Galaxy S24 Ultra'nın kalemi de sızdırıldı: İşte yeni S Pen'in tasarımı

Samsung’un 2024’te tanıtacağı tepe modeli Galaxy S24 Ultra hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde NBTC sertifikasını alan telefonun S Pen kalemi ortaya çıktı. İşte Samsung S24 Ultra S Pen tasarımı ve özellikleri:
S Pen, gri/grafit renkte görülüyor ancak daha fazla renk seçeneği olacaktır. FCC belgelerine göre frekans aralığı 2402 - 2408MHz olup maksimum radyo frekansı çıkış gücü 1082mW. Toza ve suya dayanıklılık açısından, S Pen’in IP68 sertifikasına sahip olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Samsung Galaxy S24 Ultra beklenen özellikleri
- Ekran: 6.8 inç, 3088x1440, 120Hz, 2500 nit, Dinamik AMOLED 2x
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 8GB / 12GB RAM
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
- Batarya: 5000 mAh
- Arka kamera: 200MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 10MP (telefoto) + 50MP (periskop)
- Ön kamera: 12MP
- Boyut ve ağırlık: 162.3 x 79 x 8.6 mm, 233 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.