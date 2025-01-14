Galaxy S25 Ultra'nın S Pen'i Bluetooth özelliğine sahip olmayabilir

Önemli işlevlerini kaybedebilir
Ishan Agarwal, bu bilgiyi perakende kaynaklarından elde ettiğini söylüyor. Bu eksiklik neticesinde S Pen, hareket kontrolleri ve uzaktan kullanma gibi özelliklerini yitirebilir. Peki Samsung bu özelliği neden kaldırıyor?
Bluetooth özelliğinin kaldırılması neticesinde Galaxy S25 Ultra'nın pil ömründe 15-20 dakikalık artış yaşanabileceği belirtiliyor. Ancak bu çok büyük süre olmadığı için sebebin pil ömrü kaynaklı olması pek mümkün değil. Daha akla yatkın sebep maliyet tasarrufu olarak görülüyor.
Bluetooth'un kaldırılmasıyla S Pen'in kamera deklanşörünü uzaktan kontrol etme yeteneğinden mahrum kalacak olması, en büyük eksikliklerden biri olarak görülüyor. Çünkü bu özellik fotoğrafçılar arasında popüler işlev olarak öne çıkıyor. Ek olarak, kullanıcıların gelişmiş işlevlere sahip kalemler arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan S Pen'in eşleştirme yeteneğini ortadan kalkabilir.
Henüz bu haber Samsung tarafından onaylanmadığı için ihtiyatla yaklaşmakta fayda var. 22 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan etkinlikte haberin doğru olup olmadığını öğreneceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil