    Samsung'dan geri adım: Galaxy S26 Ultra, "güçlü" alüminyum çerçeveyle geliyor!

    Samsung, Galaxy S26 Ultra'yı tanıtırken gizlilik ekranı, kamera ve yapay zeka üzerine yoğunlaştı ancak anlatmadığı bir detay vardı: Samsung S26 Ultra, titanyum yerine alüminyum çerçeve kullanıyor.

    samsung galaxy s26 ultra titanyum yerine alüminyum çerçeve ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un en yeni amiral gemisi telefonu Galaxy S26 Ultra, Gizlilik Ekranı ile geliştirilmiş ekran, daha güçlü işlemci, arka kameralar için daha yeni lensler ve daha hızlı şarj gibi birçok yükseltme sunuyor. Ancak lansmanda söz edilemeyen, teknik özellik sayfasında göze çarpan önemli bir detay var; Samsung, önceki modelde daha güçlü olduğunu savunduğu titanyum çerçeveden vazgeçip alüminyum çerçeve kullandı.

    Samsung, titanyumdan neden vazgeçti?

    Titanyum, kâğıt üzerinde premium gibi görünse de, ısıyı iletmede çok iyi değil. Titanyumun ısı iletkenliği alüminyumdan çok daha düşük. Alüminyum ısıyı önemli ölçüde daha iyi dağıtıyor. Isı yükünü kasanın her yerine daha hızlı yayıyor. S26 Ultra'nın içindeki Snapdragon 8 Elite Gen 5, cihaz içi yapay zeka, daha ağır oyun yükleri ve daha uzun 4K işlemeyi yönetmek için daha yüksek saat hızlarına ulaşıyor. Tüm bunlar ısı üretiyor ve bilindiği üzere ısı performansın düşmanı.

    Apple'ın iPhone 15 Pro döneminden hemen sonra Galaxy S24 Ultra ile titanyuma yönelen Samsung, tıpkı Apple'ın iPhone 17 Pro serisinde yaptığı gibi alüminyuma geri döndü. Samsung, Galaxy S26 Ultra'ya sağlamlık, konfor ve tasarım dengesi sunmak ve bugüne kadarki en ince ve en hafif Galaxy S Ultra telefonu ortaya çıkarmak için alüminyumun en iyi malzeme seçimi olduğunu söylüyor.

