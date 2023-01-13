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    Samsung Galaxy S23 Ultra resmi basın görselleriyle karşınızda

    Samsung'un yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları için geri sayım başladı. Tanıtım günü yaklaşırken serinin tepe modeli Galaxy S23 Ultra'nın resmi basın görselleri sızdırıldı.
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    Samsung Galaxy S23 Ultra resmi basın görselleriyle karşınızda Tam Boyutta Gör
    Samsung önümüzdeki ayın ilk gününde yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Lansman için geri sayım başlarken serinin en üst modeli gözler önüne çıktı. Galaxy S23 Ultra'yı her açıdan gösteren resmi basın görselleri internete düştü.

    Güney Koreli şirket cihazı dört farklı renk seçeneği ile sunacak. Galaxy S23 Ultra tasarım olarak selefine benziyor. Görüntüler akıllı telefonu yerleşik S Pen kalemi ile birlikte gösteriyor. Arka panelinde dörtlü kamera sistemi, otomatik odaklama sensörü ve LED flaş görev yapacak.

    Samsung Galaxy S23 Ultra resmi basın görselleriyle karşınızda Tam Boyutta Gör

    200 megapiksel kameralı ilk Samsung telefon olacak

    Galaxy S23 Ultra'nın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacağını biliyoruz. Bu arada cihazın şirketin 200 megapiksel kameraya sahip ilk akıllı telefonu olarak geleceğini hatırlatalım.

    Samsung Galaxy S23 Ultra resmi basın görselleriyle karşınızda Tam Boyutta Gör
    Yeni amiral gemileriyle tanışmamıza yaklaşık iki hafta gibi bir süre kalmış durumda. Samsung merakla beklenen Galaxy S23 serisini 1 Şubat'ta düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak.
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