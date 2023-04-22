iOS 17'nin en çok beklenen özelliği sadece belirli ülkelere özel olacak

Gurman'a göre iPhone kullanıcıları gerçekten de App Store dışından uygulama yükleme imkanına sahip olacak fakat bu özellik yalnızca Avrupa bölgesinde kullanılabilecek. Görünüşe bakılırsa şirket, AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'nı ihlal etmemek için bu adımı atmak zorunda kalacak.
"Tüm dünyaya açmayacaklar"
Gurman konuyla ilgili olarak "Bunun sadece Avrupa'ya özgü olacağını düşünüyorum. Bence gerekmedikçe kendi ayaklarına kurşun sıkmayacaklar ve bu özelliği dünyanın geri kalanına yaymayacaklar" ifadelerini kullandı.
Apple konusunda son derece güvenilir bir kaynak olan Gurman ayrıca şirketin bu özelliği daha önce düşünüldüğü gibi WWDC konferansı sırasında duyurmayacağını da sözlerine ekledi. Apple’ın Dünya Geliştiriciler Konferansı 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
www.chatgpt4.com.tr
www.chat.chatgpt4.com.tr Turkey OpenAI
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)