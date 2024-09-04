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Tam Boyutta Gör Samsung'un merakla beklenen telefonu Galaxy S24 FE yakında tanıtılacak. Yeni telefon, önceki modelde en çok eleştirilen pil ömrü konusunda önemli bir gelişim kaydedecek.

Daha büyük batarya ile gelecek

Gelen son bilgiye göre S24 FE, önceki modeldeki 4500 mAh kapasiteli pilden 200 mAh yüksek kapasiteli 4700 mAh batarya ile gelecek. Bu batarya, daha verimli Exynos 2400e işlemcisiyle birleşince pil ömründe önemli bir artış yaşanacak.

Tam Boyutta Gör Samsung'un tanıtım görselinde, telefonun 78 saate kadar ses oynatma ve 29 saate kadar video oynatma süresi sunacağı belirtiliyor. Bu değerler, S23 FE'nin ses oynatma süresinden 9 saat, video oynatma süresinden 7 saat fazla.

Ancak telefonun şarj hızında bir gelişme olmayacak. Kablolu şarj hızı 25W olarak kalmaya devam edecek. Diğer S24 modelleri gibi S24 FE de, 15W kablosuz şarj hızını ve muhtemelen 4,5W ters kablosuz şarj hızını destekleyecek.

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Samsung Galaxy S24 FE beklenen özellikleri

6,7 inç büyüklüğünde ekranla gelmesi beklenen S24 FE, saat hızı düşürülmüş Exynos 2400e işlemcisinden güç alacak. Kamera tarafında ise önde 10 MP, arkada ise 12 MP ultra geniş açı, 50 MP ana sensör ve 8 MP 3x telefoto kamera yer alacak. Galaxy AI özelliklerini de bünyesinde barındırması beklenen cihazın 600 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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Galaxy S24 FE, daha büyük batarya ve daha yüksek pil ömrü sunacak