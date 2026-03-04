Galaxy S26 Ultra'nın Gizlilik Ekranı görüntü kalitesini bozuyor mu? Şikayetler gelmeye başladı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un yeni amiral gemisi serisinin en dikkat çekici yeniliklerinden biri olan Samsung Galaxy S26 Ultra için geliştirilen Gizlilik Ekranı (Privacy Display) teknolojisi, kullanıcıların ekranlarını meraklı gözlerden korumayı hedefliyor. Ancak cihaz piyasaya çıkmaya yaklaşırken, bu özelliğin görüntü kalitesini olumsuz etkileyebileceğine dair tartışmalar da büyüyor.

Yeni teknolojinin amacı oldukça basit: Telefonun ekranına tam karşıdan bakılmadığı sürece görüntüyü gizlemek. Böylece toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda yanınızda oturan kişiler ekranınızdaki içerikleri göremiyor.

Gizlilik Ekranı nasıl çalışıyor?

Tam Boyutta Gör Samsung bu sistemi oluşturmak için ekranda iki farklı piksel türü kullanıyor. Dar açılı pikseller, sadece ekranın tam karşısından bakıldığında görülebiliyor. Geniş açılı pikseller ise normal ekranlarda olduğu gibi farklı açılardan da görüntü veriyor.

Telefon normal kullanımdayken iki piksel türü de aktif durumda. Ancak Privacy Display açıldığında, cihaz geniş açılı pikselleri devre dışı bırakıyor ve yalnızca dar açılı pikseller çalışıyor. Böylece ekran sadece tam karşıdan görülebiliyor.

Görüntü kalitesi konusunda soru işaretleri

Sorun ise bu dar açılı piksellerin, özellik kapalıyken bile sınırlı görüş açısına sahip olması. Bu da bazı kullanıcıların, özellikle farklı açılardan bakıldığında görüntü kalitesinde değişim fark ettiğini belirtmesine yol açtı.

Evgeny Makarov isimli bir X kullanıcı, Galaxy S26 Ultra'nın ekranını S25 Ultra ile kıyaslayan makro fotoğraflar paylaştı. Bu görüntülerde, S26 Ultra'nın ekranında metin kenarlarının daha pürüzlü göründüğü, küçük yazılarda renklerin daha az tutarlı olduğu ve bazı alanlarda renklerin birbirine karıştığı görülüyor. Kullanıcı, bu fotoğrafın Gizlilik Ekranı kapalıyken çekildiğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Bazı kullanıcılar ekranı hafifçe eğdiklerinde renk tonlarında değişim fark ettiklerini söylüyor. Özellikle beyaz gibi düz renkli arka planlarda bu etkinin daha belirgin olduğu ifade ediliyor. Reddit’te deneyimini paylaşan bir kullanıcı şu ifadeleri kullandı: “Telefonu biraz eğdiğinizde hafif bir renk değişimi fark ediyorsunuz. Çoğu kişi fark etmeyebilir ama iyi gözlere sahip olanları rahatsız edebilir.”

Hatta bu nedenle ön siparişini iptal edip S25 Ultra’yı tercih ettiğini söyleyen kullanıcılar da var. Bazı kişiler ise mağazalarda inceledikleri cihazlarda bir sorun görmediklerini belirtiyor.

Bu tür kusurlar mikroskop altında çok daha belirgin görünüyor. Günlük kullanımda çoğu kullanıcı bu farkı fark etmeyebilir. Yine de ekran kalitesine çok önem veren kullanıcılar için en iyi çözüm, cihazı satın almadan önce mağazada deneyimlemek olabilir.

