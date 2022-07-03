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    Samsung'un Galaxy A serisi katlanabilir telefonunun fiyatı sızdırıldı

    Samsung, Galaxy A serisi altında piyasadaki mevcut modellerden daha uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon çıkarma hazırlığı yapıyor. Cihazın fiyat etiketiyle ilgili detaylar internete düştü.
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    Samsung'un Galaxy A serisi katlanabilir telefonunun fiyatı sızdır
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    Samsung katlanabilir telefon pazarının tartışmasız hakimi konumunda. Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip cihazlarıyla en yakın rakiplerinin çok önünde giden şirket şimdi de Galaxy A serisi kapsamında uygun fiyatlı bir model çıkarma hazırlığı yapıyor.

    Samsung'un katlanabilir telefon deneyimini nispeten daha erişilebilir hale getirmek için piyasaya sürmeyi planladığı A serisi modelin fiyat etiketi internete düştü. Aktarılan bilgilere göre cihaz Kore'de 1 milyon won (yaklaşık 771 dolar) karşılığında satılacak.

    Samsung'un Galaxy A serisi katlanabilir telefonunun fiyatı sızdır
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    Ne zaman çıkacak?

    Söz konusu modelin fiyat etiketi diğer pazarlarda daha yüksek olacak. Kaynaklar 900 ila 1.000 dolar civarında bir fiyattan bahsediyor. Gelen bilgiler Galaxy A serisi katlanabilir telefonun 2024 veya 2025'te resmiyet kazanacağı yönünde.

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