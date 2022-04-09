Samsung, Galaxy Watch Pro üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör

Android tarafındaki akıllı saat pazarındaki en önde gelen isimlerden olan Samsung, uzun yıllardır akıllı saat üretiyor. Geçtiğimiz yıl Galaxy Watch 4 serisi ile Tizen OS’u bırarak Wear OS’a geçen Samsung, oldukça beğeni toplamıştı. Samsung’un bu sene içerisinde Galaxy Watch 5 serisini tanıtması bekleniyor. Ancak yeni gelen bilgiler, Galaxy Watch 5 serisinin önceki serilere göre daha kalabalık olacağını belirtiyor.

Daha büyük bataryalı Galaxy Watch 5 Pro mu geliyor?

Samsung, geçtiğimiz yıllarda akıllı saat ailesini iki üyeden oluşturdu. Classic ve Active olarak bilinen Galaxy Watch serisi, her iki modelde de iki farklı boyut ile geliyordu. Geçtiğimiz yıl Galaxy Watch 4 ile farklı bir adlandırma modeline giren Samsung, yine de 2 model ve 2 boyut felsefesini korudu. Ancak Sammobile’dan gelen bilgilere göre Samsung, Galaxy Watch 5 ailesine bir üye daha eklemeyi düşünüyor. Güney Kore’de batarya sertifikasından geçen ve SM-R925 model numarasın sahip Samsung cihazının Galaxy Watch 5 Pro olacağı düşünülüyor. Sertifikada cihazın 572 mAh bir bataryaya sahip olduğu görülüyor bu da Galaxy Watch 4 serisi cihazlardan yaklaşık %60 daha yüksek kapasite anlamına geliyor.

Samsung, yeni bir işlemci hazırlıyor 1 gün önce eklendi

Sammobile’ın bilgilerine göre Galaxy Watch 5 Pro’nun satışa sunulup sunulmayacağı belli değil. Anlaşılan Samsung, cihaz üzerindeki Pazar araştırmasına ve teknik testlere devam ediyor. Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Classic de bu sene batarya kapasitesinde güncelleme görecek. Bakalımönümüzdeki yıl içerisinde Wear OS pazarı nasıl değişecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Samsung, Galaxy Watch 5 Pro üzerinde çalışıyor