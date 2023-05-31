Galaxy S23 Ultra'nın maliyeti açıklandı! S21 ve S20 Ultra'nın gerisinde

Yapılan araştırmaya göre, Galaxy S23 Ultra'yı üretmek için gereken bileşen maliyetinin ortalama 469dolar olduğu açıklandı. Bu rakam, Galaxy S21 Ultra'da (Snapdragon 888, 128GB, mmWave) 533 dolar, Galaxy S20 Ultra'da ise (Snapdragon 865+, 128GB, mmWave) 550 dolardı. Bir önceki nesil Galaxy S22 Ultra'nın üretim maliyeti ise ne yazık ki açıklanmadı.
Qualcomm'un maliyet grafiğinin yüzde 34'ünden sorumlu olması, Samsung'un neden Exynos işlemcilere yöneldiğini açıklıyor olabilir. Ayrıca paylaşılan rakamların, Galaxy S23 Ultra'nın yalnızca bileşen maliyetini kapsadığını hatırlatalım. Zira araştırmaya montaj, sevkiyat, patent ücretleri, yazılım geliştirme, reklam ve lojistik gibi diğer maliyetler dahil edilmememiş durumda.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)