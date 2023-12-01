Galaxy S24 Ultra'nın kalemi de sızdırıldı: İşte yeni S Pen'in tasarımı

Samsung’un 2024’te tanıtacağı tepe modeli Galaxy S24 Ultra hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde NBTC sertifikasını alan telefonun S Pen kalemi ortaya çıktı. İşte Samsung S24 Ultra S Pen tasarımı ve özellikleri:

Samsung Galaxy S24 Ultra, NBTC sertifikasını aldı 3 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 Ultra S Pen kalem, Amerika’da FCC sertifikasyon sürecinden geçti ve tasarımıyla birlikte merak edilen özellikleri açığa çıkmış oldu. S Pen, EJ-PS928 model numarasını taşıyor ve FCC kimliği A3LEJPS928. FCC belgelerine göre, Galaxy S23 Ultra’nın S Pen kalemine benzer bir tasarıma sahip olacak. Keskin ama plastik uç, üstte bir girinti ve bir düğmesi var. El hareketini algılama için Bluetooth LE bağlantı özelliğine sahip. Bluetooth LE anteninin nereye yerleştirildiği de sızdırılan görselde açıkça görülebiliyor.

S Pen, gri/grafit renkte görülüyor ancak daha fazla renk seçeneği olacaktır. FCC belgelerine göre frekans aralığı 2402 - 2408MHz olup maksimum radyo frekansı çıkış gücü 1082mW. Toza ve suya dayanıklılık açısından, S Pen’in IP68 sertifikasına sahip olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Samsung Galaxy S24 Ultra beklenen özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.8 inç, 3088x1440, 120Hz, 2500 nit, Dinamik AMOLED 2x

: 6.8 inç, 3088x1440, 120Hz, 2500 nit, Dinamik AMOLED 2x İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 Bellek : 8GB / 12GB RAM

: 8GB / 12GB RAM Depolama : 256GB / 512GB / 1TB

: 256GB / 512GB / 1TB Batarya : 5000 mAh

: 5000 mAh Arka kamera : 200MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 10MP (telefoto) + 50MP (periskop)

: 200MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 10MP (telefoto) + 50MP (periskop) Ön kamera : 12MP

: 12MP Boyut ve ağırlık: 162.3 x 79 x 8.6 mm, 233 g

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Galaxy S24 Ultra'nın kalemi de sızdırıldı: İşte yeni S Pen