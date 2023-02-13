Galaxy S23 serisinin şarj bypass özelliği daha fazla telefona geliyor

Galaxy S23'ün şarj bypass özelliği daha fazla telefona geliyor
Bilmeyenler için Game Booster'ın 5.0.03.0 sürüm güncellemesi ile kullanıma sunulan Pause USB Power Delivery, bağlı şarj cihazı ile telefonun doğrudan prizden çalışmasına olanak tanıyor. Böylece yoğun oyun yüklerinde pil ısınmasını azaltırken, performansın da arttırılmasını hedefliyor.
Bugün Sammobile tarafından paylaşılan yeni bir rapor, bazı bölgelerde Galaxy A73 5G, Galaxy Z Fold 2, Fold 3 ve Fold 4 cihazların Pause USB Power Delivery özelliği için destek kazandığını ortaya çıkardı. Bununla birlikte haber kaynağı, özelliğin yalnızca Samsung'un 45W USB PD (Power Delivery) şarj cihazı kullanıldığında aktif hale geldiğini ancak ilginç bir şekilde Galaxy S21 Ultra'da çalışmadığını belirtiyor.
Bu nedenle yeni özellik 2022 ve sonrasında piyasaya sürülen orta sınıf ve daha ileri telefonlarla sınırlı olabilir. Zira Samsung, Galaxy S23 lansmanı da dahil olmak üzere bu özelliği henüz duyurmadı ve detaylarını açıklamadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah