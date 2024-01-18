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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 ile tanıtılan Galaxy AI detaylandı: Arkasında Google var

    Samsung, dün düzenlediği etkinlikte hem Galaxy S24 serisi hem de merakla beklenen Galaxy AI'ı duyurdu. Yapay zeka özellikleri, Google'ın imzasını taşıyacak. İşte detaylar...
    Galaxy S24 ile tanıtılan Galaxy AI netleşti! Arkasında Google var Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung'un en yeni telefonları Galaxy S24 serisi, heyecan verici özellikler ve yapay zeka desteği ile tanıtıldı. Dolayısıyla Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra’nın en dikkat özelliklerinden biri de Galaxy AI oldu diyebiliriz. Bunun arkasındaki platform ise yavaş yavaş netleşmeye başladı. 

    Akıllı telefonlarda Gemini Pro ve Imagen 2

    Dün düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung, Galaxy S24 serisindeki tüm cihazların Google Cloud AI tarafından desteklendiğini duyurdu. kısaca Galaxy S24 serisi, Vertex AI üzerinde Gemini Pro ve Imagen 2 ile donatılmış ilk akıllı telefonlar olacak.

    Kaçıranlar için Gogole Gemini, metin, kod, görseller ve video da dahil olmak üzere, farklı türdeki bilgileri genelleştirip sorunsuz bir şekilde anlayıp düzenleyebiliyor. Samsung ise, Notlar, Ses Kaydedici ve Klavye gibi yerel uygulamalarda bu özellikleri kullanacak. Ayrıca Gemini Pro'nun güvenlik, emniyet, gizlilik ve veri uyumluluğu gibi kritik özellikler de sağlayacağı açıklandı.

    Galaxy S24 ile tanıtılan Galaxy AI netleşti! Arkasında Google var Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24'ün Galeri uygulamasına güç verecek Google Imagen 2'ye gelirsek, buna işleme gereksinimlerini önemli ölçüde azaltan bir Difüzyon modeli diyebiliriz. Ayrıca Samsung, karmaşık görevler için tasarlanan Google Gemini Ultra'yı da test ediyor ve günlük telefon görevleri için daha küçük bir sürüm olan Gemini Nano'yu kullanıyor.

    Gemini Nano ise sizlere tanıtık gelebilir. Zira halihazırda mevcut olan Pixel 8 serisinde, mesaj yanıtları, video düzenleme ve fotoğraf iyileştirmeleri gibi görevler için kullanılıyor. Galaxy S24 serisi ise, daha yetenekli bir donanıma ek olarak bulut desteğinden de faydalanacak. Galaxy S24 serisi için tanıtılan AI işlevleri ise şu şekilde:

    • Telefon görüşmelerini 13 farklı dil arasında çevirme
    • Gerçek zamanlı mesaı ve belge çevirisi
    • Mesajları yeniden yazma ve ton değişikliği
    • Sesli etkinliklerde konuşmacıları tanımlama
    • Yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme

    Yapay zekâ özelliklerini alacak diğer Galaxy cihazlar

    • Galaxy S23
    • Galaxy S23+
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy Tab S9
    • Galaxy Tab S9+
    • Galaxy Tab S9 Ultra
    • Galaxy Z Fold5
    • Galaxy Z Flip5
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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