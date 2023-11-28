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    Samsung Galaxy S24 Ultra, NBTC sertifikasını aldı: İşte beklenen özellikler

    Samsung'un titanyum kasa ve gelişmiş yapay zeka işlevleriyle gelmesi beklenen amiral gemisi telefonu Galaxy S24 Ultra, NBTC sertifikasını da aldı. Cihazın model numarası; SM-S928B/DS.
    samsung galaxy s24 ultra nbtc sertifikası Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 serisinin en üst modeli S24 Ultra, Tayland’ın cep telefonları ve diğer telekominikasyon cihazları için test ve sertifikasyon kuruluşu olan NBTC tarafından onaylandı. Model numarası ile birlikte telefonun Güney Kore’de üretildiği, çift SIM kart yuvasına sahip global model olduğu görülüyor. Telefon, zaten çeşitli sertifikaları aldığından piyasaya sürülmeye neredeyse hazır olduğu açık.

    Samsung Galaxy S24 Ultra beklenen özellikleri

    S24 Ultra’nın titanyum kasa ile gelmesi bekleniyor. 2500 nite kadar parlaklığa ulaşan 6.8 inç ekrana sahip olacak telefon, kalbinde özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 3 işlemci taşıyacak. 12GB ve 16GB RAM, 1TB’a kadar depolama alanı seçenekleriyle geleceği söyleniyor.

    Samsung S24 Ultra, S23 Ultra’ya kıyasla biraz daha yeni sensöre sahip 200MP ana kameraya sahip olacak. 200MP birincil kameraya 12MP ultra geniş kamera, 3x potik zoom yapabilen 10MP telefoto kamera ve 5x optik zoom yapabilen 50MP telefoto kamera eşlik edecek. Öndeki kamera 12MP. Birçok yapay zeka ve üretken yapay zeka özelliğiyle donatılması beklenen telefon, 45w hızlı şarj, 15w kablosuz şarj ve 4.5w ters kablosuz şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alacak.

    Bağlanabilirlik açısından, Samsung S24 Ultra’nın telefonun hiç çekmediği bölgelerde acil durumda mesaj göndermek ve almak için kullanılabilen çift yönlü uydu iletişim sistemine de sahip olması bekleniyor. Elbette WiFi 7, Bluetooth 5.4 gibi en yeni bağlantı teknolojileri ile gelecek. Android 14 tabanlı One UI 6 ile gelmesi beklenen telefon, en az dört büyük Android güncellemesi alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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