Galaxy S22 Ultra, satış rakamlarında Note serisi cihazları geride bıraktı

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Bir dönemin popüler Galaxy Note serisini geride bırakarak kalemli tasarımı Galaxy S serisi cihazlara getiren Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni bir satış başarısına imza attı. Bildirilenlere göre geçtiğimiz Ocak ayında piyasaya sürülen Galaxy S22 Ultra, Note serisi telefonlar ile kıyaslandığında en çok satan kalemli model olmayı başardı.

Satışlar 11 milyonu geçti

2017 yılında Note 7 cihazlarda yaşanan pil patlaması sorununun ardından kalite kontrol önlemlerini arttıran ve Note 8 modelini piyasaya süren Samsung, 10 milyona yakın bir satış rakamına ulaşmıştı. Bununla birlikte Galaxy Note 20 serisinden itibaren yalnızca kalem için ayrı bir cihaz oluşturmanın anlamsız olduğunu düşünen şirket, bu özelliği S21 Ultra modeli ile kullanıcılara sunmaya başladı.

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Paylaşılanlara göre 120 Hz yenileme hızına ve 3088 x 1440 piksel QHD+ çözünürlüğe sahip 6.8 inç AMOLED 2X panel, Snapdragon 8 Gen 1/ Exynos 2200 yonga seti ve 108 MP ana kamera dahil olmak üzere dörtlü bir kamera tasarımı ile gelen Galaxy S22 Ultra'nın şu ana kadar 11 milyondan fazla sattığı bildiriliyor. Belirtilen satış rakamının ise bugüne kadarki herhangi bir Note serisi telefondan daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

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Galaxy S22 Ultra satışları Note serisi cihazları geride bıraktı