Galaxy S23 serisinin şarj bypass özelliği daha fazla telefona geliyor

Tam Boyutta Gör Hatırlayacak olursak Galaxy S23 serisine eşlik eden Game Booster yardımcı uygulamasına Pause USB Power Delivery adlı yeni bir özellik eklendiğini sizlere aktarmıştık. Kısa süre önce Galaxy S22 ailesine de erişime açılan bu özelliğin, diğer Galaxy telefonlara gelip gelmeyeceği ise büyük merak konusu oldu diyebiliriz.

Galaxy S23'ün şarj bypass özelliği daha fazla telefona geliyor

Bilmeyenler için Game Booster'ın 5.0.03.0 sürüm güncellemesi ile kullanıma sunulan Pause USB Power Delivery, bağlı şarj cihazı ile telefonun doğrudan prizden çalışmasına olanak tanıyor. Böylece yoğun oyun yüklerinde pil ısınmasını azaltırken, performansın da arttırılmasını hedefliyor.

Bugün Sammobile tarafından paylaşılan yeni bir rapor, bazı bölgelerde Galaxy A73 5G, Galaxy Z Fold 2, Fold 3 ve Fold 4 cihazların Pause USB Power Delivery özelliği için destek kazandığını ortaya çıkardı. Bununla birlikte haber kaynağı, özelliğin yalnızca Samsung'un 45W USB PD (Power Delivery) şarj cihazı kullanıldığında aktif hale geldiğini ancak ilginç bir şekilde Galaxy S21 Ultra'da çalışmadığını belirtiyor.

Samsung Galaxy S23 serisi doğrudan prizden çalışabiliyor 4 gün önce eklendi

Bu nedenle yeni özellik 2022 ve sonrasında piyasaya sürülen orta sınıf ve daha ileri telefonlarla sınırlı olabilir. Zira Samsung, Galaxy S23 lansmanı da dahil olmak üzere bu özelliği henüz duyurmadı ve detaylarını açıklamadı.

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Galaxy S23'ün şarj bypass özelliği daha fazla telefona geliyor!