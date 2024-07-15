Samsung telefonlar için büyük güncelleme geliyor: İşte One UI 6.1.1 alacak cihazlar

One UI 6.1.1 alacak telefonlar ve tabletler
- Galaxy S24 serisi
- Galaxy S23 serisi (S23 FE dahil)
- Galaxy S22 serisi
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S8
One UI 6.1.1 güncellemesini alacağı onaylanan cihazlar arasında Galaxy S23 serisi (FE modeli dahil), S22 serisi ve S24 serisi yer alıyor. Katlanır telefonlar Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 5 ve Z Flip 5 de bu büyük güncellemeyi alacak. Tablet tarafında, Galaxy Tab S8 ve S9 serisi güncellemeyi alacak.
Samsung, One UI 7'den önce One UI 6.1.1 güncellemesini son 2-3 yılda piyasaya sürülen tüm amiral gemisi Galaxy telefonlarına ve tabletlerine sunmayı planlıyor. Listede ilginç olarak Mayıs 2024’te One UI 6.1 ile bazı Galaxy AI özelliklerini alan Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3’ün olmaması. Bu cihazların doğrudan Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini alacağı tahmin ediliyor.
One UI 6.1.1 güncellemesi neler sunacak?
- Katlanır modeller için gelişmiş kamera özellikleri: Otomatik yakınlaştırma ve Flex kayıt modu
- Ağır çekim videoları kaydetmeden paylaşma
- Üretken yapay zeka özellikleri (Portre stüdyo, Sketch to Image, Canlı efekt)
- Gelişmiş düzenleme araçları: Motion Clipper (Hareketli fotoğraflardan GIF yapma) ve Raw düzenleyici
- Canlı Çeviri artık üçüncü parti uygulamalarla çalışıyor.
- Not uygulamasına yeni özellikler (çeviri, özetleme, yazıya dökme)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.