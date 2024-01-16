Galaxy S24'ün yapay zeka özelliklerini sanal influencer anlatacak

Samsung, Sam’in yeni ürünleri sunacağını ve etkinliğin konuklarıyla yapay zekanın yeni dönemi üzerine konuşacağını söylüyor. Lansman etkinliği sırasında Latin Amerika’dan beş canlı (sanal değil) influencer ile röportaj yapacak.
Bilmeyenler için, Sam, gerçek bir yapay zeka değil; Samsung için veya Samsung’da çalışan gerçek isimsiz kişiler, blog yazarları, seslendirme sanatçıları ve şarkı yazarları tarafından desteklenen animasyonlu bir avatar.
Sam, Temmuz 2023’te Samsung Live web sayfası üzerinden Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 duyurusunu yapmış ve Latin Amerika’da katlanabilir telefon satışlarının artımasına yardımcı olmuştu. Unpacked 2024 etkinliğinde de muhtemelen Samsung Live sayfasında en yeni AI destekli mobil ürünler yani Galaxy S24 hakkında konuşmasını izleyeceğiz.
Galaxy S24 ne zaman tanıtılacak?
Samsung Galaxy Unpacked 2024 etkinliği, 17 Ocak'ta TSİ 21.00’de başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.