Galaxy S25 Ultra'nın gösterişli kamera halkası kolayca çıkarılabiliyor!

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni Galaxy S serisi, tasarım açısından seleflerinden çok fark değil. Yuvarlatılmış kenarların yanı sıra arka kameralarda belirgin metal halkalar Galaxy S25 telefonların ayırt edici noktaları. Yakın zamanda Galaxy S25 Ultra modeline yapılan dayanıklılık testi, bu halkaların çok ta sağlam olmadığını gösteriyor.

Galaxy S25'in kamera özellikleri eski modellere gelebilir 2 gün önce eklendi

Halkalar, kamera düzeneğinin sağlam bir parçası gibi görünse de bir jilet kullanılarak oldukça kolay bir şekilde çıkarılabiliyor. Dayanıklılık testini yapan kişiye göre bu halkaları çıkarmak sahte kirpik takmak kadar basit bir iş. Samsung, halkaları takmak için yapıştırıcı bazlı bir montaj yöntemi kullanmışa benziyor.

Normal kullanımda elbette düşmeyecek ancak Samsung’un amiral gemisi telefonları için bu tasarımı benimsemesi şaşırtıcı. Ayrıca S25 Ultra’nın ekranının S24 Ultra’ya göre biraz daha kolay çizildiği, pil bölmesi olmasına rağmen S Pen’in Bluetooth işlevinin olmaması, titanyum yapının telefonun çerçevesiyle sınırlı olduğu, yan tuşların titanyum olmaması gibi ilgi çekici detaylar da var.

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Galaxy S25 Ultra'nın gösterişli kamera halkası kolayca çıkıyor!