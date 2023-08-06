Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Geçmişe dönüş: Nokia 130 ve Nokia 150 tanıtıldı!

    Akıllı telefon pazarında giriş ve orta seviye modeller ile varlık gösteren Nokia, yeni tuşlu telefonları Nokia 130 ve Nokia 150'yi tanıttı. İşte Nokia 130 ve 150 özellikleri
    1
    Geçmişe dönüş: Nokia 130 ve Nokia 150 tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi bir dönemin lider telefon üreticilerinden Nokia, pazara uzun bir süre veda etmesinin ardından operasyonlarına HMB Global altında yeniden başladı. Şimdi de HMD Global, düzenlediği yeni bir etkinlikte Nokia 130 ve Nokia 150 modellerini duyurdu. 90'lı yıllara ithafen tanıtılan ve tuşlu yapıda karşımıza çıkacak bu telefonlar, önceki nesil modellere kıyasla ufak yükseltmeler sunuyor. İşte Nokia 130 ve Nokia 150 özellikleri

    Karşınızda Nokia 130

    Geçmişe dönüş: Nokia 130 ve Nokia 150 tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Aktarıldığı kadarıyla Nokia 130, ön yüzünde QVGA çözünürlük sunan 2,4 inç boyutlarında ekranla vitrine çıkacak. Tabii ki bu cihazda herhangi bir kamera bulunmuyor. Hatta 4 MB RAM ve 4 MB dahili depolama alanı geliyor. Ancak microSD kart üzerinden 32GB'a kadar yükseltme seçeneği sunulduğunu belirtmekte fayda var.

    Nokia 130'un en öne çıkan noktası ise, her Nokia telefonda olduğu gibi pil süresi ve dayanıklılık. Tuşlu telefon, 20 saate kadar kesintisiz konuşma ve 30 gün bekleme süresi sunan 1450 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Buna ek olarak FM Radyo, MP3 çalar ve suya ve toza karşı IP52 sertifikası gibi özelliklere sahip. Ancak tamamen su geçirmez olmadığını belirtelim. Ayrıca her iki telefona Series 30+ işletim sistemi eşlik ediyor.

    Peki Nokia 150 neler sunuyor?

    Geçmişe dönüş: Nokia 130 ve Nokia 150 tanıtıldı! Tam Boyutta Gör
    Nokia 150 ise, kardeşine kıyasla bazı ufak yükseltmeler sunuyor. Bunlardan biri 0.3 MP VGA kameranın dahil edilmesi.Bunun dışında tıpkı kardeşi gibi 1450 mAh kapasiteli pil, Series 30+ işletim sistemi, 2.4 inç büyüklüğünde ekranIP52 sertifikası ve benzer multimedya özelliklerine sahip.

    Nokia lisanslarını elinde bulunan HMD Global, yeni nesil Nokia 130 ve Nokia 150 modellerinin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklamadı. Ancak daha önceki modellerin 50 dolar civarında fiyata sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla benzer fiyatlandırmanın korunacağını düşünüyoruz. Peki Nokia 130 ve 150 hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford focus dyb ne demek kör sağır dilsiz continental vs michelin reyting cihazı para kazanma anma gücü nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi A2
    Xiaomi Redmi A2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IP5
    Lenovo IP5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız