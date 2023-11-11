One UI 6, sorunlu geldi: Galaxy S23 kullanıcılarından şikayetler yağıyor!

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S23 telefonları için kararlı Android 14 One UI 6 güncellemesini sundu ancak ilk geri bildirimler iç açıcı değil. S23 kullanıcıları, güncellemeden sonra cihazlarında takılma sorunu yaşadıklarını dile getirdi. Kullanıcılar, Android 14’ün son sürümünün beta sürümlere göre daha az akıcı olduğundan da şikayetçi.

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One UI 6 final sürümü beta kadar akıcı değil

Geri bildirimlere göre, kararlı güncellemede kullanıcı arayüzünün genel akıcılığı beta sürümdeki kadar iyi değil. Kullanıcılar, ana ekran animasyonlarıyla ilgili sorunlara ek olarak uygulama çökmeleriyle karşı karşıya kaldı. Ayrıca One UI 6 güncellemesinden sonra WiFi bağlantısında sık sık kopma sorunu yaşadıklarını dile getirdi.

Çeşitli şikayetler geldi!

Samsung, gelecek yazılım güncellemesiyle uygulamalar ve araç takımlarının açılma/kapatılma animasyonlarını daha akıcı hale getireceklerinin sözünü vermişti ancak yakın zamanda kilitsiz S23 modelleri için yayınlanan One UI 6 kararlı sürümde bu çözülmüş değil. Umarız, Samsung yakın zamanda yeni bir güncelleme yayınlayarak son amiral gemisi telefonları için genel akıcılığı geri kazandırır.

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Galaxy S23 kullanıcıları şikayetçi: One UI 6 akıcı çalışmıyor!