlı efekt)
    • Gelişmiş düzenleme araçları: Motion Clipper (Hareketli fotoğraflardan GIF yapma) ve Raw düzenleyici
    • Canlı Çeviri artık üçüncü parti uygulamalarla çalışıyor.
    • Not uygulamasına yeni özellikler (çeviri, özetleme, yazıya dökme)
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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