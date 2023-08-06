Geçmişe dönüş: Nokia 130 ve Nokia 150 tanıtıldı!

Nokia 130'un en öne çıkan noktası ise, her Nokia telefonda olduğu gibi pil süresi ve dayanıklılık. Tuşlu telefon, 20 saate kadar kesintisiz konuşma ve 30 gün bekleme süresi sunan 1450 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Buna ek olarak FM Radyo, MP3 çalar ve suya ve toza karşı IP52 sertifikası gibi özelliklere sahip. Ancak tamamen su geçirmez olmadığını belirtelim. Ayrıca her iki telefona Series 30+ işletim sistemi eşlik ediyor.
Peki Nokia 150 neler sunuyor?
Nokia lisanslarını elinde bulunan HMD Global, yeni nesil Nokia 130 ve Nokia 150 modellerinin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklamadı. Ancak daha önceki modellerin 50 dolar civarında fiyata sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla benzer fiyatlandırmanın korunacağını düşünüyoruz. Peki Nokia 130 ve 150 hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.