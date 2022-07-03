Samsung'un Galaxy A serisi katlanabilir telefonunun fiyatı sızdırıldı

Tam Boyutta Gör

Samsung katlanabilir telefon pazarının tartışmasız hakimi konumunda. Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip cihazlarıyla en yakın rakiplerinin çok önünde giden şirket şimdi de Galaxy A serisi kapsamında uygun fiyatlı bir model çıkarma hazırlığı yapıyor.

HMD Global yeni bir Nokia tablet çıkarmaya hazırlanıyor 1 gün önce eklendi

Samsung'un katlanabilir telefon deneyimini nispeten daha erişilebilir hale getirmek için piyasaya sürmeyi planladığı A serisi modelin fiyat etiketi internete düştü. Aktarılan bilgilere göre cihaz Kore'de 1 milyon won (yaklaşık 771 dolar) karşılığında satılacak.

Tam Boyutta Gör

Ne zaman çıkacak?

Söz konusu modelin fiyat etiketi diğer pazarlarda daha yüksek olacak. Kaynaklar 900 ila 1.000 dolar civarında bir fiyattan bahsediyor. Gelen bilgiler Galaxy A serisi katlanabilir telefonun 2024 veya 2025'te resmiyet kazanacağı yönünde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung'un Galaxy A serisi katlanabilir telefonunun fiyatı sızdır