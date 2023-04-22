iOS 17'nin en çok beklenen özelliği sadece belirli ülkelere özel olacak

Tam Boyutta Gör Bloomberg editörü Mark Gurman, konuk olduğu The MacRumors Show podcast yayınında Apple'ın iOS 17 işletim sistemine üçüncü taraf kaynaklardan uygulama yükleme özelliğini ekleyeceğini ancak bunu yalnızca AB ülkeleri için yapacağını söyledi.

Windows 98 tanıtımındaki mavi ekran felaketi 25 yaşında:İşte o an 1 gün önce eklendi

Gurman'a göre iPhone kullanıcıları gerçekten de App Store dışından uygulama yükleme imkanına sahip olacak fakat bu özellik yalnızca Avrupa bölgesinde kullanılabilecek. Görünüşe bakılırsa şirket, AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'nı ihlal etmemek için bu adımı atmak zorunda kalacak.

Tam Boyutta Gör

"Tüm dünyaya açmayacaklar"

Gurman konuyla ilgili olarak "Bunun sadece Avrupa'ya özgü olacağını düşünüyorum. Bence gerekmedikçe kendi ayaklarına kurşun sıkmayacaklar ve bu özelliği dünyanın geri kalanına yaymayacaklar" ifadelerini kullandı.

Apple konusunda son derece güvenilir bir kaynak olan Gurman ayrıca şirketin bu özelliği daha önce düşünüldüğü gibi WWDC konferansı sırasında duyurmayacağını da sözlerine ekledi. Apple’ın Dünya Geliştiriciler Konferansı 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iOS 17'nin en çok beklenen özelliği belirli ülkelere özel olacak