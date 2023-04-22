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    iOS 17'nin en çok beklenen özelliği sadece belirli ülkelere özel olacak

    Apple'ın iOS 17 ile birlikte kullanıcılara App Store dışından uygulama yükleme imkanı sunması bekleniyor. Ancak gelen son bilgilere bakılırsa söz konusu özellik sadece belirli ülkelerde geçerli olacak
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    iOS 17'nin en çok beklenen özelliği belirli ülkelere özel olacak Tam Boyutta Gör
    Bloomberg editörü Mark Gurman, konuk olduğu The MacRumors Show podcast yayınında Apple'ın iOS 17 işletim sistemine üçüncü taraf kaynaklardan uygulama yükleme özelliğini ekleyeceğini ancak bunu yalnızca AB ülkeleri için yapacağını söyledi.

    Gurman'a göre iPhone kullanıcıları gerçekten de App Store dışından uygulama yükleme imkanına sahip olacak fakat bu özellik yalnızca Avrupa bölgesinde kullanılabilecek. Görünüşe bakılırsa şirket, AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'nı ihlal etmemek için bu adımı atmak zorunda kalacak.

    iOS 17'nin en çok beklenen özelliği belirli ülkelere özel olacak Tam Boyutta Gör

    "Tüm dünyaya açmayacaklar"

    Gurman konuyla ilgili olarak "Bunun sadece Avrupa'ya özgü olacağını düşünüyorum. Bence gerekmedikçe kendi ayaklarına kurşun sıkmayacaklar ve bu özelliği dünyanın geri kalanına yaymayacaklar" ifadelerini kullandı.

    Apple konusunda son derece güvenilir bir kaynak olan Gurman ayrıca şirketin bu özelliği daha önce düşünüldüğü gibi WWDC konferansı sırasında duyurmayacağını da sözlerine ekledi. Apple’ın Dünya Geliştiriciler Konferansı 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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    Z
    zDest_ 2 saat önce

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    haykoatmaca 12 saat önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 1 gün önce

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    emrahmt 2 gün önce

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    Mehmet Akif 007 2 gün önce

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    KiLLeR© 3 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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