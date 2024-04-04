Tam Boyutta Gör Samsung'un amiral gemisi modellerinin bazı özelliklerini kırparak daha uygun fiyatlı hale getirdiği FE (Fan Edition) modelleri kullanıcılar tarafından seviliyor. Ancak bu modellerin düzenli bir tanıtım takvimi yok. Son olarak geçtiğimiz Ekim ayında Galaxy S23 FE tanıtılmıştı. Galaxy S24 FE ile ilgili ise şuana kadar herhangi bir bilgi gelmemişti.

Samsung Galaxy S24 FE yakında gelebilir

Koreli teknoloji haber sitesi The Elec'in haberine göre Samsung'un tedarikçisi, Galaxy S24 FE için ekran sürücüsü çiplerinin seri üretimine başladı. Haberde ayrıca telefonun bu yaz resmiyet kazanabileceği iddia ediliyor. Eğer bu iddia doğruysa, S23 FE bir yılını doldurmadan yerini S24 FE'ye bırakacak demektir.

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Bunun dışında Galaxy S24 FE hakkında çok fazla bilgi sahibi değiliz. Daha önceki bir dedikoduya göre telefon Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400'ü birlikte kullanabilir. Bu söylenti gerçekleşirse, eski ve verimsiz bir yongaseti olan Exynos 2200'ü kullanan S23 FE'ye göre S24 FE, ciddi performans ve pil ömrü kazanımları elde edebilir.

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Galaxy S24 FE bu yaz gelebilir: Ekran çipleri üretilmeye başlandı