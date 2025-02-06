Yapılan bir test Galaxy S25 serisinin pil ömründe oldukça başarılı olduğunu gösterdi

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Samsung’un yeni Galaxy S25 serisi, batarya ömrü konusunda beklenmedik bir başarı sergileyerek teknoloji dünyasında ilgi odağı oldu. Android Addicts adlı YouTube kanalının yaptığı karşılaştırmalı testte, S25 (4000mAh kapasiteli) 11 saat 21 dakikaya ulaşarak geçen yılın S24 Ultra’sını geride bıraktı. S24 Ultra aynı testte 8 saat 33 dakikada tükendiği için, S25’in son 81 dakikada ekran parlaklığını düşürmesine rağmen bu sonuç oldukça dikkat çekici bulunuyor.

En şaşırtıcı kısım, 5000mAh pile sahip Galaxy S25 Ultra’nın, 4900mAh’lik S25+ modeline göre daha erken pes etmesi oldu. Ultra versiyon 13 saat 2 dakikada tamamen kapanırken, S25+ toplam 13 saat 17 dakikaya kadar dayandı. Bu farkın temel sebebi, S25+’ın 6,7 inç boyutundaki ekranının 6,9 inçlik Ultra’dan daha az enerji tüketmesi şeklinde yorumlanıyor. Her iki telefonun da benzer çözünürlük ve parlaklık değerlerine sahip olmasına rağmen S25+ bu alanda üstünlük sağlamış gibi görünüyor.

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Performans testlerinde ise S25 ailesinin tamamı beklenenden yüksek puanlar aldı. Özellikle Geekbench sonuçları, daha küçük modellerin bile Ultra versiyonla rekabet edebildiğini gösteriyor. Elbette her testin koşulları farklılık gösterebildiği için kullanım süreleri değişebilir, ancak genel tablo S25 serisinin pil ömrü konusunda önemli bir adım attığını net bir biçimde ortaya koyuyor.

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Galaxy S25 serisinin pil performansları ortaya çıktı