Samsung Galaxy S23 Ultra resmi basın görselleriyle karşınızda

Güney Koreli şirket cihazı dört farklı renk seçeneği ile sunacak. Galaxy S23 Ultra tasarım olarak selefine benziyor. Görüntüler akıllı telefonu yerleşik S Pen kalemi ile birlikte gösteriyor. Arka panelinde dörtlü kamera sistemi, otomatik odaklama sensörü ve LED flaş görev yapacak.
200 megapiksel kameralı ilk Samsung telefon olacak
Galaxy S23 Ultra'nın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacağını biliyoruz. Bu arada cihazın şirketin 200 megapiksel kameraya sahip ilk akıllı telefonu olarak geleceğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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