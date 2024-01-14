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    Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra tüm detaylarıyla karşınızda

    Son birkaç günde Samsung’un yaklaşan amiral gemi serisi Galaxy S24’ten tonlarca bilgi sızdı. İşte son sızan bilgilere göre Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra özellikleri:
    Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra tüm detaylarıyla karşınızda Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 serisi sadece üç gün içinde resmiyet kazanacak ve yeni cihazları bekleyen çok sayıda insan var. Öte yandan neredeyse her gün, cihazların bazı yönlerini sergileyen yeni pazarlama materyallerinin ortaya saçıldığını görüyoruz. Son yaşanan sızıntıda ise Samsung’un Galaxy S24 serisi için hazırladığı bir web sayfası ortaya çıkmış durumda. Burada Samsung’un cihazlar özelinde hangi alanlara öncelikle odaklandığı görülebiliyor. Ve elbette cihazların tasarım detayları da bir kez daha görülebiliyor.

    Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra her ayrıntısıyla sızdı

    Samsung, yeni seride açıkça Ultra varyantına odaklanmamızı istiyor. En azından ortaya çıkan resmi materyaller bunu söylüyor. Esasında bu mantıklı zira en üst donanım ve özellikler bu üründe toplanmış durumda.

    Öte yandan görsellerden de görebileceğiniz gibi, Samsung'un Galaxy S24 ile gerçekten yapay zekaya odaklanıyor. Basın görsellerinde bolca “Galaxy AI” vurgusunun yapıldığı görülüyor. Daha önceki haberlerimizde bu özelliklerden bazılarına yer vermiştik ancak genel olarak yapay zeka vurgusunun altı boş değil gibi gözüküyor. Kıyaslamak gerekirse Pixel 8 cihazlarda olduğu gibi bir yapay zeka kullanımı göreceğiz.

    Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra tüm detaylarıyla karşınızda Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka ile bir fotoğrafta bulunan ürünü internette bulabileceğiz. Veya yazıları özetlemek ya da doğrudan sesli konuşmalarda çeviri yapmak mümkün olacak. Pixel 8 serisindeki en heyecan verici AI kamera özelliklerinden biri, işlem sonrası fotoğraftaki nesneleri taşıma, küçültme ve tamamen silme yeteneğiydi. Görünen o ki Samsung, Galaxy S24 serisine de aynı yeteneklere yer verecek. Mesela çekilmiş bir fotoğraftaki nesneyi (bu insan da olabilir) sonradan istediğiniz konuma taşıyabilme gibi seçenekler sunulacak.

    Fotoğraflardan bahsetmişken kameralara bir değinelim. Galaxy S24'ten başlarsak cihazın ön tarafında 12 MP'lik bir özçekim kamerasının olduğunu görüyoruz. Bu aslında geçen yılki Galaxy S23 ile aynı. Ancak Samsung burada yeni bir sensör kullanıyor olabilir. Arkadaki ana kamera kurulumunda ise Galaxy S24, 3x optik yakınlaştırmalı 10MP kamera, 2x optik kalitede yakınlaştırma yapabilen 50MP geniş açı lensli kamera ve 12MP ultra geniş lensli kameraya sahip olacak.

    Galaxy S24 Ultra, arka taraftaki dördüncü kamera ile işleri hızlandırıyor. 10MP kamera normal Galaxy S24 ile aynı gibi görünüyor. 12MP ultra geniş kamera da aynı görünüyor. İşlerin ilginçleştiği yer ise 50MP kamera. Galaxy S24 Ultra'daki bu kamera 3x optik yakınlaştırma yerine 5x optik yakınlaştırma sunuyor. Ayrıca 10x optik kalite yakınlaştırma da ekliyor. Dördüncü kameraya gelince, bu 200MP geniş açılı lens ve 2x optik kaliteli yakınlaştırma özelliğine sahip. Tabii bir de ön tarafta 12MP özçekim kamerası var. Cihazların ortaya çıkan basın materyallerini aşağıdaki galeriden de inceleyebilirsiniz. Samsung Galaxy S24 serisi 17 Ocak'ta tanıtılacak.

    Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra özellikleri
    Model Galaxy S24 Ultra Galaxy S24 Plus Galaxy S24 
    Ekran 6.8 inç QHD+ 120 Hz, 2600nit, Dynamic AMOLED 2X 6.7 inç QHD+ 120 Hz, 2600nit, Dynamic AMOLED 2X 6.2 inç FHD+ 120 Hz, 2600nit, Dynamic AMOLED 2X
    İşlemci Snapdragon 8 Gen 3

    Ülkeye göre Snapdragon 8 Gen 3

    veya

    Exynos 2400

    Ülkeye göre Snapdragon 8 Gen 3

    veya

    Exynos 2400
    Arka Kamera

    12 MP (Ultra geniş açı)
    200 MP (Geniş açı)
    10 MP (Telefoto)
    50 MP (Telefoto)

    2x, 3x, 5x, ve 10x optik zoom

    12 MP (Ultra geniş açı)
    50 MP (Geniş açı)
    10 MP (Telefoto, 3x)

    2x ve 3x optik zoom

    12 MP (Ultra geniş açı)
    50 MP (Geniş açı)
    10 MP (Telefoto, 3x)

    2x ve 3x optik zoom
    Ön Kamera 12 MP (Dual Pixel AF) 12 MP (Dual Pixel AF) 12 MP (Dual Pixel AF)
    RAM 12 GB 8/12 GB 8 GB
    Batarya 5000 mAh 45W 4900 mAh 45W 4000 mAh 25W
    Bağlantı Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, Ultra Wide Band, 5G Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Ultra Wide Band, 5G Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Ultra Wide Band, 5G

    Kaynakça https://wccftech.com/massive-galaxy-s24-leak-shows-ton-of-information-on-the-upcoming-flagships/ https://www.androidheadlines.com/2024/01/exclusive-samsung-galaxy-s24-promo-images-leaks-camera-ai-details.html
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 4 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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