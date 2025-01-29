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Tam Boyutta Gör Samsung, yeni Galaxy S25 serisini selefine göre birçok yönden geliştirdi. Yeni seri aynı zamanda, Galaxy S24 serisinde bazı kullanıcıların şikayet ettiği kumlu ekran sorununu da çözüyor.

Çok düşük parlaklıkta ortaya çıkıyordu

Geçtiğimiz sene başında piyasaya sürülen Galaxy S24 serisinini ekranları parlaklık ve renk açısından oldukça iyi olsa da, bazı kullanıcılar çok düşük parlaklık seviyesinde ekranın kumlu bir dokuya sahip olduğunu söylerek şikayetlerini dile getirdi. Normal parlaklık seviyelerinde bu durum ortaya çıkmasa da, ekranı çok kısık parlaklık seviyesinde kullanan kullanıcılar için can sıkıcı bir problem olarak görüldü.

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Neyse ki, sorunun Galaxy S25 serisinde (veya en azından S25 Ultra'da) ele alındığı anlaşılıyor. X platformundan Ice Universe'in paylaştığı karşılaştırma fotoğrafları, Galaxy S25 Ultra'nın ekranın düşük parlaklıkta S24 Ultra'dan çok daha pürüzsüz bir görüntüye sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Görüntüler Galaxy S25 Ultra'ya ait olsa da, serinin diğer modellerinde de benzer bir iyileştirmenin gerçekleştiğini tahmin ediyoruz.

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Galaxy S25 serisi, S24 serisindeki kumlu ekran problemini çözüyor