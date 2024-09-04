Galaxy S24 FE, daha büyük batarya ve daha yüksek pil ömrü sunacak

Daha büyük batarya ile gelecek
Gelen son bilgiye göre S24 FE, önceki modeldeki 4500 mAh kapasiteli pilden 200 mAh yüksek kapasiteli 4700 mAh batarya ile gelecek. Bu batarya, daha verimli Exynos 2400e işlemcisiyle birleşince pil ömründe önemli bir artış yaşanacak.
Ancak telefonun şarj hızında bir gelişme olmayacak. Kablolu şarj hızı 25W olarak kalmaya devam edecek. Diğer S24 modelleri gibi S24 FE de, 15W kablosuz şarj hızını ve muhtemelen 4,5W ters kablosuz şarj hızını destekleyecek.
Samsung Galaxy S24 FE beklenen özellikleri
6,7 inç büyüklüğünde ekranla gelmesi beklenen S24 FE, saat hızı düşürülmüş Exynos 2400e işlemcisinden güç alacak. Kamera tarafında ise önde 10 MP, arkada ise 12 MP ultra geniş açı, 50 MP ana sensör ve 8 MP 3x telefoto kamera yer alacak. Galaxy AI özelliklerini de bünyesinde barındırması beklenen cihazın 600 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.