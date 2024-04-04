Galaxy S24 FE, bu yaz gelebilir: Ekran çipleri üretilmeye başlandı

Samsung Galaxy S24 FE yakında gelebilir
Koreli teknoloji haber sitesi The Elec'in haberine göre Samsung'un tedarikçisi, Galaxy S24 FE için ekran sürücüsü çiplerinin seri üretimine başladı. Haberde ayrıca telefonun bu yaz resmiyet kazanabileceği iddia ediliyor. Eğer bu iddia doğruysa, S23 FE bir yılını doldurmadan yerini S24 FE'ye bırakacak demektir.
Bunun dışında Galaxy S24 FE hakkında çok fazla bilgi sahibi değiliz. Daha önceki bir dedikoduya göre telefon Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400'ü birlikte kullanabilir. Bu söylenti gerçekleşirse, eski ve verimsiz bir yongaseti olan Exynos 2200'ü kullanan S23 FE'ye göre S24 FE, ciddi performans ve pil ömrü kazanımları elde edebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...