Galaxy S24 ile tanıtılan Galaxy AI detaylandı: Arkasında Google var

Akıllı telefonlarda Gemini Pro ve Imagen 2

Dün düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung, Galaxy S24 serisindeki tüm cihazların Google Cloud AI tarafından desteklendiğini duyurdu. kısaca Galaxy S24 serisi, Vertex AI üzerinde Gemini Pro ve Imagen 2 ile donatılmış ilk akıllı telefonlar olacak.

Kaçıranlar için Gogole Gemini, metin, kod, görseller ve video da dahil olmak üzere, farklı türdeki bilgileri genelleştirip sorunsuz bir şekilde anlayıp düzenleyebiliyor. Samsung ise, Notlar, Ses Kaydedici ve Klavye gibi yerel uygulamalarda bu özellikleri kullanacak. Ayrıca Gemini Pro'nun güvenlik, emniyet, gizlilik ve veri uyumluluğu gibi kritik özellikler de sağlayacağı açıklandı.

Tam Boyutta Gör Galaxy S24'ün Galeri uygulamasına güç verecek Google Imagen 2'ye gelirsek, buna işleme gereksinimlerini önemli ölçüde azaltan bir Difüzyon modeli diyebiliriz. Ayrıca Samsung, karmaşık görevler için tasarlanan Google Gemini Ultra'yı da test ediyor ve günlük telefon görevleri için daha küçük bir sürüm olan Gemini Nano'yu kullanıyor.

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Gemini Nano ise sizlere tanıtık gelebilir. Zira halihazırda mevcut olan Pixel 8 serisinde, mesaj yanıtları, video düzenleme ve fotoğraf iyileştirmeleri gibi görevler için kullanılıyor. Galaxy S24 serisi ise, daha yetenekli bir donanıma ek olarak bulut desteğinden de faydalanacak. Galaxy S24 serisi için tanıtılan AI işlevleri ise şu şekilde:

Telefon görüşmelerini 13 farklı dil arasında çevirme

Gerçek zamanlı mesaı ve belge çevirisi

Mesajları yeniden yazma ve ton değişikliği

Sesli etkinliklerde konuşmacıları tanımlama

Yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme

Yapay zekâ özelliklerini alacak diğer Galaxy cihazlar

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

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