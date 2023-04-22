Samsung Galaxy S24 Ultra'da "elektrikli otomobil" teknolojisi kullanılabilir

Tam Boyutta Gör Güney Koreli The Elec basın kuruluşuna göre, lityum-iyon pil geliştiricisi ve üreticisi Samsung SDI, elektrikli araçlarda kullanılan kapasite artırma teknolojisini mobil cihazlara uygulama olasılığını araştırıyor. Bu yöntem ilk kez önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek amiral gemisi Galaxy S24 Ultra'da karşımıza çıkabilir.

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Raporda bahsedilen "yığınlama yöntemi" sayesinde anot ve katot gibi pil bileşenleri daha sıkı bir şekilde istiflenebiliyor. Bunun sonucunda da daha yüksek enerji yoğunluğu elde ediliyor. Benzer bir yaklaşımın rakip LG Energy tarafından da otomobil bataryalarında kullanıldığını belirtelim.

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Pil boyutu aynı kalacak fakat kapasite artacak

Otomotiv teknolojisinin kullanılmasıyla birlikte Galaxy S24 Ultra'daki pilin boyutu aynı kalırken, kapasitesi %10 civarında artırılabilecek. Bu da yeni amiral gemisinin 5.500 mAh'lik bir batarya içerebileceği anlamına geliyor. Yığınlama yöntemi mobil cihazlara uygulanabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.

Pil kapasitesindeki artış dışında Samsung'un bir sonraki amiral gemisinde değişken odak uzaklığı ve değişken diyafram açıklığına sahip tamamen yeni bir yakınlaştırma kamerasına yer vereceği de söyleniyor.

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