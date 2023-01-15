Galaxy S23 Ultra’nın S-View kılıfı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Yılın en beklenen akıllı telefon ailesi olan Samsung Galaxy S23, 1 Şubat’ta resmen tanıtılacak. Aylardır sızıntılara konu olan Galaxy S23, artık tüm detayları ile ortaya çıkmış durumda. Firmaya yakın kaynaklar, şimdi de cihazların resmi aksesuarlarından bilgiler paylaşmaya başladı.

Samsung Galaxy S23 Ultra resmi basın görselleriyle karşınızda 2 gün önce eklendi

İşte karşınızda Galaxy S23 Ultra S-View Flip Kılıfı

Mobil teknoloji dünyasında yakın kaynakları ile bilinen Evan Blass, Galaxy S23 Ultra’nın resmi S-View Flip kılıfının görselini paylaştı. Görselde de görüldüğü üzere kılıf, içinde kimlik ve kredi kartı gibi belgeleri saklamak için bir bölgeye sahip. Ayrıca her zaman açık ekran için ufak bir bölgeye de kılıfın ön kısmına yerleştirilmiş. Silikon malzemeden üretilen kılıfın renkleri de Galaxy S23 Ultra’nın renk seçeneklerine uyumlu olarak seçilmiş.

Galaxy S23 ailesinin tanıtımına yaklaştıkça ürünlerin diğer aksesuarları da ortaya çıkacaktır. Samsung’un benzer bir kılıfı Galaxy S23 ve Galaxy S23+ için de tanıtması da bekleniyor. Aksesuarların uygun fiyatlı sunulması veya cihazların ön siparişine özel hediye olarak sunulması, ürünlerin popülerliğini arttıracaktır.

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