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    Galaxy S24 Ultra'nın kalemi de sızdırıldı: İşte yeni S Pen'in tasarımı

    Samsung Galaxy S24 serisi Ocak 2024'te düzenlenecek Unpacked etkinliğinde resmî olarak tanıtılacak. Lansman öncesinde S24 Ultra modeli sızdırıldı ve tasarımının ardından S Pen kalem ortaya çıktı.

    Samsung’un 2024’te tanıtacağı tepe modeli Galaxy S24 Ultra hakkında sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde NBTC sertifikasını alan telefonun S Pen kalemi ortaya çıktı. İşte Samsung S24 Ultra S Pen tasarımı ve özellikleri:

    Samsung Galaxy S24 Ultra S Pen Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 Ultra S Pen kalem, Amerika’da FCC sertifikasyon sürecinden geçti ve tasarımıyla birlikte merak edilen özellikleri açığa çıkmış oldu. S Pen, EJ-PS928 model numarasını taşıyor ve FCC kimliği A3LEJPS928. FCC belgelerine göre, Galaxy S23 Ultra’nın S Pen kalemine benzer bir tasarıma sahip olacak. Keskin ama plastik uç, üstte bir girinti ve bir düğmesi var. El hareketini algılama için Bluetooth LE bağlantı özelliğine sahip. Bluetooth LE anteninin nereye yerleştirildiği de sızdırılan görselde açıkça görülebiliyor.

    S Pen, gri/grafit renkte görülüyor ancak daha fazla renk seçeneği olacaktır. FCC belgelerine göre frekans aralığı 2402 - 2408MHz olup maksimum radyo frekansı çıkış gücü 1082mW. Toza ve suya dayanıklılık açısından, S Pen’in IP68 sertifikasına sahip olup olmadığı henüz bilinmiyor.

    Samsung Galaxy S24 Ultra beklenen özellikleri

    Samsung Galaxy S24 Ultra teknik özellikleri beklenen Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.8 inç, 3088x1440, 120Hz, 2500 nit, Dinamik AMOLED 2x
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek: 8GB / 12GB RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
    • Batarya: 5000 mAh
    • Arka kamera: 200MP (birincil) + 12MP (ultra geniş) + 10MP (telefoto) + 50MP (periskop)
    • Ön kamera: 12MP
    • Boyut ve ağırlık: 162.3 x 79 x 8.6 mm, 233 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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