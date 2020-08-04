Galaxy Unpacked etkinliğinin tanıtım videosu heyecanlandırıyor

Teknoloji dünyası nefesini tutmuş, 5 Ağustos Çarşamba günü TSİ 17.00’da düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğine kilitlenmişken, Samsung tarafından yayınlanan tanıtım videosu bekleyenlerin heyecanını ikiye katladı.
Galaxy’nin 5 yeni üyesiyle tanışmaya hazır olun!
İlk defa Güney Kore'den yapacağımız canlı yayınla ekranlarınıza gelecek olan Galaxy Unpacked etkinliği, içerisinde bulunduğumuz yeni normal dönemi gereği tarihinde ilk kez yalnızca internet ortamında düzenlenecek. Böylelikle Galaxy’nin en yeni üyeleri, daha önce hiç olmadığı kadar heyecan verici bir sanal deneyimle sizlerin karşısında olacak.İlginizi Çekebilir Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde duyuracağı cihazlarla endüstriye yeni bir soluk getirecek
Teknoloji tutkunları bu cihazları merakla beklerken, Samsung’un yayınlamış olduğu tanıtım videosu, Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulacak yeni cihazlar hakkında önemli ipuçları veriyor.
Videoda Galaxy Note 20, katlanabilir telefon, akıllı saat, kablosuz kulaklık, ve üst segment bir tablet dikkatleri üzerine çekerken yine videoda geçen, “Samsung Dijital Şehri’ndeki geliştiricilerin, tasarımcıların, mucitlerin anlatacağı daha önce duyulmamış hikâyelere özel erişim” cümlesi de bir hayli merak uyandırıyor.
Samsung’un duyuracağı en yeni teknolojilerden haberdar olmak için 5 Ağustos’ta düzenlecek Galaxy Unpacked etkinliğine buradan kayıt olun!
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Sevgili DH yönetimi ve Mesut Çevik Bey, bu bir haber değil bir basın bülteni. Samsung'dan gelen bülteni aynen buraya yapıştırmışsınız.
Bu reklam bültenini en azından imzasız ve reklam olduğunu belirterek yazmanız meslek etiği gereğidir. Bunları takmayız derseniz kanun gereğidir.
Yok okuyucularımız bunu anlamaz diyerek aptal yerine konuluyorsak da bu da bir ahlak meselesidir ki her sonuçta hanenize bir eksi puan yazdırır.
Emin olun reklam yada benzeri bir uyarı koysanız biz bunu yine okuruz. Sizden bir şey eksilmez ama takdir edilirsiniz. Marka bunu haber gibi koy yoksa reklam vermem diye direttiyse bilemem. Ya da editör arkadaş üşenip de basın bültenini habere çeviremediyse.