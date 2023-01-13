Tam Boyutta Gör Samsung önümüzdeki ayın ilk gününde yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtacak. Lansman için geri sayım başlarken serinin en üst modeli gözler önüne çıktı. Galaxy S23 Ultra'yı her açıdan gösteren resmi basın görselleri internete düştü.

Samsung Galaxy S23'ün basın görselleri sızdırıldı: İşte tasarımı 1 gün önce eklendi

Güney Koreli şirket cihazı dört farklı renk seçeneği ile sunacak. Galaxy S23 Ultra tasarım olarak selefine benziyor. Görüntüler akıllı telefonu yerleşik S Pen kalemi ile birlikte gösteriyor. Arka panelinde dörtlü kamera sistemi, otomatik odaklama sensörü ve LED flaş görev yapacak.

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200 megapiksel kameralı ilk Samsung telefon olacak

Galaxy S23 Ultra'nın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacağını biliyoruz. Bu arada cihazın şirketin 200 megapiksel kameraya sahip ilk akıllı telefonu olarak geleceğini hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Yeni amiral gemileriyle tanışmamıza yaklaşık iki hafta gibi bir süre kalmış durumda. Samsung merakla beklenen Galaxy S23 serisini 1 Şubat'ta düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacak.

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Samsung Galaxy S23 Ultra resmi basın görselleriyle karşınızda