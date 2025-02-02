Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S25 Ultra'nın gösterişli kamera halkası kolayca çıkarılabiliyor!

    Galaxy S25 serisini seleflerinden ayıran noktalardan biri de kamera halkaları. Samsung S25 Ultra dayanıklılık testinde bu halkaların kolayca çıkarılabileceği gösterildi.
    Galaxy S25 Ultra dayanıklılık testi kamera halkaları Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni Galaxy S serisi, tasarım açısından seleflerinden çok fark değil. Yuvarlatılmış kenarların yanı sıra arka kameralarda belirgin metal halkalar Galaxy S25 telefonların ayırt edici noktaları. Yakın zamanda Galaxy S25 Ultra modeline yapılan dayanıklılık testi, bu halkaların çok ta sağlam olmadığını gösteriyor.

    Halkalar, kamera düzeneğinin sağlam bir parçası gibi görünse de bir jilet kullanılarak oldukça kolay bir şekilde çıkarılabiliyor. Dayanıklılık testini yapan kişiye göre bu halkaları çıkarmak sahte kirpik takmak kadar basit bir iş. Samsung, halkaları takmak için yapıştırıcı bazlı bir montaj yöntemi kullanmışa benziyor.

    Normal kullanımda elbette düşmeyecek ancak Samsung’un amiral gemisi telefonları için bu tasarımı benimsemesi şaşırtıcı. Ayrıca S25 Ultra’nın ekranının S24 Ultra’ya göre biraz daha kolay çizildiği, pil bölmesi olmasına rağmen S Pen’in Bluetooth işlevinin olmaması, titanyum yapının telefonun çerçevesiyle sınırlı olduğu, yan tuşların titanyum olmaması gibi ilgi çekici detaylar da var.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

    Profil resmi
    Mantarın Başı 3 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    muayyer ne demek konsinye araç ne demek ford alman mı tutaste parfüm fanlı ısıtıcı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 2
    Nothing Phone 2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum