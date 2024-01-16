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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24'ün yapay zeka özelliklerini sanal influencer anlatacak

    Galaxy S24 serisi telefonların tanıtılacağı Samsung Unpacked 2024 etkinliğine çok az bir zaman kaldı. S24'ün öne çıkan yapay zeka özelliklerini sanal influencer anlatacak.
    galaxy unpacked 2024 samsung sam sanal influencer Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yapay zeka elçisi Sam, 17 Ocak’ta gerçekleşecek Unpacked 2024 etkinliğinde Galaxy S24 telefonlar ve yeni yapay zeka çağı hakkında konuşacak.

    Samsung, Sam’in yeni ürünleri sunacağını ve etkinliğin konuklarıyla yapay zekanın yeni dönemi üzerine konuşacağını söylüyor. Lansman etkinliği sırasında Latin Amerika’dan beş canlı (sanal değil) influencer ile röportaj yapacak.

    Bilmeyenler için, Sam, gerçek bir yapay zeka değil; Samsung için veya Samsung’da çalışan gerçek isimsiz kişiler, blog yazarları, seslendirme sanatçıları ve şarkı yazarları tarafından desteklenen animasyonlu bir avatar.

    Sam, Temmuz 2023’te Samsung Live web sayfası üzerinden Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 duyurusunu yapmış ve Latin Amerika’da katlanabilir telefon satışlarının artımasına yardımcı olmuştu. Unpacked 2024 etkinliğinde de muhtemelen Samsung Live sayfasında en yeni AI destekli mobil ürünler yani Galaxy S24 hakkında konuşmasını izleyeceğiz.

    Galaxy S24 ne zaman tanıtılacak?

    Samsung Galaxy Unpacked 2024 etkinliği, 17 Ocak'ta TSİ 21.00’de başlayacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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