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    Samsung Galaxy S24 Ultra'da "elektrikli otomobil" teknolojisi kullanılabilir

    Samsung yeni amiral gemisi telefonunda elektrikli otomobilerde kullanılan bir teknolojiye yer verilebilir. Söz konusu teknoloji aynı boyutta pille daha yüksek kapasite sunulmasına olanak sağlayacak.
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    Galaxy S24 Ultra'da elektrikli otomobil teknolojisi kullanılabir Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli The Elec basın kuruluşuna göre, lityum-iyon pil geliştiricisi ve üreticisi Samsung SDI, elektrikli araçlarda kullanılan kapasite artırma teknolojisini mobil cihazlara uygulama olasılığını araştırıyor. Bu yöntem ilk kez önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek amiral gemisi Galaxy S24 Ultra'da karşımıza çıkabilir.

    Raporda bahsedilen "yığınlama yöntemi" sayesinde anot ve katot gibi pil bileşenleri daha sıkı bir şekilde istiflenebiliyor. Bunun sonucunda da daha yüksek enerji yoğunluğu elde ediliyor. Benzer bir yaklaşımın rakip LG Energy tarafından da otomobil bataryalarında kullanıldığını belirtelim.

    Galaxy S24 Ultra'da elektrikli otomobil teknolojisi kullanılabir Tam Boyutta Gör

    Pil boyutu aynı kalacak fakat kapasite artacak

    Otomotiv teknolojisinin kullanılmasıyla birlikte Galaxy S24 Ultra'daki pilin boyutu aynı kalırken, kapasitesi %10 civarında artırılabilecek. Bu da yeni amiral gemisinin 5.500 mAh'lik bir batarya içerebileceği anlamına geliyor. Yığınlama yöntemi mobil cihazlara uygulanabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.

    Pil kapasitesindeki artış dışında Samsung'un bir sonraki amiral gemisinde değişken odak uzaklığı ve değişken diyafram açıklığına sahip tamamen yeni bir yakınlaştırma kamerasına yer vereceği de söyleniyor.

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    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 2 saat önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 12 saat önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 1 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 2 gün önce

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    M
    Mehmet Akif 007 2 gün önce

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    Mehmet Akif 007 2 gün önce

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    KiLLeR© 3 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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