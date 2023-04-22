Samsung Galaxy S24 Ultra'da "elektrikli otomobil" teknolojisi kullanılabilir

Raporda bahsedilen "yığınlama yöntemi" sayesinde anot ve katot gibi pil bileşenleri daha sıkı bir şekilde istiflenebiliyor. Bunun sonucunda da daha yüksek enerji yoğunluğu elde ediliyor. Benzer bir yaklaşımın rakip LG Energy tarafından da otomobil bataryalarında kullanıldığını belirtelim.
Pil boyutu aynı kalacak fakat kapasite artacak
Otomotiv teknolojisinin kullanılmasıyla birlikte Galaxy S24 Ultra'daki pilin boyutu aynı kalırken, kapasitesi %10 civarında artırılabilecek. Bu da yeni amiral gemisinin 5.500 mAh'lik bir batarya içerebileceği anlamına geliyor. Yığınlama yöntemi mobil cihazlara uygulanabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.
Pil kapasitesindeki artış dışında Samsung'un bir sonraki amiral gemisinde değişken odak uzaklığı ve değişken diyafram açıklığına sahip tamamen yeni bir yakınlaştırma kamerasına yer vereceği de söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)