Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra tüm detaylarıyla karşınızda

- Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra her ayrıntısıyla sızdı
- Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra özellikleri
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Galaxy S24, S24 Plus ve S24 Ultra her ayrıntısıyla sızdı
Samsung, yeni seride açıkça Ultra varyantına odaklanmamızı istiyor. En azından ortaya çıkan resmi materyaller bunu söylüyor. Esasında bu mantıklı zira en üst donanım ve özellikler bu üründe toplanmış durumda.
Öte yandan görsellerden de görebileceğiniz gibi, Samsung'un Galaxy S24 ile gerçekten yapay zekaya odaklanıyor. Basın görsellerinde bolca “Galaxy AI” vurgusunun yapıldığı görülüyor. Daha önceki haberlerimizde bu özelliklerden bazılarına yer vermiştik ancak genel olarak yapay zeka vurgusunun altı boş değil gibi gözüküyor. Kıyaslamak gerekirse Pixel 8 cihazlarda olduğu gibi bir yapay zeka kullanımı göreceğiz.
Fotoğraflardan bahsetmişken kameralara bir değinelim. Galaxy S24'ten başlarsak cihazın ön tarafında 12 MP'lik bir özçekim kamerasının olduğunu görüyoruz. Bu aslında geçen yılki Galaxy S23 ile aynı. Ancak Samsung burada yeni bir sensör kullanıyor olabilir. Arkadaki ana kamera kurulumunda ise Galaxy S24, 3x optik yakınlaştırmalı 10MP kamera, 2x optik kalitede yakınlaştırma yapabilen 50MP geniş açı lensli kamera ve 12MP ultra geniş lensli kameraya sahip olacak.
Galaxy S24 Ultra, arka taraftaki dördüncü kamera ile işleri hızlandırıyor. 10MP kamera normal Galaxy S24 ile aynı gibi görünüyor. 12MP ultra geniş kamera da aynı görünüyor. İşlerin ilginçleştiği yer ise 50MP kamera. Galaxy S24 Ultra'daki bu kamera 3x optik yakınlaştırma yerine 5x optik yakınlaştırma sunuyor. Ayrıca 10x optik kalite yakınlaştırma da ekliyor. Dördüncü kameraya gelince, bu 200MP geniş açılı lens ve 2x optik kaliteli yakınlaştırma özelliğine sahip. Tabii bir de ön tarafta 12MP özçekim kamerası var. Cihazların ortaya çıkan basın materyallerini aşağıdaki galeriden de inceleyebilirsiniz. Samsung Galaxy S24 serisi 17 Ocak'ta tanıtılacak.
|Model
|Galaxy S24 Ultra
|Galaxy S24 Plus
|Galaxy S24
|Ekran
|6.8 inç QHD+ 120 Hz, 2600nit, Dynamic AMOLED 2X
|6.7 inç QHD+ 120 Hz, 2600nit, Dynamic AMOLED 2X
|6.2 inç FHD+ 120 Hz, 2600nit, Dynamic AMOLED 2X
|İşlemci
|Snapdragon 8 Gen 3
|
Ülkeye göre Snapdragon 8 Gen 3
veya
Exynos 2400
|
Ülkeye göre Snapdragon 8 Gen 3
veya
Exynos 2400
|Arka Kamera
|
12 MP (Ultra geniş açı)
2x, 3x, 5x, ve 10x optik zoom
|
12 MP (Ultra geniş açı)
2x ve 3x optik zoom
|
12 MP (Ultra geniş açı)
2x ve 3x optik zoom
|Ön Kamera
|12 MP (Dual Pixel AF)
|12 MP (Dual Pixel AF)
|12 MP (Dual Pixel AF)
|RAM
|12 GB
|8/12 GB
|8 GB
|Batarya
|5000 mAh 45W
|4900 mAh 45W
|4000 mAh 25W
|Bağlantı
|Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, Ultra Wide Band, 5G
|Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Ultra Wide Band, 5G
|Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, Ultra Wide Band, 5G
Kaynakça https://wccftech.com/massive-galaxy-s24-leak-shows-ton-of-information-on-the-upcoming-flagships/ https://www.androidheadlines.com/2024/01/exclusive-samsung-galaxy-s24-promo-images-leaks-camera-ai-details.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.