Galaxy S24 ile tanıtılan Galaxy AI detaylandı: Arkasında Google var

- Akıllı telefonlarda Gemini Pro ve Imagen 2
- Yapay zekâ özelliklerini alacak diğer Galaxy cihazlar
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Akıllı telefonlarda Gemini Pro ve Imagen 2
Dün düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung, Galaxy S24 serisindeki tüm cihazların Google Cloud AI tarafından desteklendiğini duyurdu. kısaca Galaxy S24 serisi, Vertex AI üzerinde Gemini Pro ve Imagen 2 ile donatılmış ilk akıllı telefonlar olacak.
Kaçıranlar için Gogole Gemini, metin, kod, görseller ve video da dahil olmak üzere, farklı türdeki bilgileri genelleştirip sorunsuz bir şekilde anlayıp düzenleyebiliyor. Samsung ise, Notlar, Ses Kaydedici ve Klavye gibi yerel uygulamalarda bu özellikleri kullanacak. Ayrıca Gemini Pro'nun güvenlik, emniyet, gizlilik ve veri uyumluluğu gibi kritik özellikler de sağlayacağı açıklandı.
Gemini Nano ise sizlere tanıtık gelebilir. Zira halihazırda mevcut olan Pixel 8 serisinde, mesaj yanıtları, video düzenleme ve fotoğraf iyileştirmeleri gibi görevler için kullanılıyor. Galaxy S24 serisi ise, daha yetenekli bir donanıma ek olarak bulut desteğinden de faydalanacak. Galaxy S24 serisi için tanıtılan AI işlevleri ise şu şekilde:
- Telefon görüşmelerini 13 farklı dil arasında çevirme
- Gerçek zamanlı mesaı ve belge çevirisi
- Mesajları yeniden yazma ve ton değişikliği
- Sesli etkinliklerde konuşmacıları tanımlama
- Yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme
Yapay zekâ özelliklerini alacak diğer Galaxy cihazlar
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Z Fold5
- Galaxy Z Flip5
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.