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    Galaxy Watch 5 Pro'da döner çerçeve yer almayacak

    Samsung Galaxy Watch 5 Pro ile ilgili bazı detaylar gün ışığına çıktı. Gelen bilgiler Güney Koreli şirketin akıllı saatte döner çerçeveye yer vermeyeceğini gösteriyor.
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    Galaxy Watch 5 Pro'da döner çerçeve yer almayacak
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    Samsung'un bir sonraki akıllı saati, birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor. Teknoloji sektörünün güvenilir bilgi kaynaklarından biri olan Ice Universe, Galaxy Watch 5 Pro'nun döner çerçeveye sahip olmayacağını ima etti.

    Güney Koreli markanın Galaxy Watch 5 Pro'da döner çerçeveye yer vermesini umduğunu belirten bir kullanıcıyı yanıtlayan Ice Universe bu konuda pek de iç açıcı konuşmadı. Zira yazdığına bakılırsa akıllı saatte bu özellik yer almayacak.

    Galaxy Watch 5 Pro hakkında bilinenler

    Döner çerçeve akıllı saatin suya dayanıklılığını veya sağlamlığını etkilemediği gibi pazarda öne çıkmasını sağlıyor. Ice Universe, Samsung'un neden bu özellikten vazgeçtiği hakkında herhangi bir yorum yapmadı. Bu arada cihazla ilgili bazı detaylar da sızdırılmış durumda.

    Galaxy Watch 5 Pro'nun 580 mAh kapasiteli bir batarya içereceği söyleniyor. Ayrıca akıllı saatin titanyum kasa ve safir camla geleceği de bildirilen detaylar arasında. Şu an için cihazla ilgili paylaşılmış herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.

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    daysleeperxp 12 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 1 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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