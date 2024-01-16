Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra tüm detaylarıyla karşınızda 1 gün önce eklendi

Samsung, Sam’in yeni ürünleri sunacağını ve etkinliğin konuklarıyla yapay zekanın yeni dönemi üzerine konuşacağını söylüyor. Lansman etkinliği sırasında Latin Amerika’dan beş canlı (sanal değil) influencer ile röportaj yapacak.

Bilmeyenler için, Sam, gerçek bir yapay zeka değil; Samsung için veya Samsung’da çalışan gerçek isimsiz kişiler, blog yazarları, seslendirme sanatçıları ve şarkı yazarları tarafından desteklenen animasyonlu bir avatar.

Sam, Temmuz 2023’te Samsung Live web sayfası üzerinden Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 duyurusunu yapmış ve Latin Amerika’da katlanabilir telefon satışlarının artımasına yardımcı olmuştu. Unpacked 2024 etkinliğinde de muhtemelen Samsung Live sayfasında en yeni AI destekli mobil ürünler yani Galaxy S24 hakkında konuşmasını izleyeceğiz.

Galaxy S24 ne zaman tanıtılacak?

Samsung Galaxy Unpacked 2024 etkinliği, 17 Ocak'ta TSİ 21.00’de başlayacak.

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Galaxy S24'ün yapay zeka özelliklerini sanal influencer anlatacak