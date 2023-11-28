Samsung Galaxy S24 Ultra, NBTC sertifikasını aldı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 serisinin en üst modeli S24 Ultra, Tayland’ın cep telefonları ve diğer telekominikasyon cihazları için test ve sertifikasyon kuruluşu olan NBTC tarafından onaylandı. Model numarası ile birlikte telefonun Güney Kore’de üretildiği, çift SIM kart yuvasına sahip global model olduğu görülüyor. Telefon, zaten çeşitli sertifikaları aldığından piyasaya sürülmeye neredeyse hazır olduğu açık.

Samsung Galaxy S24 Ultra ilk kez canlı görüntülendi 3 gün önce eklendi

Samsung Galaxy S24 Ultra beklenen özellikleri

S24 Ultra’nın titanyum kasa ile gelmesi bekleniyor. 2500 nite kadar parlaklığa ulaşan 6.8 inç ekrana sahip olacak telefon, kalbinde özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 3 işlemci taşıyacak. 12GB ve 16GB RAM, 1TB’a kadar depolama alanı seçenekleriyle geleceği söyleniyor.

Samsung S24 Ultra, S23 Ultra’ya kıyasla biraz daha yeni sensöre sahip 200MP ana kameraya sahip olacak. 200MP birincil kameraya 12MP ultra geniş kamera, 3x potik zoom yapabilen 10MP telefoto kamera ve 5x optik zoom yapabilen 50MP telefoto kamera eşlik edecek. Öndeki kamera 12MP. Birçok yapay zeka ve üretken yapay zeka özelliğiyle donatılması beklenen telefon, 45w hızlı şarj, 15w kablosuz şarj ve 4.5w ters kablosuz şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alacak.

Bağlanabilirlik açısından, Samsung S24 Ultra’nın telefonun hiç çekmediği bölgelerde acil durumda mesaj göndermek ve almak için kullanılabilen çift yönlü uydu iletişim sistemine de sahip olması bekleniyor. Elbette WiFi 7, Bluetooth 5.4 gibi en yeni bağlantı teknolojileri ile gelecek. Android 14 tabanlı One UI 6 ile gelmesi beklenen telefon, en az dört büyük Android güncellemesi alacak.

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Samsung Galaxy S24 Ultra, NBTC sertifikasını aldı