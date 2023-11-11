One UI 6, sorunlu geldi: Galaxy S23 kullanıcılarından şikayetler yağıyor!

One UI 6 final sürümü beta kadar akıcı değil
Geri bildirimlere göre, kararlı güncellemede kullanıcı arayüzünün genel akıcılığı beta sürümdeki kadar iyi değil. Kullanıcılar, ana ekran animasyonlarıyla ilgili sorunlara ek olarak uygulama çökmeleriyle karşı karşıya kaldı. Ayrıca One UI 6 güncellemesinden sonra WiFi bağlantısında sık sık kopma sorunu yaşadıklarını dile getirdi.
Çeşitli şikayetler geldi!
Samsung, gelecek yazılım güncellemesiyle uygulamalar ve araç takımlarının açılma/kapatılma animasyonlarını daha akıcı hale getireceklerinin sözünü vermişti ancak yakın zamanda kilitsiz S23 modelleri için yayınlanan One UI 6 kararlı sürümde bu çözülmüş değil. Umarız, Samsung yakın zamanda yeni bir güncelleme yayınlayarak son amiral gemisi telefonları için genel akıcılığı geri kazandırır.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/stable-galaxy-s23-one-ui-6-update-not-as-smooth-as-beta-version/ https://samlover.com/2023/11/10/one-ui-6-stable-version-arrived-but-some-bugs-issues-remain/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.