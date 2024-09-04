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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 FE, daha büyük batarya ve daha yüksek pil ömrü sunacak

    Samsung Galaxy S24 FE yakında tanıtılacak. Yeni telefon, daha büyük batarya ve daha verimli işlemciyle önceki modelde en çok eleştirilen pil ömrü konusunda önemli bir gelişim kaydedecek.
    Galaxy S24 FE, daha büyük batarya ve daha yüksek pil ömrü sunacak Tam Boyutta Gör
    Samsung'un merakla beklenen telefonu Galaxy S24 FE yakında tanıtılacak. Yeni telefon, önceki modelde en çok eleştirilen pil ömrü konusunda önemli bir gelişim kaydedecek.

    Daha büyük batarya ile gelecek

    Gelen son bilgiye göre S24 FE, önceki modeldeki 4500 mAh kapasiteli pilden 200 mAh yüksek kapasiteli 4700 mAh batarya ile gelecek. Bu batarya, daha verimli Exynos 2400e işlemcisiyle birleşince pil ömründe önemli bir artış yaşanacak. 

    Galaxy S24 FE, daha büyük batarya ve daha yüksek pil ömrü sunacak Tam Boyutta Gör
    Samsung'un tanıtım görselinde, telefonun 78 saate kadar ses oynatma ve 29 saate kadar video oynatma süresi sunacağı belirtiliyor. Bu değerler, S23 FE'nin ses oynatma süresinden 9 saat, video oynatma süresinden 7 saat fazla.

    Ancak telefonun şarj hızında bir gelişme olmayacak. Kablolu şarj hızı 25W olarak kalmaya devam edecek. Diğer S24 modelleri gibi S24 FE de, 15W kablosuz şarj hızını ve muhtemelen 4,5W ters kablosuz şarj hızını destekleyecek.

    Samsung Galaxy S24 FE beklenen özellikleri

    6,7 inç büyüklüğünde ekranla gelmesi beklenen S24 FE, saat hızı düşürülmüş Exynos 2400e işlemcisinden güç alacak. Kamera tarafında ise önde 10 MP, arkada ise 12 MP ultra geniş açı, 50 MP ana sensör ve 8 MP 3x telefoto kamera yer alacak. Galaxy AI özelliklerini de bünyesinde barındırması beklenen cihazın 600 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 5 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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