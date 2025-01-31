Galaxy S25'in kamera özellikleri eski modellere gelebilir

One UI 7.1 güncellemesiyle gelmesi beklenen kamera özellikleri
One UI 7 güncellemesiyle fotoğraflara retro görünüm kazandıran altı filtre dahil olmak üzere on yeni filtre geldi. Artık filtreleri renk sıcaklığı ve kontrast gibi şeyleri ayarlayarak özelleştirebiliyorsunuz. Ayrıca, farklı ayarlarda profesyonel görünümlü fotoğraflar oluşturmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir özellik de var.
Videoyla ilgileniyorsanız, Samsung renkler üzerinde daha fazla kontrol sağlayan "Log Video" formatı getirdi. Bu format, videolarınızın görünümünde ince ayar yapmanıza olanak tanıyor. Galaxy S25 serisinde, hiçbir ayar yapmazsanız yalnızca Pro video modunda kullanılabiliyorsunuz ancak ayarları özelleştirerek standart video modunda da kullanılabilir hale getirebiliyorsunuz.
Videoyla ilgili bir diğer özellik ise artık standart olan ve videolarınızın daha zengin renklere sahip olmasını ve daha gerçekçi görünmesini sağlayacak 10 bit HDR video kaydı. Samsung, Galaxy S25 serisine ayrıca sanal diyafram adlı bir özellik ekledi. Bu, fotoğraflarınızdaki arka planın bulanıklığını ayarlamanıza olanak tanıyor. Bu özellik yalnızca raw modunda kullanılabiliyor. Portre modunda elde edeceğinizden daha ayrıntılı bulanıklık kontrolü sağlıyor.
One UI 7.1 güncellemesi yayınlandığında bu özelliklerin eski Galaxy cihazlarda kullanılabilir olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P