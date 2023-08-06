Geçmişe dönüş: Nokia 130 ve Nokia 150 tanıtıldı!

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi bir dönemin lider telefon üreticilerinden Nokia, pazara uzun bir süre veda etmesinin ardından operasyonlarına HMB Global altında yeniden başladı. Şimdi de HMD Global, düzenlediği yeni bir etkinlikte Nokia 130 ve Nokia 150 modellerini duyurdu. 90'lı yıllara ithafen tanıtılan ve tuşlu yapıda karşımıza çıkacak bu telefonlar, önceki nesil modellere kıyasla ufak yükseltmeler sunuyor. İşte Nokia 130 ve Nokia 150 özellikleri

Karşınızda Nokia 130

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla Nokia 130, ön yüzünde QVGA çözünürlük sunan 2,4 inç boyutlarında ekranla vitrine çıkacak. Tabii ki bu cihazda herhangi bir kamera bulunmuyor. Hatta 4 MB RAM ve 4 MB dahili depolama alanı geliyor. Ancak microSD kart üzerinden 32GB'a kadar yükseltme seçeneği sunulduğunu belirtmekte fayda var.

Nokia 130'un en öne çıkan noktası ise, her Nokia telefonda olduğu gibi pil süresi ve dayanıklılık. Tuşlu telefon, 20 saate kadar kesintisiz konuşma ve 30 gün bekleme süresi sunan 1450 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Buna ek olarak FM Radyo, MP3 çalar ve suya ve toza karşı IP52 sertifikası gibi özelliklere sahip. Ancak tamamen su geçirmez olmadığını belirtelim. Ayrıca her iki telefona Series 30+ işletim sistemi eşlik ediyor.

Peki Nokia 150 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Nokia 150 ise, kardeşine kıyasla bazı ufak yükseltmeler sunuyor. Bunlardan biri 0.3 MP VGA kameranın dahil edilmesi.Bunun dışında tıpkı kardeşi gibi 1450 mAh kapasiteli pil, Series 30+ işletim sistemi, 2.4 inç büyüklüğünde ekran, IP52 sertifikası ve benzer multimedya özelliklerine sahip.

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Nokia lisanslarını elinde bulunan HMD Global, yeni nesil Nokia 130 ve Nokia 150 modellerinin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklamadı. Ancak daha önceki modellerin 50 dolar civarında fiyata sahip olduğunu hatırlatalım. Dolayısıyla benzer fiyatlandırmanın korunacağını düşünüyoruz. Peki Nokia 130 ve 150 hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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