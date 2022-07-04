Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S22 Ultra, satış rakamlarında Note serisi cihazları geride bıraktı

    Samsung tarafından geçtiğimiz Ocak ayında piyasaya sürülen ve kalemli bir tasarım ile gelen Galaxy S22 Ultra, satışlarda Galaxy Note serisi telefonların önüne geçmeyi başardı. 
    1

    Galaxy S22 Ultra
    Tam Boyutta Gör

    Bir dönemin popüler Galaxy Note serisini geride bırakarak kalemli tasarımı Galaxy S serisi cihazlara getiren Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni bir satış başarısına imza attı. Bildirilenlere göre geçtiğimiz Ocak ayında piyasaya sürülen Galaxy S22 Ultra, Note serisi telefonlar ile kıyaslandığında en çok satan kalemli model olmayı başardı.  

    Satışlar 11 milyonu geçti

    2017 yılında Note 7 cihazlarda yaşanan pil patlaması sorununun ardından kalite kontrol önlemlerini arttıran ve Note 8 modelini piyasaya süren Samsung, 10 milyona yakın bir satış rakamına ulaşmıştı. Bununla birlikte Galaxy Note 20 serisinden itibaren yalnızca kalem için ayrı bir cihaz oluşturmanın anlamsız olduğunu düşünen şirket, bu özelliği S21 Ultra modeli ile kullanıcılara sunmaya başladı.

    Paylaşılanlara göre 120 Hz yenileme hızına ve 3088 x 1440 piksel QHD+ çözünürlüğe sahip 6.8 inç AMOLED 2X panel, Snapdragon 8 Gen 1/ Exynos 2200 yonga seti ve 108 MP ana kamera dahil olmak üzere dörtlü bir kamera tasarımı ile gelen Galaxy S22 Ultra'nın şu ana kadar 11 milyondan fazla sattığı bildiriliyor. Belirtilen satış rakamının ise bugüne kadarki herhangi bir Note serisi telefondan daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G8 2W8Z5EA
    HP 250 G8 2W8Z5EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız