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Samsung'un bir sonraki akıllı saati, birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor. Teknoloji sektörünün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Ice Universe, Galaxy Watch 5 Pro'nun döner çerçeveye sahip olmayacağını ima etti.

Galaxy Watch 5 Pro, titanyum gövdeye sahip olacak 2 hf. önce eklendi

Güney Koreli markanın Galaxy Watch 5 Pro'da döner çerçeveye yer vermesini umduğunu belirten bir kullanıcıyı yanıtlayan Ice Universe bu konuda pek de iç açıcı konuşmadı. Zira yazdığına bakılırsa akıllı saatte bu özellik yer almayacak.

Galaxy Watch 5 Pro hakkında bilinenler

Döner çerçeve akıllı saatin suya dayanıklılığını veya sağlamlığını etkilemediği gibi pazarda öne çıkmasını sağlıyor. Ice Universe, Samsung'un neden bu özellikten vazgeçtiği hakkında herhangi bir yorum yapmadı. Bu arada cihazla ilgili bazı detaylar da sızdırılmış durumda.

Galaxy Watch 5 Pro'nun 580 mAh kapasiteli bir batarya içereceği söyleniyor. Ayrıca akıllı saatin titanyum kasa ve safir camla geleceği de bildirilen detaylar arasında. Şu an için cihazla ilgili paylaşılmış herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.

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Galaxy Watch 5 Pro'da döner çerçeve yer almayacak