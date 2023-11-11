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    Anlık Bildirim

    One UI 6, sorunlu geldi: Galaxy S23 kullanıcılarından şikayetler yağıyor!

    Samsung, Galaxy S23 serisi için One UI 6 güncellemesini sundu. Android 14'e güncelleyen kullanıcılar, telefonlarında birtakım sorunlar yaşamaya başladı.         
    samsung galaxy s23 one ui 6 android 14 sorunlar Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S23 telefonları için kararlı Android 14 One UI 6 güncellemesini sundu ancak ilk geri bildirimler iç açıcı değil. S23 kullanıcıları, güncellemeden sonra cihazlarında takılma sorunu yaşadıklarını dile getirdi. Kullanıcılar, Android 14’ün son sürümünün beta sürümlere göre daha az akıcı olduğundan da şikayetçi.

    One UI 6 final sürümü beta kadar akıcı değil

    Geri bildirimlere göre, kararlı güncellemede kullanıcı arayüzünün genel akıcılığı beta sürümdeki kadar iyi değil. Kullanıcılar, ana ekran animasyonlarıyla  ilgili sorunlara ek olarak uygulama çökmeleriyle karşı karşıya kaldı. Ayrıca One UI 6 güncellemesinden sonra WiFi bağlantısında sık sık kopma sorunu yaşadıklarını dile getirdi.

    Çeşitli şikayetler geldi!

    Samsung, gelecek yazılım güncellemesiyle uygulamalar ve araç takımlarının açılma/kapatılma animasyonlarını daha akıcı hale getireceklerinin sözünü vermişti ancak yakın zamanda kilitsiz S23 modelleri için yayınlanan One UI 6 kararlı sürümde bu çözülmüş değil. Umarız, Samsung yakın zamanda yeni bir güncelleme yayınlayarak son amiral gemisi telefonları için genel akıcılığı geri kazandırır.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/stable-galaxy-s23-one-ui-6-update-not-as-smooth-as-beta-version/ https://samlover.com/2023/11/10/one-ui-6-stable-version-arrived-but-some-bugs-issues-remain/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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