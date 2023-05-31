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    Galaxy S23 Ultra'nın maliyeti açıklandı! S21 ve S20 Ultra'nın gerisinde

    Samsung Galaxy S23 Ultra'yı oluşturan parçaların toplam maliyeti belli oldu. Galaxy S23 ailesinin tepe modeli, Galaxy S21 Ultra ve S20 Ultra'dan daha ucuza mâl oluyor. İşte detaylar.
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    Galaxy S23 Ultra'nın maliyeti açıklandı! S21 ve S20 Ultra'dan az Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılan Samsung Galaxy S23 Ultra, hem donanım hem de kamera tasarımıyla ses getirmeyi başardı.Peki ülkemizde 38 bin 499 TL fiyat etiketi ile satılan Galaxy S23 Ultra'nın Samsung'a maliyeti ne kadar? Counterpoint tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, akıllı telefonu oluşturan parçaların maliyetini ortaya çıkardı. Yeni araştırma, Samsung'un neden Exynos işlemcilere yöneldiğini açıklıyor olabilir.

    Galaxy S23 Ultra'nın maliyeti açıklandı

    Yapılan araştırmaya göre, Galaxy S23 Ultra'yı üretmek için gereken bileşen maliyetinin ortalama 469 dolar olduğu açıklandı. Bu rakam, Galaxy S21 Ultra'da (Snapdragon 888, 128GB, mmWave) 533 dolar, Galaxy S20 Ultra'da ise (Snapdragon 865+, 128GB, mmWave) 550 dolardı. Bir önceki nesil Galaxy S22 Ultra'nın üretim maliyeti ise ne yazık ki açıklanmadı.

    Galaxy S23 Ultra'nın maliyeti açıklandı! S21 ve S20 Ultra'dan az Tam Boyutta Gör
    Counterpoint'e göre Galaxy S23 Ultra'nın maliyetindeki en büyük yüzde Qualcomm'a ait. Bunların çoğunu elbette işlemci ve kablosuz bağlantı ekipmanları oluşturuyor. Ancak Qualcomm, S23 serisinde bulunan ultrasonik parmak izi okuyucuları dahil olmak üzere ses elektroniği ve güç yönetimi IC'lerinin üretiminden de sorumlu. 
    Galaxy S23 Ultra'nın maliyeti açıklandı! S21 ve S20 Ultra'dan az Tam Boyutta Gör
    En pahalı bileşenlerin ise, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti ve hücresel bağlantı ekipmanları olduğunu belirtelim. Bu noktada cihaza eşlik eden beş kameradan ikisi, LTPO ekran, NAND flaş ve pil paketi (ATL hücreli) Samsung'un imzasını taşıyor. Ancak Counterpoint, söz konusu parçaların fiyatlarını açıklamadı.

    Qualcomm'un maliyet grafiğinin yüzde 34'ünden sorumlu olması, Samsung'un neden Exynos işlemcilere yöneldiğini açıklıyor olabilir. Ayrıca paylaşılan rakamların, Galaxy S23 Ultra'nın yalnızca bileşen maliyetini kapsadığını hatırlatalım. Zira araştırmaya montaj, sevkiyat, patent ücretleri, yazılım geliştirme, reklam ve lojistik gibi diğer maliyetler dahil edilmememiş durumda.

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