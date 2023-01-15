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    Galaxy S23 Ultra’nın S-View kılıfı ortaya çıktı

    Yakında tanıtılacak olan Galaxy S23 serisi, neredeyse tüm detayları ile ortaya çıktı. Şimdi de ürünlerin aksesuarlarından bilgiler gelmeye başladı. İşte karşınızda Galaxy S23 Ultra’nın S-View kılıfı.
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    Galaxy S23 Ultra'nın resmi S-View kılıfı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yılın en beklenen akıllı telefon ailesi olan Samsung Galaxy S23, 1 Şubat’ta resmen tanıtılacak. Aylardır sızıntılara konu olan Galaxy S23, artık tüm detayları ile ortaya çıkmış durumda. Firmaya yakın kaynaklar, şimdi de cihazların resmi aksesuarlarından bilgiler paylaşmaya başladı.

    İşte karşınızda Galaxy S23 Ultra S-View Flip Kılıfı

    Mobil teknoloji dünyasında yakın kaynakları ile bilinen Evan Blass, Galaxy S23 Ultra’nın resmi S-View Flip kılıfının görselini paylaştı. Görselde de görüldüğü üzere kılıf, içinde kimlik ve kredi kartı gibi belgeleri saklamak için bir bölgeye sahip. Ayrıca her zaman açık ekran için ufak bir bölgeye de kılıfın ön kısmına yerleştirilmiş. Silikon malzemeden üretilen kılıfın renkleri de Galaxy S23 Ultra’nın renk seçeneklerine uyumlu olarak seçilmiş.

    Galaxy S23 ailesinin tanıtımına yaklaştıkça ürünlerin diğer aksesuarları da ortaya çıkacaktır. Samsung’un benzer bir kılıfı Galaxy S23 ve Galaxy S23+ için de tanıtması da bekleniyor. Aksesuarların uygun fiyatlı sunulması veya cihazların ön siparişine özel hediye olarak sunulması, ürünlerin popülerliğini arttıracaktır. 

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